Malheureusement, cela signifie qu'il n'a pas dépassé 1 million d'unités vendues sur Switch ou 1 million d'unités vendues sur Switch 2 au cours de l'exercice financier écoulé.
Le jeu a pourtant dépasser péniblement les 1 million de vente en combinant les ventes Switch et Switch 2.
C'est un résultat réellement catastrophique
Les attentes étaient tellement grandes pour le grand retour de Samus
ouroboros4
Il s'est vendu a combien a MP4 pr parler de flop?
J'ai lu des infos en fevrier comme quoi le jeu était a environ 1.75M, il est peut etre a 2 millions si on combine S1 et S2 ajd.
C'est pas si mal vu que le jeu est tout juste bon, pour cette licence pas habitué aux grosses ventes.
Le jeu a fait rapidement le million en cumulant S1 et S2, c'est pas si mal.
Et la on sait qu'au moins la version S2 seule n'est pas au niveau des quasi 2 millions de Kirby Air Riders, rien n'indique qu'avec la version S1 il n'est pas devant, donc en sait rien, alors pk parler de flop sur du vent?
Par le passé, les Xenoblade et autre Metroid ne se sont pas necessairement vendus, et meme parfois moins et ça n'a pas empeché les suites d'etre produites.
tout ça pour dire que ton "Ce flop pour MP4, on n'est pas prêt de voir un 5 " est fantasmé.
ça m'étonnerait que Nintendo mette Samus a la niche, parce qu'un projet aussi mal géré que MP4 est sorti.
Si ça devait etre le cas, ça serait certainement plus lié à la perte de confiance envers Retro Studio a cause de son mauvais metacritic que les ventes qui semblent dans les normes de la série.
guiguif seulement 22 millions de Metroid en 40 ans :
https://vgsales.fandom.com/wiki/Metroid
Et MP4 est probablement au niveau de MP2 et MP3 deja en terme de vente, et peut etre meme devant, ça sera une formalité sur la durée de la génération.
Pas si mal pour un flop
Sachant que Nintendo n'a absolument pas communiquer sur les chiffres de ventes, c'est généralement pas bon signe.
Surtout que au delà des chiffres l'attente était immense, pour finalement un résultat tout juste passable
C'est surtout que Nintendo ne combine pas les ventes S2 et S1, ça retire la visibilité des ventes reelles, ça aurait été exactement la meme chose pour un Xenoblade, mais ça n'empeche pas Nintendo de miser sur cette license depuis 2010.
Vu les ventes des Prime et de Metroid par le passé, ils ne visaient propablement pas plus sur la fenetre de sortie que le range de 1 à 2 millions cumulés pr un tel titre.
S'il avait fait 500k ou moins, ça aurait été assez alarmant oui, mais là, malgré la deception du jeu et des ventes sans eclats, c'est faire du bruit pour pas grand chose.
De toute façon le jeu n'apparait toujours pas au prochain résultat financier ça voudra dire qu'il n'aura pas atteint les 2 millions(et forcément au moins 1 millions sur l'une des deux consoles)
Je pensais que ça se vendait plus que ça les Metroid, comme quoi.
Comme je l'ai dit si il n'apparait toujours pas au prochain rapport financier le résultat sera clair
Vu que le jeu a rapidement dépassé le million en cumulé lors de sa période de lancement, comme je le disais plus haut il est malgré tout parti pour être l'un des épisodes les mieux vendus de la serie, et il est déjà certainement au moins au niveau de MP2 ou MP3 en même pas 6 mois malgré des ventes en apparence"faibles".
Ça finira en fin de gen probablement entre 2 et 3 millions
Maintenant s'ils ne le mentionnent pas c'est parce qu'il est bien de dessous de leurs objectifs internes certainement mais ce truc des 1 million est faux
Si un jeu comme MP4 fait plus du million lors de sa période de sortie, en sachant qu'il continuera de se vendre un peu tous les ans, sur la longueur, il y a aucun doute qu'il fera des ventes tout a fait cohérente avec la licence.
Il atteindra difficilement les ventes de MP1, mais il fera à minima comme MP2 et 3, et même certainement mieux.
Comme je l'ai dit on aura plus précision(ou pas) au prochain rapport financier.
Et pour les coût d'un jeu aujourd'hui je doute qu'on revois un MP5 avant bien longtemps
On sait juste qu'il est quelque part entre 1 et 2 millions, et que c'est logique pour cette licence, et pas si mal.
La réalité c'est que ni la version Switch ni la version Switch 2 n'ont dépasser les millions
D'après les derniers chiffres le jeu aurait péniblement dépasser le millions sur les deux console(avec un parc de plus de 170 millions de consoles)
Donc non pour moi c'est un flop
Chaque licence/jeux a un seuil de rentabilité qui lui est propre....