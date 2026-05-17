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Forza Horizon 6 fait déjà un carton


Forza Horizon 6 a déjà battu des records avec 1 191 886 joueurs rien que pour l'édition Premium à 120 €.

Cela représente plus de 143 MILLIONS de dollars de recettes brutes. Et l'édition standard n'est même pas encore sortie !

FH6 atteint déjà les 180.000 joueurs simultanés avant même son lancement sur Steam.

Il est Numéro 1 du top des jeux payant sur Xbox et Numéro 2 des ventes sur Steam.

A noter qu'il n'apparaît dans aucun classement sur PlayStation car il n'est pas sorti sur PlayStation pour l'instant


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    escobar, thauvinho, kujiraldine, ootaniisensei, wazaaabi, burningcrimson
    posted the 05/17/2026 at 10:00 AM by negan
    comments (15)
    wazaaabi posted the 05/17/2026 at 10:10 AM
    Un like juste pour le chien
    negan posted the 05/17/2026 at 10:11 AM
    wazaaabi Un chien tout innocent
    rupinsansei3 posted the 05/17/2026 at 10:14 AM
    Il sort quand sur playstation ?
    abookhouseboy posted the 05/17/2026 at 10:15 AM
    Mérité.
    negan posted the 05/17/2026 at 10:15 AM
    rupinsansei3 fin 2026
    ootaniisensei posted the 05/17/2026 at 10:19 AM
    rupinsansei3 Un jour on sait pas

    100% mérité, comme les notes, j'avais un peu peur de me faire chier au Japon (mes préférés sont les 3 et 5) mais la carte est maîtrisé d'un bout à l'autre
    negan posted the 05/17/2026 at 10:21 AM
    ootaniisensei Les panneaux de danger sont cool ?
    raioh posted the 05/17/2026 at 10:22 AM
    C'est bête de pas l'avoir sorti en même temps sur PS5.
    Ça aurait provoqué une plus grosse hype générale, de la visibilité, créer une vague de nouveaux joueurs.
    Puis le prochain tu le sors en exclu sur la prochaine Xbox
    kujiraldine posted the 05/17/2026 at 10:28 AM
    raioh : J’imagine que ça crée de l'envie et au niveau où est sa branche JV, c'est pas du luxe pour MS.

    J'ai hâte de me le prendre sur PC. Savoir qu'il a été cracké me fait de la peine pour tous les travailleurs qui ont taffé dessus mais apparemment, ça ne gâchera pas la fête. C'est une bonne chose.
    thauvinho posted the 05/17/2026 at 10:34 AM
    negan es panneaux de danger sont cool ?

    Oui

    Certains se plaignent que on se sent pas au Japon. Perso rien à foutre du pays je veux juste une bonne map. Je bande pas sur un pays (de tarés) comme beaucoup ici (je cherche les pbs :lol. Et pour le coup la MAP est vraiment bien foutu pour kiffer à grande vitesse, panneaux danger, radars, yout ça c'est bien placé bien réfléchi
    ootaniisensei posted the 05/17/2026 at 10:35 AM
    negan ceux que j'ai vu oui, le système de progression est bien mieux sur celui-ci, c'est proche du premier ou tu déverrouillais les trucs au fur et à mesure, t'es moins noyé sous les tirages aussi
    bladagun posted the 05/17/2026 at 10:40 AM
    Moi je veux subnautica 2 sur ps5
    zboubi480 posted the 05/17/2026 at 10:53 AM
    Bon, le premier d’une longue series de AAA fabuleux made in XBOX.

    Les prochains : Gears of War E-Day, Halo, Fable.....on mange bien sur le Game Pass

    Et d'ici quelques mois, on aura droit au FSR4.1...bref ça s'annonce plutôt très cool
    escobar posted the 05/17/2026 at 10:57 AM
    Tout se passe comme prévu
    sino posted the 05/17/2026 at 11:02 AM
    Bordel, 120€ l'édition et ils arrivent à taper un score de 1 191 886 joueurs.
    Chapeau l'artiste.
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