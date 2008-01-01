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Rayman Origins va revenir avec une Enhanced Edition


Si Rayman Legends aura droit à un remake en 2.5D avec quelques passages en 3D via Rayman Legends: Retold, Rayman Origins bénéficiera a priori d’une simple version modernisée intitulée Rayman Origins: Enhanced Edition.

Alors que Tom Henderson affirme que Rayman Legends: Retold sortira le 1er octobre 2026, le leaker Asdf précise de son côté que les deux jeux seront annoncés simultanément… et sortiront le même jour.

Il n’est d’ailleurs pas impossible que cette annonce ait lieu lors du nouveau PlayStation State of Play prévu pour le 2 juin prochain.
Asdf - https://x.com/intercelluar/status/2060126139436470695
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    posted the 05/28/2026 at 10:58 PM by altendorf
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