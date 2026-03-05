(un couple de développeurs) redonne des nouvelles de sonavec plusieurs vidéos de gameplay pour le personnage deAu lieu de compter sur la force et d’envoyer des coups de pied aux ennemis comme le fait(le personnage jouable masculin du jeu), l’agilité élevée delui permet d’esquiver les attaques si le timing est bien maîtrisé, à l’instar dedansElle pourra également atteindre des endroits inaccessibles àgrâce, encore une fois, à son agilité et à sa silhouette plus svelte.Madame aura également droit à son propre arsenal, comme un lance-grenades ou un taser, qui devra être rechargé mais qui pourra être d’une grande aide si une flaque d’eau se trouve sous les pieds des zombies.est toujours actuellement en accès anticipé sur, avec uniquement la campagne dejouable pour l’instant. La campagne de Laurel arrivera donc prochainement, et deux autres campagnes plus courtes, centrées sur deux personnages importants de l’intrigue, devraient également s’ajouter par la suite.Une sortie sur consoles, en format physique et dématérialisé, est fortement souhaitée par le couple, une fois le jeu totalement finalisé.Pour les curieux, voici l’ensemble des nouvelles vidéos surque j'ai compilé dans la vidéo ci-dessous. Bon visionnage.