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DLSS5 : les joueurs ne sont pas prêts pour le JV de demain?
Au vu des réactions, parfois à mon sens disproportionnées suite à la "révolution" du DLSS5, je constate que les joueurs ne sont clairement pas prêts pour le JV de demain avec toutes les technos à base d’IA qui arrivent. Ce n'est que mon avis, pas taper

Mais il faut reconnaître une chose : Nvidia est très fort pour cacher ses technos.

DLSS, ray tracing… à chaque fois, personne ne voit vraiment venir les choses. Une vraie forteresse, pas comme certaines boîtes.

J’entends complètement les inquiétudes et les critiques sur le rendu, et elles sont légitimes. Je voulais faire cet article pour prendre un peu de distance, et ne pas se focaliser sur ce qui semble ne pas fonctionner.

Car très honnêtement, pour moi, le point central est :

la qualité de la production m'importe, peu importe les outils utilisés.

Des progres technologiques critiqués vivement par le passé :

Cette situation sent bon le vécu.
Le début du CGI au cinéma, c’était exactement les mêmes débats.

Jurassic Park, aujourd’hui considéré comme une révolution, a eu droit à des critiques :
- rendu jugé parfois “pas naturel” mais a mieux vieilli que les films de l'époque
- peur de remplacer les effets pratiques (les maquettes, jugées plus authentiques)
- inquiétude sur les métiers

Parlons aussi du cas de Toy Story, qui était vu à l’époque comme un cauchemar artistique, notamment sur les personnages humains. Bon dieu de CGI

Et pourtant, on a eu depuis des films comme Coco, qui est l’un des films les plus beaux et touchants qu’il m’ait été donné de voir.

Donc 30 ans plus tard ?

Les métiers du cinéma existent toujours. Ils ont évolué.
Et surtout : on produit des images bien plus ambitieuses, plus facilement, plus vite, et avec moins de contraintes.

Une situation très similaire aujourd’hui avec l’IA.

Après, si on revient au DLSS5 : le réduire à un simple filtre ou à une surcouche (comme j'ai lu ce matin ), c’est passer complètement à côté de la proposition technique.

Intégré au cœur des moteurs, avec toutes les infos de la scène (vecteurs de mouvement, historique, géométrie, lumière, matière, objets, textures…), il peut aller bien au-delà d’un simple upscaler ou algorithme de post-processing, et cette version le démontre.

Le vrai enjeu, ça va être la stabilité de l’image en mouvement, mais le DLSS a déjà prouvé savoir tenir compte du contexte.

Mais sur le principe, je trouve le potentiel complètement fascinant (et un peu effrayant, il est vrai).

Ça va permettre de tendre vers tout un tas de rendus cinématographiques, hollywoodien, Pixar, animé avec beaucoup plus de facilité, et surtout sans passer des minutes ou des heures à générer une seule image.

Si on parle purement de graphisme, puisque c’est le sujet ici :

- Vous voulez un Mario 3D qui se rapproche du rendu du film ?
- Un FIFA 'parfaitement' photoréaliste?
- Un Gran Turismo comme si vous y étiez, avec des abords de piste enfin crédibles ?
- Des PNJ d’open world qui ressemblent à autre chose que des pantins, autant dans leur rendu que dans leurs attitudes ?

Alors l’IA va faire gagner des dizaines d’années technologiques et rendre tout ça possible.

Et côté dev, c’est exactement ce qu’on veut :
des outils qui permettent de faire plus, avec moins, et de se concentrer sur l’aspect artistique et le game design — pas passer des heures sur “comment je vais modéliser moi-même ces 10 000 cailloux sur la route”.

Les technos comme la neural compression vont dans le même sens :
réduire drastiquement les coûts mémoire et bande passante, tout en gardant une qualité perçue équivalente.

Parfait pour les machines a basse consommation comme la Switch.

En clair : produire mieux, plus vite, et avec moins de ressources.

Le vrai sujet derrière tout ça, ce n’est pas la techno.
C’est la place de l’humain.


Est-ce vraiment l’outil le problème ?

On critique souvent des outils comme Unreal Engine en parlant d’uniformisation visuelle.

Regardez :
- Orbitals qui va sortir cet été sur Switch 2, c'est une vraie claque visuelle, une pépite réalisée sous UE.
- Clair Obscur: Expedition 33, développé par une petite équipe avec une identité artistique singuliere et magnifique. Ce jeu aurait t il pu sortir avec un tel budget sur des outils moins performants que de l'UE? Probablement pas.

En tout cas oui, au milieu de centaines de projets osef qui fleurissent tous les jours sous UE, certains sortent du lot, l'outil n'y est pour rien.

Même outil. Résultats totalement différents.

Donc non, le problème, ce n’est pas le DLSS, ni l’IA, ni les moteurs.
Le problème, ça a toujours été et ça restera ce qu’on en fait.

La DA restera toujours le travail des devs.
Un bon outil n’impose rien (et encore moins des levres pulpeuses à Grace )

Il permet de configurer, d’itérer, d’aller plus loin.

Et au final, la seule vraie question :

Est-ce qu’on utilise ces technos pour élever la qualité… ou juste pour produire plus vite ?

Ça sera aux joueurs de décider, et de consommer ce qui leur semble réussi ou non.
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    hypermario
    posted the 03/17/2026 at 03:07 PM by 51love
    comments (29)
    potion2swag posted the 03/17/2026 at 03:12 PM
    what if
    51love posted the 03/17/2026 at 03:13 PM
    je parle evidemment de ce Coco là

    https://www.premiere.fr/sites/default/files/styles/scale_crop_1280x720/public/2021-12/Collage%20sans%20titre%20%2812%29_4.jpg
    supasaiyajin posted the 03/17/2026 at 03:14 PM
    La prochaine étape, les devs auront un prompt pour générer un jeu tout entier. Peut être avec le DLSS6 ?
    jenicris posted the 03/17/2026 at 03:16 PM
    L'IA
    guyllan posted the 03/17/2026 at 03:19 PM
    "Est-ce vraiment l’outil le problème ?

    On critique souvent des outils comme Unreal Engine en parlant d’uniformisation visuelle.
    Regardez :
    ..."


    Guilty Gear Strive = Unreal Engine 4
    Dragon Ball FighterZ = Unreal Engine 4
    Dragon Ball: Sparking! Zero = Unreal Engine 5
    supasaiyajin posted the 03/17/2026 at 03:20 PM
    Plus sérieusement, on n'a vu que de courts extraits, est ce qu'on a une vraie phase de gameplay avec ce truc ?
    masharu posted the 03/17/2026 at 03:21 PM
    Moi c'est votre acquiescement qui est inquiétant, pas pour moi mais pour tous les gens dont c'est le métier de réaliser les modèles et les effets.

    Ça et surtout le cache-misère que ça va devenir quand on regarde l'exemple des jeux Bethesda.
    51love posted the 03/17/2026 at 03:25 PM
    supasaiyajin Et si Miyamoto avait eu accès à ce genre de techno au début de sa carrière, il aurait pu créer ses jeux à coups de prompts plutôt que de passer des heures à écrire du code.

    Au final, où est le problème si le résultat est meilleur ?

    guyllan je suis un noob de Guilty Gear (et des jeux de combat en general), mais le jeu est un bijou visuel je trouve


    masharu y'a pas besoin d'IA pour faire du cache misere. Ce dont tu parles, c'est comme prendre l'UE et d'utiliser que des assets par defaut, par manque de moyen / talent ou encore le motion blur, qui a été longtemps le cacher misere des jeux pas fluide.

    Outil =/= Utilisation
    altendorf posted the 03/17/2026 at 03:28 PM
    shinz0 posted the 03/17/2026 at 03:28 PM
    DLSS5 ça peut aider à faciliter sur les graphismes mais avec ce gain de temps vont-ils l'utiliser pour peaufiner le reste
    ouken posted the 03/17/2026 at 03:29 PM
    N vidia a tuer le game pour moi tout les rendu son bien plus qualitatif ces ça un gap pour moi pas leur vœux truc AMD claqué au sol
    51love posted the 03/17/2026 at 03:29 PM
    altendorf hey j'ai dit pas taper
    masharu posted the 03/17/2026 at 03:30 PM
    51love Tu aimes peut être mais c'est bien un cache misère dans le cas de Starfield. Ce qui va proposer problème c'est quand certains studios ne feront plus d'effort sur les visuels lorsque le parc d'utilisateurs DLSS5 sera bien conséquent.

    Et si ma tante avec des couilles ont l'appellerait mon oncle. C'est facile de faire parler les gens .
    51love posted the 03/17/2026 at 03:31 PM
    supasaiyajin phase de gameplay peut etre durant la GDC mais pr le moment, j'ai rien vu

    ça sera interessant de voir les perfs dans 6 mois, si le bousin est viable et s'ils ont paufiné leur utilisation du DLSS5
    5120x2880 posted the 03/17/2026 at 03:32 PM
    Vu ce qu'ils peuvent faire, ils pourraient aussi bien appliquer du esrgan en direct, j'aurais préféré. Après, concernant l'horreur(graphique) de Resident Evil, c'est peut-être pas la techno le problème mais ce qu'on en/va en faire. Dans tous les cas il y aura des plaintes, des corrections, des revirements, c'est pas si inquiétant en réalité.
    churos45 posted the 03/17/2026 at 03:35 PM
    "les joueurs ne sont pas prêts", économiquement ça se tient. Le truc tourne sur 2 RTX 5090 actuellement, et même s'il est amené à fonctionner sur une seule carte, ce sera sûrement les plus haute de gamme. Donc avant plusieurs années, la majorités des joueurs ne seront effectivement pas près d'avoir cela devant eux
    51love posted the 03/17/2026 at 03:39 PM
    masharu Les studios allouent leur argent et leur ressources là ou ils en ont besoin.

    Peut etre que demain, reduire drastiquement le temps a realiser des milliers de visages crédibles de PNJ dans un OW comme Starfield (qui est un vrai echec a ce niveau en passant comme la plupart des OW d'ailleurs), bah ça t'offrira de nouvelles options :
    1. economie
    2. allouer ton budget ailleurs
    3. sortir ton jeu plus rapidement

    Dans tous les cas, tout le monde est gagnant.

    churos45 effectivement vu comme ça personne n'est pret on verra bien d'ici la sortie le surcout pour activer cette techno ou non.
    shining posted the 03/17/2026 at 03:41 PM
    Le problème lors de la présentation, c’est que Nvidia a fourni des vidéos centrées uniquement sur les visages, ce qui est un très mauvais move.

    Ce n’est clairement pas là que ça impressionne le plus.

    Les vidéos à côté, comme AC Shadows avec le personnage qui regarde la forêt, ou Starfield avec le personnage qui se déplace, sont bien plus parlantes.

    Là, on voit les personnages en temps réel avec ces visages, et c’est à ce moment-là qu’on se rend vraiment compte que c’est bluffant.

    La vidéo en question : https://www.youtube.com/watch?v=1KxjMZrfuB4
    akinen posted the 03/17/2026 at 03:43 PM
    Oh que si. C’est du niveau du TV TV TV.

    Les réactions sont les mêmes qu’avec les trailers ratés de jeux services et autres annonces à la diablo inferno.

    À un moment, quand un bad buzz est lancé, c’est qu’il y a un malaise.

    Corrigible ou pas, le fait est que dénaturer le design d’un jeu ne plait pas à beaucoup.

    Et ce qui est « bon » pour bethesda, ne l’est pas forcément pour un autre studio.

    Hate de voir les heros de baldur’s gate souillés.

    Et on ne parle meme pas des charac design volontairement low def ou moche « inséré TLOU2 svp »
    adelfhitlor posted the 03/17/2026 at 03:51 PM
    Je suis tout à fait prêt pour le JV de demain, je suis même absolument pour les prises de risques techniques faites par certains devs même si c'est parfois au détriment des perfs. Par contre le mauvais JV, ça, que ce soit aujourd'hui ou demain, ça ne me fait pas bander. Et un jeu au visuel générique sujet à des biais évidents, inconsistant et incohérent a de grandes chances de faire partie de cette dernière catégorie.
    thauvinho posted the 03/17/2026 at 03:55 PM
    51love +1 pour tout ce que tu dis. Perso je suis hype par ce DLSS5
    5120x2880 posted the 03/17/2026 at 03:59 PM
    churos45 Actuellement même si t'as 10 RTX 5090 tu ne le fera pas tourner, ça tourne juste dans la démo de Nvidia, et ils auraient pu prendre une RTX 8000 à 10 000€, c'est pas pour ça qu'il en faudra une dans tous les foyer, c'est eux qui produisent les GPU, ce serait bizarre qu'ils utilisent autre chose que des 5090, comme si Elon Musk allait rouler en Zoé.
    nigel posted the 03/17/2026 at 04:01 PM
    On dirait Yves Guillemot qui disait que les joueurs ne comprenaient pas les NFTs

    Sincèrement, je travaille dans le jeu vidéo depuis 15 ans, et y a pas grand monde qui est très enthousiasmé par ça. Je pense que Nvidia a un peu raté sa communication pour le coup. Après faudra voir l'API réelle et voir ce qu'elle permettra vraiment comme contrôle à la fin.

    Mais clairement, même le nom de la technologie ne fonctionne plus. Dans DLSS il y a "Super Sampling" donc prendre une image basse résolution et l'agrandir pour rester le plus proche de la version originale. C'est plus du tout ce qui est fait ici, puisque cette version viens proposer un filtre par dessus revu par l'IA.
    akinen posted the 03/17/2026 at 04:03 PM
    Ps: j’ai vecu la sortie de Jurassic Parc et celle de toy story. Je n’ai vu, lu et entendu que des éloges sur le plan visuel. Et meme aujourd’hui, toutes les vidéos en parlant ne relèvent aucune critique fondées sur les technologies employées. D’ailleurs Jurassic utilisait aussi des maquettes.

    Aussi, ce sont des films rendu légendaires dès leurs présentations publiques.
    hypermario posted the 03/17/2026 at 04:13 PM
    51love Merci pour l'article, tres pertinant.

    Moi je suis Hype de fou par les possibiilité, Imagine un emulateur PS1 avec un DLSS 5 qui te donne un rendu PS4 ^^ trop classe, Ou un Zelda BOTW en rendu realiste ? en vrai chacun fera ce qu'il veux, et au final ce qui devra etre Bossé en priorité par les studio c'est LE GAME DESIGN et LE GAMEPLAY ! Et ce c'est cool !
    masharu posted the 03/17/2026 at 04:15 PM
    shining Non quand on dirait un filtre Tiktok, même sur le level-design ça n'impressionnent pas et il n'y a que les technobros qui sont là à expliquer que tout le monde est gagnant quand c'est faux, ça va licencier ce qui n'est plus utile dans les studios quand ça masse-licencie déjà par simple incompétence.

    Décidément depuis les NFT, ça mise toujours là il ne faut pas hein ...
    wickette posted the 03/17/2026 at 04:20 PM
    Comparer Jurassic Park ou Toy Story à ça

    C’est pas vraiment honnête de faire genre les progrès du passé sont similaires à un truc qui remplace un travail d’artiste par un snap filter
    guyllan posted the 03/17/2026 at 04:22 PM
    akinen
    Jurassic Park (1993)
    Même si le film a été acclamé, plusieurs critiques et analystes ont exprimé des inquiétudes sur l’usage croissant des CGI.

    1. The New York Times – Janet Maslin (1993)
    Maslin salue les effets numériques mais note que Hollywood pourrait “se reposer trop sur la technologie”.
    Source : NYT Review, June 11, 1993.

    2. Roger Ebert (Chicago Sun-Times, 1993)
    Ebert adore le film mais écrit que les CGI pourraient “remplacer l’artisanat traditionnel”.
    Source : Ebert Review, 1993.

    3. Cinefex #55 (1993)
    Le magazine technique rapporte que plusieurs artistes d’effets spéciaux craignaient que les CGI “mettent en danger les métiers des animatroniques”.
    Source : Cinefex, Issue 55.

    4. Interviews de Stan Winston
    Winston lui-même (créateur des animatroniques) explique que certains techniciens avaient peur que la 3D “prenne leur place”.
    Source : Stan Winston School Archives.

    Toy Story (1995)
    Toy Story a été salué, mais certains critiques trouvaient la 3D moins expressive que la 2D.

    1. Los Angeles Times – Kenneth Turan (1995)
    Turan écrit que l’animation 3D est “moins chaleureuse” que la 2D traditionnelle.

    Source : LA Times Review, Nov. 1995.
    2. The Washington Post – Desson Howe (1995)
    Howe note que les humains du film ont un rendu “étrange” et “rigide”.
    Source : Washington Post Review, 1995.

    3. Variety (1995)
    Variety souligne que la 3D donne un aspect “plastique” aux personnages.
    Source : Variety Review, 1995.

    4. Animation Magazine (1996)
    Plusieurs animateurs traditionnels expriment leur inquiétude que Disney “abandonne la 2D”.
    Source : Animation Magazine, 1996.
    51love posted the 03/17/2026 at 04:25 PM
    nigel hahaha tu m'as tué avec les NFT. ceci dit, putain la encore je pense que la technologie est intéressante et répond à un besoin pour une propriété virtuelle totalement indépendante d'un réseau propriétaire

    J'ai pas eu le temps d'en parler encore à mes potes qui sont sur des moteurs de jeu, j'ai hâte d'avoir leur retour

    akinen pourtant je me souviens très bien quand j'étais gosse avoir entendu énormément de critique sur les images de synthèse dans les films.

    La perte du coup de crayon d'un côté, des vrais acteurs et décors authentiques de l'autre, ça faisait bcp parler.

    D'ailleurs le célèbre John Lasseter a été viré de Disney parce qu'il souhaitait faire des films d'animation en 3D sur ordinateur...

    Disney n'aimait visiblement pas du tout l'idée à l'époque

    wickette je suis pas d'accord, dans les 2 cas cest une transformation du métier.

    Les gens ne devaient pas trouver honnête à l'époque de ne plus tout dessiner mais laisser l'ordinateur gérer tout un tas de chose a leur place déjà ?
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