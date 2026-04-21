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Final Fantasy XIV
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name : Final Fantasy XIV
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : MMORPG
multiplayer : oui (MMO)
european release date : 09/30/2010
us release date : 09/30/2010
japanese release date : 09/30/2010
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.finalfantasyxiv.com/
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ouroboros4
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Le nombre de personnages actifs de Final Fantasy XIV a connu une nouvelle baisse spectaculaire


Depuis la sortie de Dawntrail, Final Fantasy XIV connaît un léger déclin, c'est indéniable. Je ne dirais pas que la qualité du contenu a baissé (elle est, à mon avis, la meilleure depuis longtemps), mais le nombre de joueurs actifs a chuté, en partie de façon naturelle, en partie moins

Le nombre de personnages actifs de Final Fantasy XIV est en baisse depuis un certain temps, et un récent recensement effectué par Lucky Bancho confirme cette tendance, alors que Dawntrail s'apprête à recevoir sa dernière mise à jour majeure avant la sortie de sa prochaine extension. Selon les données de Lucky Bancho, le nombre de personnages actifs s'élève désormais à 770 000, contre 930 000 lors du précédent recensement, ce qui représente une chute considérable de 160 000 joueurs.

Final Fantasy XIV souffre-t-il, ou est-ce normal ?

Il est fort probable que ces données soient exploitées par les pires détracteurs de Final Fantasy XIV pour alimenter un discours encore plus pessimiste, mais il est important de les analyser correctement. Tout d'abord, les données de Lucky Bancho sont fondamentalement erronées. Non seulement le recensement se base sur le nombre de personnages actifs et non sur le nombre total de joueurs, mais il est déjà fortement biaisé dès le départ lorsqu'il s'agit d'évaluer la baisse d'activité des joueurs.

Il faut également savoir que Lucky Bancho utilise les données publiques des succès pour déterminer si un personnage est inactif. Vous pourriez jouer tous les jours pendant six mois sans obtenir de succès, et Lucky Bancho considérerait alors votre personnage comme inactif. Il est important de noter que ce recensement exclut les personnages de niveau inférieur à 70 bénéficiant de l'essai gratuit, ainsi que ceux ayant rendu leur compte Lodestone privé.

Pour être franc, ces données comportent de nombreuses lacunes, mais elles restent probablement le meilleur indicateur dont nous disposons en dehors des chiffres officiels. Une baisse de 160 000 joueurs est un signe clair que le déclin du nombre de joueurs se poursuit. C'est une chute considérable, et il serait imprudent de la rejeter sous prétexte que les données de Lucky Bancho peuvent être légèrement inexactes.

Cela dit, c'est généralement normal à la fin des extensions de Final Fantasy XIV. Il n'y a pas grand-chose à faire si l'on n'est pas un joueur aguerri, et une extension perd naturellement des joueurs après sa sortie, quelle que soit sa qualité. Avec le lancement de Final Fantasy XIV au FanFest nord-américain cette semaine, et la sortie de la mise à jour 7.5 ensuite, l'engouement sera à son comble, et nous devrions probablement observer une augmentation du nombre de joueurs.
https://www.thegamer.com/final-fantasy-14-active-character-count-fallen/
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    posted the 04/21/2026 at 08:58 AM by ouroboros4
    comments (16)
    shido posted the 04/21/2026 at 09:14 AM
    Y aura surement une extension d'annoncer durant la fanfest...... en espérant que ça soit bien mieux que l'horrible dawntrail
    shambala93 posted the 04/21/2026 at 09:22 AM
    Le nombre de personnages actifs ? Kesako ?
    zoske posted the 04/21/2026 at 09:28 AM
    Rien n'est éternel... Je jouais à ce jeu il y a bien longtemps avant les premiers DLC... qu'ils soient à 770 000 joueurs aujourdhui est un vrai miracle de longévité! Je crois qu'il faut voir les choses dans l'autre sens
    noishe posted the 04/21/2026 at 09:37 AM
    shambala93 Certains joueurs de FFXIV créent plusieurs personnages, soit pour jouer des races différentes, soit pour jouer sur plusieurs serveurs, pour du role-play, pour refaire l'histoire, etc... Y'a plein de raisons d'avoir plusieurs persos, et là ça prends donc en compte les personnages actifs et non les joueurs actifs. Le nombre de joueurs réel est donc inférieur au total donné
    lion93 posted the 04/21/2026 at 09:37 AM
    après Endwalker qui était la conclusion , c'était dur de repartir sur quelque chose. Un peu normal. Moi-même j'ai stop à endwalker. Je me voyais reparti dans un nouveau arc aussi long.
    grospich posted the 04/21/2026 at 09:52 AM
    Je pense qu'il doit y avoir pas mal de jeux qui aimeraient avoir autant de joueurs dans le mois qui en plus paient un abonnement.

    noishe "Le nombre de joueurs réel est donc inférieur au total donné", ça ne prend pas en compte les gens en dessous du level 70 qui jouent en F2P, donc il doit y avoir plus de joueurs en toute logique.
    magneto860 posted the 04/21/2026 at 09:55 AM
    Je n'ai jamais compris ce principe de payer un abonnement (13 € ?) pour jouer à un seul jeu, perso. Surtout quand on paie les extensions.

    Pour ce prix là on peut se payer un abonnement Ps Plus Extra (300 jeux dans le catalogue), ou bien des nouveaux jeux régulièrement.

    Bref, j'y jouerai quand ce sera gratuit.
    noishe posted the 04/21/2026 at 09:56 AM
    grospich Oui tu as raison, c'est une précision importante
    ouroboros4 posted the 04/21/2026 at 09:59 AM
    magneto860 tu payes surtout pour la stabilité des serveurs.
    Et aussi une source de revenu constant pour SE sachant que entretenir ce genre de mastodonte pendant des années 24/7 ça coûte super cher
    zmaragdus posted the 04/21/2026 at 11:01 AM
    Le fait que Dawntrail soit un nouvel arc et qu'il ait eu un accueil mitigé au niveau de l'histoire explique clairement cette baisse. Parce qu'en soit, il y a du contenu mais les joueurs occasionnels ont pas aimé l'épopée. C'est totalement possible que la prochaine extension rattrape tout ça.
    tripy73 posted the 04/21/2026 at 11:22 AM
    Personnages actifs, tu veux dire joueurs actifs non ?
    grospich posted the 04/21/2026 at 11:31 AM
    magneto860 On est d'accord, je trouve que l'abonnement pour les mmo devrait être à 6€ grand max surtout quand il y a une boutique en ligne. Le tarif a toujours été disproportionné par rapport au coût des serveurs et l'ajout de donjons supplémentaires entre deux extensions.
    perse9 posted the 04/21/2026 at 12:17 PM
    ce jeux à eu la gloire qu'il méritait mais après plus de 10 ans forcément ça n'allait pas durer encore longtemps
    cubia posted the 04/21/2026 at 12:31 PM
    Perso j'ai lâché après Dawntrail (pas encore fait les MAJ). Endwalker était top et je suis satisfait de la conclusion. Si la prochaine extension est prometteuse, peut être que j'y retournerais, mais pour le moment, j'ai plus l'envie ni le courage.
    brook1 posted the 04/21/2026 at 12:56 PM
    Il y a la fanfest vendredi, ils vont annoncer une grosse refonte du jeu. Pour la baisse, c'est normal, ça fait des années qu'ils privilégient les joueurs hardcore au détriment des joueurs occasionnels qui sont les plus nombreux sur le jeu.
    keiku posted the 04/21/2026 at 01:06 PM
    il y a la chute normale des joueurs, et puis square commence a faire son nintendo et a attaquer des sites de fan japonais qui ne sont pas content de leur orientation
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