La manette Steam Controller sera disponible sur Steam le 4 mai 2026 à 10 h, et nous voulons que vous soyez prêts : commencez à échauffer vos mains de gamers ! En fait, nous faisons référence à cette vidéo, qui vous explique en quelques étapes simples comment la faire fonctionner dès sa sortie de l'emballage. (Mais bon, si vous voulez aussi faire quelques étirements, c'est cool aussi.)
Elle a l'air bien par contre la steam controller
Faut regarder ce genre de test largement plus poussé. La manette a l'air excellente en fait.
Avoir juste des boutons en plus ?
Non sérieux juste je demande pour le gout si des PCistes aiment vraiment avoir plus de boutons parce que les manette standards suffisent en générale. Ou il si il y a autre chose ?!