- Avis rapide et sans aucun spoiler -





Note : 8/10

Les + :



-Un duo attachant

-Une boucle de gameplay extrêmement prenante

-Une tonne de trucs à faire au Refuge

-Un système de combat et d’amélioration addictif

-Un bestiaire qui se renouvelle constamment

-Aucun problème de caméra malgré des lieux exigus par moments

-Une très bonne durée de vie (20 h - 25 h pour le 100 %)

-Une excellente direction artistique…

-…Et en plus, c’est sublime !



Les - :



-Aucune difficulté, ça en devient irritant

-Ça parle beaucoup pour rien, surtout Diana...

-Un scénario décevant malgré un joli message à la toute fin

-Une structure de jeu et un level design beaucoup trop classiques

-Quelques répétitions dans les décors

Je m’attendais à un jeu sympa sans plus, mais c'est tout le contraire car très vite, j’ai remarqué une très grande maîtrise de ce gameplay assez atypique qui mélange TPS et hacking.Du début à la fin, vous allez débloquer une tonne d’armes, de gadgets, de bonus de hacking et autres. Ça ne va jamais s’arrêter, et on sera pris dans une boucle où l’on veut tout améliorer, tout faire et tout obtenir. Il en va de même avec le, entretenu par un petit robot adorable du nom deAu-delà d’une tonne de trucs à débloquer là-bas, plein de moments rigolos vous attendent, ce qui renforce notre attachement à notre cher duo.réussit donc le pari de proposer une certaine répétitivité sans que ça en devienne un défaut. Les allers-retours auvia une téléportation se feront de notre plein gré et le hacking ne vous lassera jamais.Malheureusement, le jeu souffre d’une structure très classique, vue et revue 50 fois maintenant, avec un level design efficace mais beaucoup trop simplet, à base de coffres à récupérer ou de défis annexes difficiles cachés quelque part dans un coin du niveau.En parlant de difficulté, il n’y en a aucune dans le jeu. Je ne suis pas mort une seule fois en mode normal, et donc on ne ressent aucune nécessité d’apprendre les patterns des boss ou autres.Déçu également du scénario, qui reste en pause les 3/4 du temps puis avance d’un coup avec une tonne de documents et de scènes dans le dernier tiers. J’ai eu l’impression de revivrePour le reste, c’est du haut niveau : c’est beau, c’est prenant, c’est amusant. Les 55 euros sont totalement rentabilisés, surtout que la durée de vie est vraiment honnête si vous êtes du genre “fouille tout”. J’ai mis 22 h pour le 100 % du jeu.Pour le platine, il faut faire une deuxième fois l'aventure en mode difficile, qui n’a encore une fois rien de difficile vu que vous connaîtrez les ennemis et les bonus cheatés sur le bout des doigts après votre premier run.Bref, j’ai adoré, mais il manquait encore des choses pour rendre l’expérience de jeu vraiment marquante. Peut-être pour un deuxième volet, qui sait…