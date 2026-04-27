La manette Steam Controller sera disponible sur Steam le 4 mai 2026 à 10 h, et nous voulons que vous soyez prêts : commencez à échauffer vos mains de gamers ! En fait, nous faisons référence à cette vidéo, qui vous explique en quelques étapes simples comment la faire fonctionner dès sa sortie de l'emballage. (Mais bon, si vous voulez aussi faire quelques étirements, c'est cool aussi.)