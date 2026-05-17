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NateTheHate : un possible retour d'anciennes licences PlayStation inutilisées
D'après NateTheHate, Sony "explore et envisage de relancer certaines de ses anciennes licences inutilisées"

Chez PlayStation, ce ne sont pas les licences qui manquent : Sly Cooper, Resistance, Legend of Dragoon, MotorStorm, Ape Escape et inFamous(un rumeur circule depuis plusieurs jours sur un retour de la licence).
Ou même encore Wild Arms(le 4 qui justement vient de sortir sur le PSN) ou Syphon Filter?

Les messages parlent d'un potentiel SoP le 24 mai, ce qui semble peu probable(vu que c'est un dimanche).




Et vous, quelle ancienne licence de Sony voudriez-vous voir revenir ?
https://xcancel.com/NateTheHate2/status/2055771314225320208
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    posted the 05/17/2026 at 01:06 PM by ouroboros4
    comments (27)
    metroidvania posted the 05/17/2026 at 01:12 PM
    Sony abrutis d'avoir fermé blue point studio.
    alucardhellsing posted the 05/17/2026 at 01:14 PM
    A moins des remakes d'ancienne licences là ça peujt etre interessant surtout des licences commes wilds arms ou infamous autrement si c'est juste des remasters j'ai deja mon super emulateurs qui fait tourner ces jeux là

    metroidvania je confirme
    tynokarts posted the 05/17/2026 at 01:16 PM
    Knack 2 était bien par Japan Studio qui a fermé
    Comment on fait pour retrouver les jeux riches et variés de cette époque
    salahkabyle75 posted the 05/17/2026 at 01:18 PM
    C est un fake cela tombe un dimanche y a jamais de state of play le dimanche
    aozora78 posted the 05/17/2026 at 01:19 PM
    metroidvania OUI !
    narustorm posted the 05/17/2026 at 01:52 PM
    (Envisage) donc sa veut rien dire...
    Sa s'appelle se mouillé sans se décrédibiliser surtout que c'est facile de dire sa alors que sa parle d'un uncharted, infamous, god of war en ce moment...
    niflheim posted the 05/17/2026 at 01:52 PM
    Sans les studios d'origine derrière pour s'occuper des licences, ça me fait un peu peur, exception faite de Sly Cooper Thieves in Time par Sanzaru Games. Si les anciennes licences ne reviennent pas, c'est pas grave me concernant. Pendant un moment, je pensais vraiment que Killzone allait revenir et avec le temps, j'ai fini par ne plus me hyper. Mais si ça revient un jour, et que c'est au niveau comme à l'époque, tant mieux.

    Pour moi, elles appartiennent désormais à la scène rétro, j'ai encore en boite pratiquement tout le catalogue des exclus édité par Sony sur PS3, PS4 (incluant aussi les rééditions des classiques PS2 en HD) et j'ai aussi gardé ma TV 3D pour y jouer dans les meilleures conditions.
    cyr posted the 05/17/2026 at 02:00 PM
    Quelqu'un peut citer les licences sony depuis la ps1?

    Faut dire que leur licences principal on pris le pas sur le reste....
    balf posted the 05/17/2026 at 02:07 PM
    Oubliez Wild Arms ! s'ils avaient vraiment voulu relancer la licence ils l'auraient déjà en éditant le nouveau projet de la team originale de media vision
    Armed Fantasia

    https://wildbunchproductions.co.jp/
    51love posted the 05/17/2026 at 02:24 PM
    et la marmotte?

    explore et envisage de relancer certaines de ses anciennes licences inutilisées


    Tout ce believe, ça me rappelle le Xbox de 2015 dont on attend encore massivement les jeux 10 ans plus tard

    (promis, l'année prochaine, ça sera une année exceptionnelle )

    Ils ont tellement peu de choses interessantes et bandantes à proposer les Playstation Studio, voilà ou en est, pour tenter de pas desesperer les joueurs qui sont devenus justement tres critiques à leurs sujets.

    Ils sont tombés bien bas, qu'ils montrent des images des jeux et qu'ils les sortent... C'est presque encore pire ce genre de message si y'a jamais rien de concret

    (ah si y'a l'excellentissime god of war trilogy, mais bon, là encore, du believe, des miettes de mains pour les pauvres mendiants vu que le projet était a peine commencé)
    brook1 posted the 05/17/2026 at 02:30 PM
    Bonne nouvelle, ils ont beaucoup de licences endormies, donc beaucoup sont japonaises
    narustorm posted the 05/17/2026 at 02:32 PM
    Je rêverai de jak and daxter ????
    Même la trilogy en HD je prend
    ouroboros4 posted the 05/17/2026 at 02:34 PM
    51love la différence ce que avec ses licences Sony dort sur un trésor de guerre. MS non.
    Sony possède énormément d'excellentes licences comme Infamous
    newtechnix posted the 05/17/2026 at 02:38 PM
    Y'a vraiment de quoi être enthousiaste toutefois vu la news...faudra attendre pratiquement 5 ou 6 ans pour voir enfin un nouvel épisode.

    On peut donc imaginer qu'on va d'abord avoir droit à des portages.
    jeanouillz posted the 05/17/2026 at 02:40 PM
    Ça aurait été bien Gravity Rush...
    mooplol posted the 05/17/2026 at 02:58 PM
    metroidvania clairement ils ont fermé a tout va leurs studios qui auraient pu les faire et surtout bluepoint
    51love posted the 05/17/2026 at 03:46 PM
    ouroboros4 oui PlayStation a une grosse dizaine de licence endormie, principalement parce que pas très vendeuse.

    Infamous ça fait un peu doublon avec les productions Marvel comme Spiderman en plus...


    Par contre Microsoft me semble avoir bcp plus d IP, même les endormis, quand on voit le nb d IP dont ils sont propriétaires notamment avec les rachats de Rareware, Blizzard, Bethesda, Activision...
    bourbon posted the 05/17/2026 at 04:01 PM
    narustorm Et dire qu'ils devaient les ressortir avec la rétrocompatibilité des jeux PS2, finalement il n'y a que le premier disponible avec le nouvel émulateur, bon il y a aussi Daxter, mais pas en France...

    Je trouve étonnant de ne pas voir Ratchet 1, 2, 3 et Gladiator dans le catalogue classique, sans compter les nombreux jeux qui devraient être dedans et qui ne le sont pas
    narustorm posted the 05/17/2026 at 04:16 PM
    bourbon ????‍???? jsuis dégoûter
    celebenoit84 posted the 05/17/2026 at 04:17 PM
    Moi perso un soul sacrifice je dis ok
    bourbon posted the 05/17/2026 at 04:30 PM
    narustorm Ils ont sorti une nouvelle version de leur émulateur PS2 quand ils ont commencé à ajouter des jeux PS2 dans le catalogue Premium, la trilogie Sly tourne dessus avec les deux remakes de Tomb Raider (Anniversary et Legend), Soul Calibur III, Wild Arms 4 et Jak 1, mais les autres ne suivent pas et vu qu'ils ajoutent quasiment rien en rétro chaque mois...

    Par contre tu as les versions qui sont sorties sur PS4, mais elles ont quelques bugs car elles tournent justement sur l'ancien émulateur…
    tlj posted the 05/17/2026 at 04:32 PM
    Wipeout
    Motorstorm
    Sly cooper
    Infamous
    tlj posted the 05/17/2026 at 04:46 PM
    The order 2
    mooplol posted the 05/17/2026 at 05:14 PM
    tlj motorstoem pacificrift au top
    narustorm posted the 05/17/2026 at 05:21 PM
    bourbon j'ai la trilogy et c'est imonde sur tv je trouve pourquoi ont na pas eu la version HD ps3
    Ya plein de version HD ps3 plus disponible nul part sur console...
    ducknsexe posted the 05/17/2026 at 07:53 PM
    J'ai bien aimé Dark Chronicle, mon coup de cœur de la PS2. Et pourquoi pas aussi un retour de the legend of dragon. Bon je les verrais plutôt revenir sous forme de remake plutôt que des nouveau jeu.
    icebergbrulant posted the 05/17/2026 at 07:56 PM
    Days Gone 2 si vous plé
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