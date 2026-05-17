D'après NateTheHate, Sony "explore et envisage de relancer certaines de ses anciennes licences inutilisées"
Chez PlayStation, ce ne sont pas les licences qui manquent : Sly Cooper, Resistance, Legend of Dragoon, MotorStorm, Ape Escape et inFamous(un rumeur circule depuis plusieurs jours sur un retour de la licence).
Ou même encore Wild Arms(le 4 qui justement vient de sortir sur le PSN) ou Syphon Filter?
Les messages parlent d'un potentiel SoP le 24 mai, ce qui semble peu probable(vu que c'est un dimanche).
Et vous, quelle ancienne licence de Sony voudriez-vous voir revenir ?
metroidvania je confirme
Comment on fait pour retrouver les jeux riches et variés de cette époque
Sa s'appelle se mouillé sans se décrédibiliser surtout que c'est facile de dire sa alors que sa parle d'un uncharted, infamous, god of war en ce moment...
Pour moi, elles appartiennent désormais à la scène rétro, j'ai encore en boite pratiquement tout le catalogue des exclus édité par Sony sur PS3, PS4 (incluant aussi les rééditions des classiques PS2 en HD) et j'ai aussi gardé ma TV 3D pour y jouer dans les meilleures conditions.
Faut dire que leur licences principal on pris le pas sur le reste....
Armed Fantasia
https://wildbunchproductions.co.jp/
Tout ce believe, ça me rappelle le Xbox de 2015 dont on attend encore massivement les jeux 10 ans plus tard
(promis, l'année prochaine, ça sera une année exceptionnelle )
Ils ont tellement peu de choses interessantes et bandantes à proposer les Playstation Studio, voilà ou en est, pour tenter de pas desesperer les joueurs qui sont devenus justement tres critiques à leurs sujets.
Ils sont tombés bien bas, qu'ils montrent des images des jeux et qu'ils les sortent... C'est presque encore pire ce genre de message si y'a jamais rien de concret
(ah si y'a l'excellentissime god of war trilogy, mais bon, là encore, du believe, des miettes de mains pour les pauvres mendiants vu que le projet était a peine commencé)
Même la trilogy en HD je prend
Sony possède énormément d'excellentes licences comme Infamous
On peut donc imaginer qu'on va d'abord avoir droit à des portages.
Infamous ça fait un peu doublon avec les productions Marvel comme Spiderman en plus...
Par contre Microsoft me semble avoir bcp plus d IP, même les endormis, quand on voit le nb d IP dont ils sont propriétaires notamment avec les rachats de Rareware, Blizzard, Bethesda, Activision...
Je trouve étonnant de ne pas voir Ratchet 1, 2, 3 et Gladiator dans le catalogue classique, sans compter les nombreux jeux qui devraient être dedans et qui ne le sont pas
Par contre tu as les versions qui sont sorties sur PS4, mais elles ont quelques bugs car elles tournent justement sur l'ancien émulateur…
Motorstorm
Sly cooper
Infamous
Ya plein de version HD ps3 plus disponible nul part sur console...