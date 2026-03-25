Le cours de l'action de Pearl Abyss, développeur de Crimson Desert, a bondi de près de 30 % grâce à de fortes ventes après avoir chuté de 30 % la semaine dernière en raison de critiques mitigées !
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posted the 03/25/2026 at 10:29 AM by ouroboros4
Je passe un plutôt bon moment dessus perso, c'est loin d'être la catastrophe que certains annonçaient
Les joueurs ont parlés, le jeu est apprécié
Temporiser les avis négatifs en attendant un correctif est sûrement ce qui les a poussé à bloquer tout démarrage du jeu avant le jour J.
C'est étonnant que le jeu n'ait pas été repoussé d'une semaine, mais j'imagine qu'ils ne voulaient pas perdre des précommandes
la note joueur metacritic est à 83 et progresse aussi
les ventes sont excellentes
ce jeu fera date, certains media ont menti pour le tuer dans l'oeuf (coucou gk et son faux open world et mur invisible lol) mais les joueurs qui jouent réellement l'ont sauvé heureusement.
je vous le dis, IL FERA DATE
c'est beau franchement, car les medias s'ils ont trop de pouvoir ils peuvent tuer des studios. donc bien content que ce soit les joueurs qui fasse tourner l'industrie réellement et ne suivent pas bêtement les medias
Le jeu a trouvé son public
Rdv à l’article bilan quand on aura enfin des avis après avoir fini le jeu (un minimum quand même)
Excellent ! On n’a pas de jeu du genre !