Malheureusement, cela signifie qu'il n'a pas dépassé 1 million d'unités vendues sur Switch ou 1 million d'unités vendues sur Switch 2 au cours de l'exercice financier écoulé.Le jeu a pourtant dépasser péniblement les 1 million de vente en combinant les ventes Switch et Switch 2.C'est un résultat réellement catastrophiqueLes attentes étaient tellement grandes pour le grand retour de Samus