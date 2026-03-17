Des progres technologiques critiqués vivement par le passé :

Une situation très similaire aujourd’hui avec l’IA.

Est-ce vraiment l’outil le problème ?

Au vu des réactions, parfois à mon sens disproportionnées suite à la "révolution" du DLSS5, je constate que les joueurs ne sont clairement pas prêts pour le JV de demain avec toutes les technos à base d’IA qui arrivent. Ce n'est que mon avis, pas taperMais il faut reconnaître une chose :DLSS, ray tracing… à chaque fois, personne ne voit vraiment venir les choses. Une vraie forteresse, pas comme certaines boîtes.J’entends complètement les inquiétudes et les critiques sur le rendu, et elles sont légitimes. Je voulais faire cet article pour prendre un peu de distance, et ne pas se focaliser sur ce qui semble ne pas fonctionner.Car très honnêtement, pour moi, le point central est :Cette situation sent bon le vécu.Le début du CGI au cinéma, c’était exactement les mêmes débats., aujourd’hui considéré comme une révolution, a eu droit à des critiques :- rendu jugé parfois “pas naturel” mais a mieux vieilli que les films de l'époque- peur de remplacer les effets pratiques (les maquettes, jugées plus authentiques)- inquiétude sur les métiersParlons aussi du cas de, qui était vu à l’époque comme un cauchemar artistique, notamment sur les personnages humains. Bon dieu de CGIEt pourtant, on a eu depuis des films comme, qui est l’un des films les plus beaux et touchants qu’il m’ait été donné de voir.Les métiers du cinéma existent toujours. Ils ont évolué.Et surtout :Après, si on revient au: le réduire à un simple filtre ou à une surcouche (comme j'ai lu ce matin), c’est passer complètement à côté de la proposition technique., avec toutes les infos de la scène (vecteurs de mouvement, historique, géométrie, lumière, matière, objets, textures…), il peut allerou, et cette version le démontre.Le vrai enjeu, ça va être la stabilité de l’image en mouvement, mais le DLSS a déjà prouvé savoir tenir compte du contexte.Mais sur le principe, je trouve le potentiel complètement fascinant (et un peu effrayant, il est vrai).Ça va permettre deavec beaucoup plus de facilité, et surtoutSi on parle purement de graphisme, puisque c’est le sujet ici :- Vous voulez un Mario 3D qui se rapproche du rendu du film ?- Un FIFA 'parfaitement' photoréaliste?- Un Gran Turismo comme si vous y étiez, avec des abords de piste enfin crédibles ?- Des PNJ d’open world qui ressemblent à autre chose que des pantins, autant dans leur rendu que dans leurs attitudes ?Et côtédes outils qui permettent de faire plus, avec moins, et de— pas passer des heures sur “comment je vais modéliser moi-même ces 10 000 cailloux sur la route”.Les technos comme la neural compression vont dans le même sens :réduire drastiquement les coûts mémoire et bande passante, tout en gardant une qualité perçue équivalente.Parfait pour les machines a basse consommation comme la Switch.En clair :Le vrai sujet derrière tout ça, ce n’est pas la techno.C’est la place de l’humain.On critique souvent des outils comme Unreal Engine en parlant d’uniformisation visuelle.Regardez :qui va sortir cet été sur Switch 2, c'est une vraie claque visuelle, une pépite réalisée sous UE., développé par une petite équipe avec une identité artistique singuliere et magnifique. Ce jeu aurait t il pu sortir avec un tel budget sur des outils moins performants que de l'UE? Probablement pas.En tout cas oui, au milieu de centaines de projets osef qui fleurissent tous les jours sous UE, certains sortent du lot, l'outil n'y est pour rien.Donc non, le problème, ce n’est pas le DLSS, ni l’IA, ni les moteurs.Le problème, ça a toujours été et ça restera ce qu’on en fait.Lan’impose rien (et encore moins des levres pulpeuses à GraceIl permet de configurer, d’itérer, d’aller plus loin.Et au final, la seule vraie question :Ça sera aux joueurs de décider, et de consommer ce qui leur semble réussi ou non.