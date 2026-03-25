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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : PC
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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Crimson Desert : Le cours de l'action de Pearl Abyss a bondi de près de 30%
Le cours de l'action de Pearl Abyss, développeur de Crimson Desert, a bondi de près de 30 % grâce à de fortes ventes après avoir chuté de 30 % la semaine dernière en raison de critiques mitigées !

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    junaldinho
    posted the 03/25/2026 at 10:29 AM by ouroboros4
    comments (19)
    noishe posted the 03/25/2026 at 10:37 AM
    C'est aussi face au retour des joueurs ayant un peu plus de temps de jeu. Sur Steam, c'est passé de critiques mitigées autour des 50% le premier jour (avec masse de gens qui disaient que c'était de la merde avec moins d'une heure de jeu, je comprendrais jamais le concept), à des critiques positives autour des 80%. Sur Metacritic la moyenne joueur est autour de 8.3.

    Je passe un plutôt bon moment dessus perso, c'est loin d'être la catastrophe que certains annonçaient
    ouroboros4 posted the 03/25/2026 at 10:39 AM
    noishe après ils ont été ultra réactif en proposant un gros patch qui corrige pas mal de choses quelques jours après la sortie du jeu
    syoshu posted the 03/25/2026 at 10:39 AM
    Certaines presse n'ont pas aimé l'embargo et maintenant ils se font ridiculiser
    rogeraf posted the 03/25/2026 at 10:44 AM
    Apres les 20 pourcents de baisse, les 30 pourcents de hausse
    Les joueurs ont parlés, le jeu est apprécié
    noishe posted the 03/25/2026 at 10:50 AM
    ouroboros4 Oui le patch a été super rapide, tellement rapide que je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils ont volontairement gardé certains trucs bloqués exprès (comme le coffre de stockage qu'ils ont rajouté, qui aurait du être là de base) juste pour les sortir en patch et gagner des points auprès des joueurs
    ouroboros4 posted the 03/25/2026 at 10:53 AM
    noishe vu le bullhsit que s'est pris le jeu au début ils ont sûrement avancer les plans
    churos45 posted the 03/25/2026 at 11:02 AM
    Je pense que vous sous-estimer le temps que ça prends de faire un patch qui rajoute des fonctionnalités ou qui corrigent des bugs.

    Temporiser les avis négatifs en attendant un correctif est sûrement ce qui les a poussé à bloquer tout démarrage du jeu avant le jour J.

    C'est étonnant que le jeu n'ait pas été repoussé d'une semaine, mais j'imagine qu'ils ne voulaient pas perdre des précommandes
    malroth posted the 03/25/2026 at 11:26 AM
    la note steam qui dépasse les 80% de moyenne et donc en tres positive
    la note joueur metacritic est à 83 et progresse aussi
    les ventes sont excellentes

    ce jeu fera date, certains media ont menti pour le tuer dans l'oeuf (coucou gk et son faux open world et mur invisible lol) mais les joueurs qui jouent réellement l'ont sauvé heureusement.

    je vous le dis, IL FERA DATE

    c'est beau franchement, car les medias s'ils ont trop de pouvoir ils peuvent tuer des studios. donc bien content que ce soit les joueurs qui fasse tourner l'industrie réellement et ne suivent pas bêtement les medias
    shinz0 posted the 03/25/2026 at 11:51 AM
    Bravo à eux
    Le jeu a trouvé son public
    abookhouseboy posted the 03/25/2026 at 11:56 AM
    L'opération dézingage par les medias qui croquent auprès de Sony et Ubisoft a échoué, on dirait.
    pcverso posted the 03/25/2026 at 12:01 PM
    malroth pour certain cest deja le cas
    akinen posted the 03/25/2026 at 12:05 PM
    Maintenant les gens sont pro bourses.

    Rdv à l’article bilan quand on aura enfin des avis après avoir fini le jeu (un minimum quand même)
    keiku posted the 03/25/2026 at 12:07 PM
    akinen oui les test a froid c'est souvent mieux, car on les connait les jeux du siècle dont on a déja tout oublier 3 mois après (coucou yotei)
    fan2jeux posted the 03/25/2026 at 12:10 PM
    Mais sinon, le jeu, il est bien?
    liquidsnake66 posted the 03/25/2026 at 12:15 PM
    Autour de moi le jeu a de très bon retours
    shambala93 posted the 03/25/2026 at 12:32 PM
    fan2jeux
    Excellent ! On n’a pas de jeu du genre !
    jeankulasec posted the 03/25/2026 at 01:32 PM
    On est donc revenu a 0 en fait ,-30% pour ensuite +30%.. la bourse quoi , toujours en fluctuation...
    elicetheworld posted the 03/25/2026 at 01:34 PM
    Oh putain j'avais prédit ça en pendant les polémiques ,'type oh le jeu est un pétard mouillé" laction avait alors baisser de 30% du coup ils sont récupérés se qu'il sont perdus
    zerdow posted the 03/25/2026 at 02:17 PM
    Jeankulasec pas vraiment les maths ne fonctionne pas comme ça. Si on prend comme base 100 , le jeu est passer à 70 et est remonter à 91. Donc ouais ils y on quand même perdu. Mais ils se sont rattraper grâce aux joueurs.
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