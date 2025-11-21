- Avis sans spoilers -







NOTE : 8/10



Les + :



• Yakumo et son gameplay

• De vraies sensations dans les coups (on ne tape pas dans le vent)

• Bestiaire et combats de boss réussis

• Beaucoup de paramètres dans les options pour une expérience moderne ou rétro

• Une OST incroyable

• Une fin grandiose (le meilleur dernier chapitre de la saga)

• Très bonne durée de vie (environ 10 heures, NG+, bonus, défis, etc.)

• Une difficulté à la Ninja Gaiden mais…



Les - :



• … un mode Maître Ninja trop facile pour les anciens

• Un Ryu Hayabusa en mode Rachel dans Sigma (en trop et en retrait)

• Level design saupoudré de peinture jaune et sans queue ni tête

• Graphiquement indigne d’un jeu current gen

• Quelques problèmes de caméra et de lock sur les ennemis



Pour les curieux, voici les notes que j’attribue aux différents volets 3D de la saga :



-Ninja Gaiden = 10/10 (Xbox et Black)

-Ninja Gaiden 2 = 9/10 (Xbox 360)

-Ninja Gaiden 3 = 6/10 (Razor’s Edge)

-Yaiba: Ninja Gaiden = ? (jamais fait, et ça ne me donne envie pour rien au monde…)

C’est vraiment un jeu que j’attendais au tournant, surtout que le premier surfait partie de mes jeux préférés all-time. C’est donc avec un grand plaisir que je vous partage ce test.Comme d’habitude, je vais d’abord revenir sur toutes les qualités du jeu puis dans un second temps sur ses défauts.On commence déjà paret son gameplay. Pour moi, c’est une réussite totale. Je m’attendais à un jeune ninja agaçant façonou, avec des insultes et une attitude cool un peu ringarde, mais pas du tout. Il est froid comme la glace et ne parle que lorsque c’est utile. Ça fait un peumais je préfère largement ça au show teen de service.Son gameplay est divin avec une tonne de coups différents, unqui permet d’éliminer des hordes d’ennemis en one-shot, une agilité et une rapidité d’exécution folles, et de vraies sensations dans le maniement des armes. On n’a jamais l’impression de taper dans le vide comme dans certains jeux. Hormis la caméra et le lock qui font parfois n’importe quoi, c’est un gros 10 sur 10 pour le gameplay des combats.J’ai par exemple découvert le jeu en, en désactivant toutes les aides modernes, et j’ai bien ramassé comme il faut. Le bestiaire est lui aussi très réussi. J’ai comptabiliséL’est exceptionnelle, notamment durant les combats de boss où la musique s’adapte à l’action à l’écran. Les fans de la bande-son deseront certainement aux anges.La durée de vie du jeu est très honnête. J’ai mispour en venir à bout en mode Hard avec environ 500 000 game overs, mais en réalité je dirais que le jeu tourne autour des. Le bon point, c’est qu’une fois terminé, vous débloquerez une tonne de bonus qui donnent vraiment envie de replonger dedans. NG+, nouvelles missions annexes, défis, Ryu jouable, boss secret… c’est du tout bon.Du côté des défauts, je n’ai pas apprécié les décors ni la direction artistique du titre. Le pire, c’est que l’ensemble affiche des graphismes dignes de la. C’est très moche et indigne d’un jeu current gen. C’est assez paradoxal quand on sait que le premier épisode surétait en avance sur son temps sur tous les aspects cités précédemment.Le level design est lui aussi catastrophique, avec des plateformes dispersées ici et là et des niveaux entièrement en ligne droite. Le level design n’a ni queue ni tête, un peu comme celui de, avec en plus de la peinture jaune partout parce que les développeurs estiment que nous sommes trop bêtes pour suivre une simple ligne droite menant à un boss…Je suis également déçu du traitement réservé à, complètement en retrait, coincé une fois de plus avec ses quatre pauvresdeet son. Il doit en plus refaire exactement les mêmes choses quedans quatre petits chapitres totalement oubliables.Pour finir sur les défauts (et là c’est vraiment un reproche de fan), le modeest ultra décevant. Je l’ai trouvé d’une facilité surprenante à tel point que j’ai dû volontairement me mettre des bâtons dans les roues pour prendre du plaisir à le terminer en activant l’optionet en m’interdisant les objets. C’est un comble pour celles et ceux qui ont connu l’enfer de cette difficulté dans les anciens volets.Pour conclureest définitivement le jeu d’action de l’année mais il est vraiment triste de constater des défauts aussi énormes alors qu’ils auraient pu être totalement évités. Dommage. Le sans-faute sera peut-être pour le prochain en espérant ne pas devoir attendre encore treize années... En attendant, merci aux quatre mousquetaires (Microsoft, PG, KT et Team Ninja) et surtout, merci pour ta licence,. À jamais.