L'univers de Cyberpunk 2077 est entièrement dédié aux avancées technologiques, et nous tenons à insuffler un peu de l'énergie de Night City à notre processus de développement. Les joueurs nous le réclament depuis longtemps, et nous sommes ravis de vous dévoiler enfin les détails de la mise à jour gratuite de Cyberpunk 2077 pour PlayStation 5 Pro, disponible dès demain, le 8 avril.



Nous souhaitions tirer pleinement parti de la technologie de pointe de la PS5 Pro en intégrant la 4K, des performances optimisées, le ray tracing avancé et bien plus encore à l'expérience Cyberpunk 2077. Notre objectif était d'exploiter au maximum le potentiel de la console et de notre jeu pour faire resplendir Night City. Cyberpunk 2077 étant désormais disponible dans le catalogue de jeux PlayStation Plus, tous les possesseurs d'une PS5 Pro peuvent découvrir cette version améliorée de notre jeu de rôle et d'action et se battre pour devenir une légende du cyberpunk.

Parlons plus précisément de la façon dont cette mise à jour améliore l'expérience des joueurs, à commencer par la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Cette technologie analyse chaque pixel individuellement et l'améliore grâce à une intelligence artificielle avancée. Le résultat est incroyable : chaque recoin de Night City – chaque katana thermique, chaque gonk dans la rue, chaque voiture de sport surpuissante – prend vie.



L'étape suivante consiste à améliorer notre technologie de ray tracing. L'éclairage est un élément essentiel de l'esthétique de Cyberpunk 2077 : la façon dont Night City s'illumine au crépuscule, lorsque les rues brillent sous les néons oppressants des mégacorporations, fait partie intégrante de l'identité visuelle de cet univers. Grâce à la mise à jour PS5 Pro, nous avons implémenté la prise en charge du BVH8 (hiérarchie de volumes englobants à 8 voies) pour un éclairage, des ombres et des reflets en ray tracing, rapprochant ainsi l'éclairage de notre vision artistique. Imaginez la lumière du soleil se reflétant sur le carénage avant de votre Yaiba Kusanagi CT-3X tandis que vous vous garez, vous engagez dans une ruelle sombre et mystérieuse et découvrez des secrets illuminés par les néons. L'immersion des joueurs dans le monde de Cyberpunk 2077 est considérablement renforcée par la PS5 Pro.

En parlant de ray tracing, plus de puissance signifie aussi plus d'options. Nous savons que les joueurs ont des priorités différentes en jeu, et nous sommes donc ravis de proposer trois modes PS5 Pro distincts permettant à chacun de trouver l'expérience qui lui convient. Le mode Ray Tracing Pro active toutes les améliorations de ray tracing disponibles, offrant ainsi la version la plus aboutie visuellement de Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro. Cela inclut les reflets, l'occlusion ambiante, la lumière du ciel, les ombres et l'éclairage émissif, le tout actif lorsque Cyberpunk 2077 vise 40 images par seconde sur les écrans compatibles avec un taux de rafraîchissement variable, ou 30 images par seconde dans les autres cas.

À l'opposé, le mode Performance privilégie une fréquence d'images maximale pour une expérience de jeu rapide et fluide. Sur les écrans compatibles VRR, Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro atteint jusqu'à 90 images par seconde tout en conservant une haute fidélité visuelle. Enfin, pour ceux qui recherchent le meilleur des deux mondes, nous avons conçu le mode Ray Tracing comme un compromis idéal entre graphismes et performances. Il propose des améliorations de ray tracing ciblées tout en maintenant une fluidité à 60 images par seconde, pour des performances globalement améliorées.

Nous sommes ravis de proposer cette mise à jour aux joueurs sur PS5 Pro. La communauté de Cyberpunk 2077 a été tout simplement incroyable ces cinq dernières années, et nous savons que beaucoup attendaient cette mise à jour avec impatience. De plus, Cyberpunk 2077 étant actuellement disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium via le catalogue de jeux, nous espérons accueillir de nouvelles légendes à Night City.



Merci du fond du cœur pour votre soutien indéfectible à Cyberpunk 2077, et je souhaite aux nouveaux joueurs une expérience formidable !



CD PROJEKT EDNB: