- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
profile
Ninja Gaiden 4
4
Likers
name : Ninja Gaiden 4
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 836
visites since opening : 2566741
marchand2sable > blog
Trailer de sortie pour le DLC The Two Masters de Ninja Gaiden 4


La Team Ninja nous partage le trailer de sortie du DLC The Two Masters de Ninja Gaiden 4.

À noter que le DLC est actuellement en promotion sur les différents stores jusqu’au 14 mars 2026. Ce contenu supplémentaire se déroule après la fin du jeu et sera divisé en trois chapitres, avec Yakumo et Ryu Hayabusa, tous deux jouables une nouvelle fois et équipés de nouvelles armes. Et si les trois chapitres vous laissent sur votre faim, de nouveaux défis vous attendent, avec de nouvelles vagues d’ennemis toujours plus ardues.

On ignore pour l’instant si ce premier DLC scénarisé sera le premier et dernier, ou si une version Black est déjà en chantier comme à l’accoutumée.

Quoi qu’il en soit, voici le trailer en question :


Team Ninja - https://www.youtube.com/watch?v=e51oGP3VI0Y
    tags : team ninja ninja gaiden ninja gaiden 4 ninja gaiden 4 dlc ninja gaiden 4 the two masters ninja gaiden 4 the two masters dlc ninja gaiden 4 dlc date ninja gaiden 4 dlc trailer de sortie ninja gaiden 4 black ninja gaiden 4 dlc launch trailer
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/04/2026 at 02:23 PM by marchand2sable
    comments (7)
    ravyxxs posted the 03/04/2026 at 02:29 PM
    Vaut le coup de NG ?
    marchand2sable posted the 03/04/2026 at 02:34 PM
    ravyxxs

    Il est clairement moins bien que le 1 et le 2, mais il fait largement mieux que le 3. J'ai fait un test sans spoil si tu veux : https://www.gamekyo.com/blog_article483170.html . J’ai aimé perso, malgré ses énormes défauts.
    soulfull posted the 03/04/2026 at 02:48 PM
    Merci, j'avais oublié qu'il sortait aujourd'hui. Hâte de le tester.
    ravyxxs posted the 03/04/2026 at 02:52 PM
    marchand2sable Déjà acheté, y avait une bonne offre. Ok ça marche, là déjà j'ai pris le 2 de la X360 sur Xenia, hâte de le faire.
    marchand2sable posted the 03/04/2026 at 02:59 PM
    ravyxxs

    C’est la meilleure version du 2 la version Xbox 360. La Black est plus belle (forcément a l’Unreal Engine 5) mais il y a trop d’éléments de la version Sigma, que je déteste comme tout vrai fan de la saga.

    soulfull

    Mais de rien.
    riddler posted the 03/04/2026 at 03:05 PM
    Acheté avec les points rewards je test ça ce soir
    kirk posted the 03/04/2026 at 03:47 PM
    C'est l'heure de me faire une run en MN. En plus y a des petites améliorations pour le confort de jeu. J'imagine qu'il n y a pas de nouveaux costumes.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo