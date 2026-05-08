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Metroid Prime 4 Beyond
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name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Metroid Prime 4 n'est toujours pas apparu dans aucun des rapports financier de ventes de Nintendo


Malheureusement, cela signifie qu'il n'a pas dépassé 1 million d'unités vendues sur Switch ou 1 million d'unités vendues sur Switch 2 au cours de l'exercice financier écoulé.

Le jeu a pourtant dépasser péniblement les 1 million de vente en combinant les ventes Switch et Switch 2.
C'est un résultat réellement catastrophique

Les attentes étaient tellement grandes pour le grand retour de Samus
https://x.com/Genki_JPN/status/2052725426167206077
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    posted the 05/08/2026 at 01:12 PM by ouroboros4
    comments (25)
    51love posted the 05/08/2026 at 01:16 PM
    mes message a guiguif sur l'autre topic :

    ouroboros4

    Il s'est vendu a combien a MP4 pr parler de flop?

    J'ai lu des infos en fevrier comme quoi le jeu était a environ 1.75M, il est peut etre a 2 millions si on combine S1 et S2 ajd.

    C'est pas si mal vu que le jeu est tout juste bon, pour cette licence pas habitué aux grosses ventes.

    Le jeu a fait rapidement le million en cumulant S1 et S2, c'est pas si mal.

    Et la on sait qu'au moins la version S2 seule n'est pas au niveau des quasi 2 millions de Kirby Air Riders, rien n'indique qu'avec la version S1 il n'est pas devant, donc en sait rien, alors pk parler de flop sur du vent?

    Par le passé, les Xenoblade et autre Metroid ne se sont pas necessairement vendus, et meme parfois moins et ça n'a pas empeché les suites d'etre produites.

    tout ça pour dire que ton "Ce flop pour MP4, on n'est pas prêt de voir un 5 " est fantasmé.

    ça m'étonnerait que Nintendo mette Samus a la niche, parce qu'un projet aussi mal géré que MP4 est sorti.

    Si ça devait etre le cas, ça serait certainement plus lié à la perte de confiance envers Retro Studio a cause de son mauvais metacritic que les ventes qui semblent dans les normes de la série.


    guiguif seulement 22 millions de Metroid en 40 ans :

    https://vgsales.fandom.com/wiki/Metroid

    Et MP4 est probablement au niveau de MP2 et MP3 deja en terme de vente, et peut etre meme devant, ça sera une formalité sur la durée de la génération.

    Pas si mal pour un flop
    natedrake posted the 05/08/2026 at 01:17 PM
    J'ai de la peine pour Retro. Plus de 8 ans d'attente (17 depuis MP3) pour ça... Peu de chance de voir un MP5 développé avec la vision de Retro...
    ouroboros4 posted the 05/08/2026 at 01:19 PM
    51love L'époque n'est plus la même
    Sachant que Nintendo n'a absolument pas communiquer sur les chiffres de ventes, c'est généralement pas bon signe.
    Surtout que au delà des chiffres l'attente était immense, pour finalement un résultat tout juste passable
    dokidokii posted the 05/08/2026 at 01:21 PM
    C'est mérité, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et leurs choix merdiques.
    51love posted the 05/08/2026 at 01:26 PM
    ouroboros4 Les qualités du jeu en lui meme c'est une chose, mais c'est pas mon propos ici.

    C'est surtout que Nintendo ne combine pas les ventes S2 et S1, ça retire la visibilité des ventes reelles, ça aurait été exactement la meme chose pour un Xenoblade, mais ça n'empeche pas Nintendo de miser sur cette license depuis 2010.

    Vu les ventes des Prime et de Metroid par le passé, ils ne visaient propablement pas plus sur la fenetre de sortie que le range de 1 à 2 millions cumulés pr un tel titre.


    S'il avait fait 500k ou moins, ça aurait été assez alarmant oui, mais là, malgré la deception du jeu et des ventes sans eclats, c'est faire du bruit pour pas grand chose.
    ouroboros4 posted the 05/08/2026 at 01:29 PM
    51love Si le jeu avait dépasser le million sur l'un ou l'autre plateforme on l'aurait forcément vu.
    De toute façon le jeu n'apparait toujours pas au prochain résultat financier ça voudra dire qu'il n'aura pas atteint les 2 millions(et forcément au moins 1 millions sur l'une des deux consoles)
    kinectical posted the 05/08/2026 at 01:32 PM
    Je souhaite que ce jeu fasse un des pire flop de l’univers du jeux vidéo comme ça ils vont comprendre que le open world inutile …. N’a pas sa place
    dokidokii posted the 05/08/2026 at 01:33 PM
    kinectical
    medoo posted the 05/08/2026 at 01:37 PM
    Je suis en train de le faire sur Switch 2 et je prend un plaisir de dingue. Je trouve les décors vraiment inspirés et en 4K j'ai la mâchoire qui se décroche par moment... Très impressionné
    ducknsexe posted the 05/08/2026 at 01:41 PM
    Le jeu est presque à 2M en cumulant la S1 et La S2 c'est un mini succès. L open word en est pas vraiment un, c'est juste un hub géant.
    grospich posted the 05/08/2026 at 01:45 PM
    D'après chatgpt Metroid Dread est l'épisode qui s'est le plus vendu avec 2.9 millions devant Metroid Prime à 2.84 millions.

    Je pensais que ça se vendait plus que ça les Metroid, comme quoi.
    ouroboros4 posted the 05/08/2026 at 01:47 PM
    51love sauf que pour le coup tu spécules un peu.
    Comme je l'ai dit si il n'apparait toujours pas au prochain rapport financier le résultat sera clair
    51love posted the 05/08/2026 at 01:47 PM
    ouroboros4 et l'époque veut pas dire grand chose ya des licences historique qui se vendent parfois moins qu'avant (Final Fantasy par exemple). Ya des modes qui passent, des jeux qui vieillissent mieux que d'autres, qui plaisent plus ou moins au nouveau public.

    Vu que le jeu a rapidement dépassé le million en cumulé lors de sa période de lancement, comme je le disais plus haut il est malgré tout parti pour être l'un des épisodes les mieux vendus de la serie, et il est déjà certainement au moins au niveau de MP2 ou MP3 en même pas 6 mois malgré des ventes en apparence"faibles".

    Ça finira en fin de gen probablement entre 2 et 3 millions
    wickette posted the 05/08/2026 at 01:48 PM
    MP4 est au dessus du million c'est confirmé

    Maintenant s'ils ne le mentionnent pas c'est parce qu'il est bien de dessous de leurs objectifs internes certainement mais ce truc des 1 million est faux
    liquidsnake66 posted the 05/08/2026 at 01:55 PM
    Qu'ils le cachent ça vaut mieux
    keiku posted the 05/08/2026 at 01:56 PM
    ca ne m'étonne pas vraiment... dread donnait tellement plus envie, et les prime en dehors de l'occident ont toujours été des bides
    51love posted the 05/08/2026 at 01:59 PM
    ouroboros4 mais il a pas a apparaître et il est pas question de spéculation ici, ça fait 30 ans qu'on suit les ventes de JV on sait comment les ventes vont se comporter globalement sur les jeux Nintendo.

    Si un jeu comme MP4 fait plus du million lors de sa période de sortie, en sachant qu'il continuera de se vendre un peu tous les ans, sur la longueur, il y a aucun doute qu'il fera des ventes tout a fait cohérente avec la licence.

    Il atteindra difficilement les ventes de MP1, mais il fera à minima comme MP2 et 3, et même certainement mieux.
    tlj posted the 05/08/2026 at 02:00 PM
    Que ceux qui crache leur bile sur cet episode ravalent leur haine débile. Ce metroid est globalement bon voir plus et les soi disant fans ne devraient vraiment pas se réjouir d’eventuelles ventes décevantes. Il n’y a rien de bon là dedans, on veut croire en un nouveau prime si on est fan de la licence
    ravyxxs posted the 05/08/2026 at 02:00 PM
    Un des jeux iconique de l'histoire du jeu vidéo qui a connu le plus de reboot et de délais....tu m'étonnes que ça flop. Nintendo sont tellement con qu'ils ne respectent plus leur licence d'or. Mais viens que je te sors un Disneyland façon Nintendo, mais fuck le jeu vidéo, prenez Pokemon 50 Zelda 25 Animal Crossing 7 et rentre chez toi !! Cette compagnie m'énerve à un point...
    ouroboros4 posted the 05/08/2026 at 02:01 PM
    51love Pour l'instant on n'en sait rien.
    Comme je l'ai dit on aura plus précision(ou pas) au prochain rapport financier.
    Et pour les coût d'un jeu aujourd'hui je doute qu'on revois un MP5 avant bien longtemps
    51love posted the 05/08/2026 at 02:05 PM
    ouroboros4 c'est bien ce que je dis c'est brassé de l'air parce qu'on en sait rien, alors pourquoi parler de flop et faire des articles comme si on avait des chiffres précis ?

    On sait juste qu'il est quelque part entre 1 et 2 millions, et que c'est logique pour cette licence, et pas si mal.
    ouroboros4 posted the 05/08/2026 at 02:07 PM
    51love Mec c'est toi qui brasse aussi de l'air avec des spéculations
    La réalité c'est que ni la version Switch ni la version Switch 2 n'ont dépasser les millions
    D'après les derniers chiffres le jeu aurait péniblement dépasser le millions sur les deux console(avec un parc de plus de 170 millions de consoles)

    Donc non pour moi c'est un flop
    ratchet posted the 05/08/2026 at 02:23 PM
    Il n’est pas bon en même temps… mon pire que j’ai sur S2
    rider288 posted the 05/08/2026 at 02:26 PM
    On connait le budget ? Si ca se trouve, il est rentable. Et donc un succés
    cyr posted the 05/08/2026 at 02:34 PM
    Mp1, mp2, mp3 on fini a combien de vente?
    Chaque licence/jeux a un seuil de rentabilité qui lui est propre....
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