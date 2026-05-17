D'après NateTheHate, SonyChez PlayStation, ce ne sont pas les licences qui manquent : Sly Cooper, Resistance, Legend of Dragoon, MotorStorm, Ape Escape et inFamous(un rumeur circule depuis plusieurs jours sur un retour de la licence).Ou même encore Wild Arms(le 4 qui justement vient de sortir sur le PSN) ou Syphon Filter?Les messages parlent d'un potentiel SoP le 24 mai, ce qui semble peu probable(vu que c'est un dimanche).Et vous, quelle ancienne licence de Sony voudriez-vous voir revenir ?