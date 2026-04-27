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Déballage de la manette Steam


La manette Steam Controller sera disponible sur Steam le 4 mai 2026 à 10 h, et nous voulons que vous soyez prêts : commencez à échauffer vos mains de gamers ! En fait, nous faisons référence à cette vidéo, qui vous explique en quelques étapes simples comment la faire fonctionner dès sa sortie de l'emballage. (Mais bon, si vous voulez aussi faire quelques étirements, c'est cool aussi.)
https://www.youtube.com/watch?v=a55UIaiTE-A
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    adamjensen
    posted the 04/27/2026 at 06:43 PM by yanssou
    comments (11)
    xynot posted the 04/27/2026 at 06:55 PM
    J'utilise déjà une manette Xbox pour jouer sur PC mais si le Steam Controller est aussi plaisant à tenir que le Steam Deck, ça peut être trés sympa
    marchand2sable posted the 04/27/2026 at 07:07 PM
    J'utilise une manette Xbox 360, elle est juste inlassable cette manette.
    wickette posted the 04/27/2026 at 07:11 PM
    On m'avait offert la dualsense edge 30eme anniversaire, j'y touche plus PS5 comme PC c'est the manette , j'espère que pour la PS6 ce sera full compatible la dualsense

    Elle a l'air bien par contre la steam controller
    bennj posted the 04/27/2026 at 07:19 PM
    yanssou https://youtu.be/MpJB7LTs5_s

    Faut regarder ce genre de test largement plus poussé. La manette a l'air excellente en fait.
    yanssou posted the 04/27/2026 at 07:24 PM
    bennj elle à l'air excellente comme prévu
    22 posted the 04/27/2026 at 07:28 PM
    C'est quoi la particularité de ce type de manette ? Elite, Edge, maintenant cette Steam ?!

    Avoir juste des boutons en plus ?
    liquidus posted the 04/27/2026 at 07:35 PM
    En fait faut avoir eu un Steam Deck entre les mains pour avoir la vision
    bennj posted the 04/27/2026 at 07:38 PM
    22 on a posté des vidéos pourquoi tu les regardes pas en fait ?
    22 posted the 04/27/2026 at 07:59 PM
    bennj c'est justement parce que j'ai regardé la vidéo que je pose la question, même les 2 gros patch anti-taba (pavé tactile apparemment) j'ai pas compris leurs utilités pour les jeux. D'ailleurs carton rouge pour la distances des joystick, même ton gars est d'accord pour le dire.

    Non sérieux juste je demande pour le gout si des PCistes aiment vraiment avoir plus de boutons parce que les manette standards suffisent en générale. Ou il si il y a autre chose ?!
    balf posted the 04/27/2026 at 08:02 PM
    22 des sticks magnétiques (anti drift) c'est un gros plus
    22 posted the 04/27/2026 at 08:20 PM
    balf Oui ça j'avoue c'est un des points qui m'a le plus séduit^^
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