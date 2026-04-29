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Platine #141 : Pragmata – avis rapide


- Avis rapide et sans aucun spoiler -


Je m’attendais à un jeu sympa sans plus, mais c'est tout le contraire car très vite, j’ai remarqué une très grande maîtrise de ce gameplay assez atypique qui mélange TPS et hacking.

Du début à la fin, vous allez débloquer une tonne d’armes, de gadgets, de bonus de hacking et autres. Ça ne va jamais s’arrêter, et on sera pris dans une boucle où l’on veut tout améliorer, tout faire et tout obtenir. Il en va de même avec le Refuge, entretenu par un petit robot adorable du nom de Cabin.

Au-delà d’une tonne de trucs à débloquer là-bas, plein de moments rigolos vous attendent, ce qui renforce notre attachement à notre cher duo.

Pragmata réussit donc le pari de proposer une certaine répétitivité sans que ça en devienne un défaut. Les allers-retours au Refuge via une téléportation se feront de notre plein gré et le hacking ne vous lassera jamais.





Malheureusement, le jeu souffre d’une structure très classique, vue et revue 50 fois maintenant, avec un level design efficace mais beaucoup trop simplet, à base de coffres à récupérer ou de défis annexes difficiles cachés quelque part dans un coin du niveau.

En parlant de difficulté, il n’y en a aucune dans le jeu. Je ne suis pas mort une seule fois en mode normal, et donc on ne ressent aucune nécessité d’apprendre les patterns des boss ou autres.

Déçu également du scénario, qui reste en pause les 3/4 du temps puis avance d’un coup avec une tonne de documents et de scènes dans le dernier tiers. J’ai eu l’impression de revivre Resident Evil Village

Pour le reste, c’est du haut niveau : c’est beau, c’est prenant, c’est amusant. Les 55 euros sont totalement rentabilisés, surtout que la durée de vie est vraiment honnête si vous êtes du genre “fouille tout”. J’ai mis 22 h pour le 100 % du jeu.

Pour le platine, il faut faire une deuxième fois l'aventure en mode difficile, qui n’a encore une fois rien de difficile vu que vous connaîtrez les ennemis et les bonus cheatés sur le bout des doigts après votre premier run.

Bref, j’ai adoré, mais il manquait encore des choses pour rendre l’expérience de jeu vraiment marquante. Peut-être pour un deuxième volet, qui sait…




Note : 8/10

Les + :

-Un duo attachant
-Une boucle de gameplay extrêmement prenante
-Une tonne de trucs à faire au Refuge
-Un système de combat et d’amélioration addictif
-Un bestiaire qui se renouvelle constamment
-Aucun problème de caméra malgré des lieux exigus par moments
-Une très bonne durée de vie (20 h - 25 h pour le 100 %)
-Une excellente direction artistique…
-…Et en plus, c’est sublime !

Les - :

-Aucune difficulté, ça en devient irritant
-Ça parle beaucoup pour rien, surtout Diana...
-Un scénario décevant malgré un joli message à la toute fin
-Une structure de jeu et un level design beaucoup trop classiques
-Quelques répétitions dans les décors
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    posted the 04/29/2026 at 08:03 PM by marchand2sable
    comments (3)
    marchand2sable posted the 04/29/2026 at 08:06 PM
    Je me suis fait un build surchauffe, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m’a saoulé d’entendre Hugh dire PRENDS ÇA ! à chaque attaque au corps à corps. Diana aussi m’a saoulé à répéter sans cesse le contenu des 50 000 coffres du jeu…

    Le duo est attachant, mais arrêtez de faire parler les persos en jeu les devs, c’est vraiment chiant ce truc. Il y a que moi que ça irrite ce truc? (un enfer dans Ninja Gaiden 4 aussi, surtout qu'il y a des game over en plus...).
    vyse posted the 04/29/2026 at 08:07 PM
    marchand2sable j'attends le patch qui amene un mode difficile d'entrée comme KH3 avec son mode "crtique" qui m'a sauvé l'experience de jeu
    marchand2sable posted the 04/29/2026 at 08:20 PM
    vyse

    Malheureusement pour Pragmata le mode Lunatique (hard) donne accès à des armes qui n'apparaissent normalement que vers la fin de l'aventure. Je ne pense pas qu'ils rendront ce mode accessible via un patch car ça détruirait l'intérêt des builds de début de jeu.
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