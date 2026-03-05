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Resident Evil
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name : Resident Evil
platform : Nintendo Wii
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
european release date : 06/26/2009
us release date : 06/23/2009
japanese release date : 12/25/2008
other versions : GameCube - Nintendo 3DS -
official website : http://www.capcom.co.jp/wii_bio/
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Le RE-like Echoes of the Living dévoile du gameplay pour sa seconde campagne


MoonGlint Studio (un couple de développeurs) redonne des nouvelles de son RE-like avec plusieurs vidéos de gameplay pour le personnage de Laurel.

Au lieu de compter sur la force et d’envoyer des coups de pied aux ennemis comme le fait Liam (le personnage jouable masculin du jeu), l’agilité élevée de Laurel lui permet d’esquiver les attaques si le timing est bien maîtrisé, à l’instar de Jill Valentine dans Resident Evil 3.

Elle pourra également atteindre des endroits inaccessibles à Liam grâce, encore une fois, à son agilité et à sa silhouette plus svelte.

Madame aura également droit à son propre arsenal, comme un lance-grenades ou un taser, qui devra être rechargé mais qui pourra être d’une grande aide si une flaque d’eau se trouve sous les pieds des zombies.

Echoes of the Living est toujours actuellement en accès anticipé sur Steam, avec uniquement la campagne de Liam jouable pour l’instant. La campagne de Laurel arrivera donc prochainement, et deux autres campagnes plus courtes, centrées sur deux personnages importants de l’intrigue, devraient également s’ajouter par la suite.

Une sortie sur consoles, en format physique et dématérialisé, est fortement souhaitée par le couple, une fois le jeu totalement finalisé.

Pour les curieux, voici l’ensemble des nouvelles vidéos sur Laurel que j'ai compilé dans la vidéo ci-dessous. Bon visionnage.

Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=WpQTpZqsurA


MoonGlint - https://x.com/DevMoonGlint
    tags : resident evil capcom biohazard echoes of the living resident evil requiem resident evil news resident evil requiem dlc echoes of the living new campaign echoes of the living laurel gameplay echoes of the living laurel new gameplay moonglint
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    posted the 05/03/2026 at 01:27 PM by marchand2sable
    comments (1)
    marchand2sable posted the 05/03/2026 at 01:42 PM
    J’aimerais tellement les soutenir mais ça va me gêner d’attendre des mois entre chaque campagne. Day One dès que le tout sort.
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