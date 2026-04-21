Depuis la sortie de Dawntrail, Final Fantasy XIV connaît un léger déclin, c'est indéniable. Je ne dirais pas que la qualité du contenu a baissé (elle est, à mon avis, la meilleure depuis longtemps), mais le nombre de joueurs actifs a chuté, en partie de façon naturelle, en partie moinsLe nombre de personnages actifs de Final Fantasy XIV est en baisse depuis un certain temps, et un récent recensement effectué par Lucky Bancho confirme cette tendance, alors que Dawntrail s'apprête à recevoir sa dernière mise à jour majeure avant la sortie de sa prochaine extension. Selon les données de Lucky Bancho, le nombre de personnages actifs s'élève désormais à 770 000, contre 930 000 lors du précédent recensement, ce qui représente une chute considérable de 160 000 joueurs.Il est fort probable que ces données soient exploitées par les pires détracteurs de Final Fantasy XIV pour alimenter un discours encore plus pessimiste, mais il est important de les analyser correctement. Tout d'abord, les données de Lucky Bancho sont fondamentalement erronées. Non seulement le recensement se base sur le nombre de personnages actifs et non sur le nombre total de joueurs, mais il est déjà fortement biaisé dès le départ lorsqu'il s'agit d'évaluer la baisse d'activité des joueurs.Il faut également savoir que Lucky Bancho utilise les données publiques des succès pour déterminer si un personnage est inactif. Vous pourriez jouer tous les jours pendant six mois sans obtenir de succès, et Lucky Bancho considérerait alors votre personnage comme inactif. Il est important de noter que ce recensement exclut les personnages de niveau inférieur à 70 bénéficiant de l'essai gratuit, ainsi que ceux ayant rendu leur compte Lodestone privé.Pour être franc, ces données comportent de nombreuses lacunes, mais elles restent probablement le meilleur indicateur dont nous disposons en dehors des chiffres officiels. Une baisse de 160 000 joueurs est un signe clair que le déclin du nombre de joueurs se poursuit. C'est une chute considérable, et il serait imprudent de la rejeter sous prétexte que les données de Lucky Bancho peuvent être légèrement inexactes.Cela dit, c'est généralement normal à la fin des extensions de Final Fantasy XIV. Il n'y a pas grand-chose à faire si l'on n'est pas un joueur aguerri, et une extension perd naturellement des joueurs après sa sortie, quelle que soit sa qualité. Avec le lancement de Final Fantasy XIV au FanFest nord-américain cette semaine, et la sortie de la mise à jour 7.5 ensuite, l'engouement sera à son comble, et nous devrions probablement observer une augmentation du nombre de joueurs.