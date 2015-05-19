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name :
The Witcher 3 : Traque Sauvage
platform :
PC
editor :
Bandai Namco Games
developer :
CD Projekt Red
genre :
RPG
multiplayer :
non
european release date :
05/19/2015
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
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lalisa
> blog
The Witcher 3 dépasse les 65 millions de ventes.
https://x.com/CDPROJEKTRED_IR/status/2060027086463537376
Le GOAT des jeux vidéo ne meurt jamais il est en route pour les 70/75 millions.
tags :
2
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spontexes
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aeris201
posted the 05/28/2026 at 04:27 PM by
lalisa
comments (
14
)
altendorf
posted
the 05/28/2026 at 04:31 PM
aeris201
posted
the 05/28/2026 at 04:34 PM
51love
posted
the 05/28/2026 at 04:34 PM
l'annonce du DLC et le DLC en lui meme à sa sortie va relancer la machine.
C'est rare de voir un jeu solo increvable à ce point, alors oui il y a moyen de l'avoir pas cher depuis des années.
Mais c'est vrai pour bcp de jeux, et c'est pas pour autant qu'ils font rien que la moitié de ses ventes.
lalisa
posted
the 05/28/2026 at 04:35 PM
51love
60 millions en mai 2025 / 65 millions en mai 2026 incroyable la longévité du GOAT.
neptonic
posted
the 05/28/2026 at 04:36 PM
51love
en même teamps ils est sortient sur toutes les plateformes possibles + mise à jour a chaque nouvelle génération .
Effet skyrim quoi
51love
posted
the 05/28/2026 at 04:41 PM
lalisa
neptonic
bah disons que c'est un cercle vertueux. Le jeu est un des plus gros succès console de l'histoire, bien, donc budget pour du suivi, série TV,... The Witcher devient une des IP jeu vidéo les plus bankables, ...
Et les mecs se permettent un DLC encore 10 ans après sa sortie...
Et avec Elden Ring, on dirait que From Software veut suivre le même schéma. Le 2 tardera pas a être annoncé et on n'est pas à l'abri d'un autre DLC après l'excellent Shadow of the Erdtree
kinectical
posted
the 05/28/2026 at 04:41 PM
J’aurais aimer au moins l’annonce d’un MAJ ps5 pro ce sera sûrement lors de la présentation du DLC alors
rupinsansei3
posted
the 05/28/2026 at 04:56 PM
A 10€ en promo ouais bon
zekk
posted
the 05/28/2026 at 04:58 PM
tellement mérité
liberty
posted
the 05/28/2026 at 05:02 PM
rupinsansei3
et alors tout les jeux se vendent sur la longueur donc en promo aussi. Durant la première année il a fait plusieurs millions, et comme tout bon jeu ils se vends sur la longueur aussi. Il y a des nouveaux joueurs qui apparaissent avec le temps et découvre un chef d'oeuvre.
snave
posted
the 05/28/2026 at 05:16 PM
neptonic
Ça ne veut strictement rien dire ce que tu dis, faut arrêter de minimiser les choses comme ça. Y'a des jeux qui pourront sortir sur autant de plateformes + mises à jour, etc., que les jeux ne feront pas autant de ventes que lui hein.
Faut juste salué le truc.
lalisa
posted
the 05/28/2026 at 05:17 PM
Les mecs qui disent "may en promo".
Vous savez que des milliers de jeux sont en promo depuis 10 ans et pourtant ils font pas les ventes de The Witcher 3. Posez vous les bonens questions.
snave
posted
the 05/28/2026 at 05:23 PM
lalisa
Grave, je comprends vraiment pas ce genre de message sans aucune once de réflexion.
zekk
posted
the 05/28/2026 at 05:37 PM
liberty
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C'est rare de voir un jeu solo increvable à ce point, alors oui il y a moyen de l'avoir pas cher depuis des années.
Mais c'est vrai pour bcp de jeux, et c'est pas pour autant qu'ils font rien que la moitié de ses ventes.
Effet skyrim quoi
neptonic bah disons que c'est un cercle vertueux. Le jeu est un des plus gros succès console de l'histoire, bien, donc budget pour du suivi, série TV,... The Witcher devient une des IP jeu vidéo les plus bankables, ...
Et les mecs se permettent un DLC encore 10 ans après sa sortie...
Et avec Elden Ring, on dirait que From Software veut suivre le même schéma. Le 2 tardera pas a être annoncé et on n'est pas à l'abri d'un autre DLC après l'excellent Shadow of the Erdtree
Faut juste salué le truc.
Vous savez que des milliers de jeux sont en promo depuis 10 ans et pourtant ils font pas les ventes de The Witcher 3. Posez vous les bonens questions.