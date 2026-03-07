- Ça faisait un moment déjà que ce jeu m'intéressé mais j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer avant, j'ai dû donc attendre les Remaster du 1 et du 2 pour enfin m'y essayer.Dans Soul Reaver, on incarne Raziel, un vampire déchu qui va devoir se venger de Kain son Maître qui l'a trahi en le banissant dans le Puits des Âmes. Je dois dire qu'au début on est grave paumé dans le jeu, et en fait on est même paumé un peu tout le temps pour être honnête... J'ai eu énormément de mal à me repérer dans ce gigantesque labyrinthe qui ne bénéficie d'aucune map, enfin si yen a une mais elle indique juste les collectibles à choper et c'est tout.A cause de ça, j'ai passé énormément de temps dans le jeu à tourner en rond comme un con, bon pas au début parce que c'est tout de même assez simple mais alors après ça a été l'enfer. Heureusement que les portails permettent de voyager entre les différents niveaux, ce qui évite de trop se taper d'aller retour. Le jeu permet aussi de voyager entre 2 Monde, celui dit "Sphère matériel" donc le Vrai monde et celui Spectral, le monde des esprits.(Les combats sont inintéressants)Pas mal de puzzle obligent le joueur a changer d'un monde à l'autre pour progresser, étant donné que la Sphère Spectrale permet entre autre de passer les grilles comme un fantôme ou de modifier l'environnement et trouver des zones cachées. Cependant, pour pouvoir faire cela, la jauge d'âme devra être au maximum pour voyager d'une sphère à l'autre, soit en récupérant des âmes sur les ennemis vaincus soit en récupérant les âmes posées ici et là.Heureusement, le jeu a été plutôt bien fait à ce niveau là car des âmes traînent un peu partout, et particularité du jeu, Raziel ne peut pas "mourir" dans le jeu donc jamais de Game Over, on nous ramène juste au départ dans le Monde du Dessous, mais tout ce qui aura été fait avant a été sauvegarder. Il faudra juste revenir à l'endroit où on était grâce aux portails de téleportation.(J'espère que vous aimer les blocs à pousser...)Différents pouvoirs seront à récupérer durant notre avancée comme la possibilité de traverser les grilles, nager sous l'eau ou encore tirer des boules d'énergie grâce à la Soul Reaver, notre épée qui simplifiera grandement les combats qui disons le d'emblée sont catastrophiques...Les combats sont en effet pas fun du tout et inintéressant au possible. Je les faisais uniquement pour récupérer des âmes tant ils sont chiant. Le seul truc un peu sympa, c'était de balancer les ennemis sur les piques, ça c'était "fun" le reste c'est nul. Les combats de boss ne sont pas en reste d'ailleurs, je les ai trouvé tout aussi poussif que les combats de base, et le combat de fin est minable.Dommage parce que la mise en scène pour l'époque est plutôt réussie, de même que les dialogues qui sont vraiment bien écrit pour la plupart, et les personnages secondaires aussi, mention spécial à Raziel qui en plus d'être très bien doublé, à vraiment la classe, comme Kain.L'histoire du jeu bien qu'elle soit pas très lucide au premier abord, est plutôt intéressante à suivre, bien que la fin qui nous balance un gros "à suivre" à la tronche soit plutôt osée mais passons.Malheureusement, pour être tout à fait franc avec vous, je n'ai pas trop aimé ce jeu, je me suis pas mal emmerdé à tourner en rond, à me farcir des ennemis inintéressants, tout autant que les boss dans des environnements qui donnent pas envie. La DA est très quelconque et je retiens quasiment aucun environnements du jeu, allez peut être la Citadelle et l'Abbaye avec les orages qui étaient plutôt sympa, le reste c'est vraiment médiocre je trouve.Du gris, du noir, des tuyaux ou égouts, des couloirs à n'en plus finir, bref ça m'a pas plu.(Raziel a vraiment la classe)Beaucoup trop d'énigmes avec des blocs à pousser aussi, et toujours la même mécanique pour les retourner, faire correspondre un dessin etc... On est très loin d'un Tomb Raider qui est bien plus ingénieux à ce niveau, en plus d'un level design bien meilleur. Heureusement vers la fin les énigmes varient un peu plus mais ça reste quand même planplan, d'ailleurs j'ai moins galérer niveau énigme à la fin que le début/milieu du jeu.Soul Reaver est malgré tout un jeu que j'ai trouvé difficile, certains casse tête sont chaud car tu as aucun indice, c'est démerde toi (ce qui est très bien je dis pas) et j'avoue avoir été souvent bloqué dans le jeu, que ça en devenait parfois relou. Les environnements sont très grand et on s'y perd comme c'est pas permis, même si après on arrive à mieux "apprivoiser".J'ai pas parlé de l'OST mais elle est de très bonne facture pour le coup, les thèmes sont réussis, et l'ambiance est top aussi et correspond bien à la "topographie" des lieux. Le jeu dispose d'une bonne durée de vie, il m'a fallut 18 heures pour en venir à bout ce qui est très bien.Malgré tout ça, et ses indéniable qualité, Soûl Reaver ça m'a pas plu plus que ça. La faute a des environnements pas jolis et qui donnent pas envie, des combats nul à chier de même que les boss et au final un intérêt moindre qui fait que j'ai mis du temps à le finir puisque j'ai fait plusieurs pause parce que ça m'intéresser moyen. Dommage, mais la sauce n'a pas pris alors que j'aurai aimé adorer ce jeu, ça n'a pas été le cas. Après, je dirais pas que c'est un mauvais jeu loin de là, mais sans plus pour moi vraiment. Je ferai quand même le 2 pour l'intrigue, en espérant que j'y trouve un peu plus mon compte.Les + :- Un très bon gameplay- L'idée des 2 Sphères est top- Une histoire et des personnages réussi- Bonne OST- Très bonne ambiance sombre et mâture- Excellent dialogue et doublage- Raziel a quand même vraiment la classe- Certaines énigmes et puzzle qui se démarque un peu- Des secrets sympa en fouillant bien- Bonne durée de vie- On nous prend pas par la mainLes - :- Des combats complètement pourri- Les boss pareil- Ce boss de fin de la honte- Puzzle trop répétitif (bloc, bloc, bloc)- Des environnements qui donnent pas envie- Aucun repère, ce qui peut s'avérer frustrant7,5/10