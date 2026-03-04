La Team Ninja nous partage le trailer de sortie du DLC The Two Masters de Ninja Gaiden 4.
À noter que le DLC est actuellement en promotion sur les différents stores jusqu’au 14 mars 2026. Ce contenu supplémentaire se déroule après la fin du jeu et sera divisé en trois chapitres, avec Yakumo et Ryu Hayabusa, tous deux jouables une nouvelle fois et équipés de nouvelles armes. Et si les trois chapitres vous laissent sur votre faim, de nouveaux défis vous attendent, avec de nouvelles vagues d’ennemis toujours plus ardues.
On ignore pour l’instant si ce premier DLC scénarisé sera le premier et dernier, ou si une version Black est déjà en chantier comme à l’accoutumée.
Quoi qu’il en soit, voici le trailer en question :
Il est clairement moins bien que le 1 et le 2, mais il fait largement mieux que le 3. J'ai fait un test sans spoil si tu veux : https://www.gamekyo.com/blog_article483170.html . J’ai aimé perso, malgré ses énormes défauts.
C’est la meilleure version du 2 la version Xbox 360. La Black est plus belle (forcément a l’Unreal Engine 5) mais il y a trop d’éléments de la version Sigma, que je déteste comme tout vrai fan de la saga.
