all
Poutou avait raison !
Je sais bien, pas de politique, mais il y à 9 ans avant l'élection présidentielle de 2017, et bien Phillipe Poutou avait raison:



Je comprends mieux pourquoi il n'est plus invité à la TV où rarement


Et c'est encore pire aujourd'hui !
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    victornewman, skuldleif, kujiraldine, walterwhite
    posted the 02/15/2026 at 09:15 PM by liberty
    comments (34)
    roy001 posted the 02/15/2026 at 09:18 PM
    Politique , politique et politique....
    shambala93 posted the 02/15/2026 at 09:24 PM
    Il n’a jamais eu raison, l’allié des islamistes.
    liberty posted the 02/15/2026 at 09:28 PM
    shambala93 critique comme tu le souhaites, mais tu ne peux pas dire qu'il a tord sur Fillon le voleur, LePen la voleuse allié des Nazis, Macron le Banquier Énarque... I
    victornewman posted the 02/15/2026 at 09:30 PM
    shambala93 un peu quand même quand il parle de "L'immunité ouvrière" à Marine
    liberty posted the 02/15/2026 at 09:30 PM
    Shanks si tu veux supprimer je comprends ne t'inquiètes pas, mais tapes toi un fou rire avec la vidéo avant
    kikoo31 posted the 02/15/2026 at 09:35 PM
    liberty jamais il passera
    il est trop dans la légalité
    pas assez magouilleur et pas assez ami voire pas de tout des média milliardaires
    liberty posted the 02/15/2026 at 09:39 PM
    kikoo31 Ce que j'aime c'est que c'est un honnête travailleur, il parle avec des gens qui ne savent pas ce que c'est le travail de la France d'en bas. Ils ne comprennent pas le SMIC, et les conséquences... Ce sont juste des Bourgeois qui sont déconnecté. Et ses vérités ils ne les comprennent pas, puisque ils vivent dans des mensonges où dans un monde parallèle
    51love posted the 02/15/2026 at 09:42 PM
    mdrr.. j'ai bien rigolé devant ma TV à l'époque.. les headshots que se prennent les autres, surtout Fillon et Lepen 10 ans plus tard, un délice

    Je me souviens on s'était bien charrié le lendemain au boulot avec les collègues

    Déjà à l'époque, vu que je discutais pas mal (tjs dans la bonne humeur) avec des anti capitalistes / decroissantistes, mais meme si sur le papier c'est séduisant de sortir de ce systeme capitaliste, la question, je leur demandais quelle serait la position de la France dans le monde si tu appliques une telle vision? L'argent et la puissance economique t'apporte confort et sécurité, et encore plus dans un monde ou la geopolitique s'est détériorée ces 10 dernières années..

    Alors oui le systeme actuelle est ce qu'il l'est, mais à mon sens, tant qu'on aura pas une politique plus globale, plus intelligente et equitable à l’échelle mondiale (ce que nous ne verrons pas probablement avant des centaines d'années?), si tu appliques ce genre de vision tout seul dans ton pays, comme la France, c'est te mettre une balle dans le pied, et l'OTAN ou l'Europe seront pas forcement tjs la pour faire tampon de ta décroissance
    aeris772 posted the 02/15/2026 at 10:36 PM
    51love mdrr.. j'ai bien rigolé devant ma TV à l'époque.. les headshots que se prennent les autres, surtout Fillon et Lepen 10 ans plus tard, un délice

    Mouais bof. Il t'en faut peu

    Dire que Fillon et Lepen "pique dans la caisse", alors qu'a ce moment la yavait pas de jugement ni condamnation, ce n'est rien d'autre que du proces d'intention. C'est pas tres efficace comme réthorique

    Il a formulé ses attaques beaucoup trop tot. Ce serait efficace et approprié aujourd'hui, maintenant que Fillon et Lepen ont été condamnés, mais comme ca été dit plus haut, il n'est plus invité sur les plateaux
    negan posted the 02/15/2026 at 10:38 PM
    Il est plus invité car c'est un enfant de putain, l'allié de la vermine gauchistes.

    Repose en paix Quentin L'extrême gauche tue.
    liberty posted the 02/15/2026 at 10:41 PM
    negan si je te reprends :

    Que Quentin repose en paix avec Clément Méric tué par l'extrême droite, la vermine droitarde.

    T'as ton avis politique... Mais par contre ''enfant de putain'', tu abuses
    micheljackson posted the 02/15/2026 at 10:47 PM
    liberty
    Rien à voir, Clément Méric était venu avec son groupe d'antifas pour attaquer Esteban Morillo et Samuel Dufour à la sortie d'un magasin Fred Perry.
    D'après le témoignage du vigil maghrébin (je le précise pour ne pas qu'il y ait d'ambiguité...) sur place, Clément Méric avait attaqué Esteban dans le dos, alors que ce dernier avait déjà 2 autres antifas sur lui.
    Clément Méric était un lâche, comme les 15 antifas qui ont massacré Quentin seul et à terre.
    L'extrême gauche tue.
    negan posted the 02/15/2026 at 10:47 PM
    liberty L'un assure la sécurité d'un groupe de femmes face a l'extrême gauche.

    L'autre avait un état de santé très faible et il a voulu jouer a qui tape le plus fort avec des mecs en pleine santé, a un moment tu joues tu assumes
    liberty posted the 02/15/2026 at 10:50 PM
    negan micheljackson Ni Clément Ni Quentin ne l'ont cherché, ni ne mérite de mourir pour des idées ou une baston. Les responsables pour Quentin c'est Némésis qui sont aller chercher le contact sans un vrai service de sécurité et mis en danger Quentin et les autres, mais on est d'accord c'est surtout ceux qui les ont tué lâchement.

    Je pense surtout à leur famille à Quentin ou à Clément qui se remémore chaque jour le trauma.

    Si l'un le mérite a l'autre aussi, on peut pas accepter ça ni pour l'un ni pour l'autre.
    negan posted the 02/15/2026 at 10:52 PM
    liberty Les parents de Meric n'avait qu'à mieux l'éduquer.
    micheljackson posted the 02/15/2026 at 10:53 PM
    liberty
    En l'occurence, dans le cas de Clément Méric, si, quand on sort d'une leucémie, on ne va pas se bagarrer et on n'attaque pas les gens dans le dos.
    Si Esteban ne s'était pas défendu ce jour là il aurait fini comme Quentin.
    micheljackson posted the 02/15/2026 at 10:54 PM
    Quentin n'avait agressé personne, il a été pris en embuscade et lynché seul dans une ruelle par des terroristes de gauche.
    Trump a eu raison de les classer comme terroristes, en France ils sont protégés.
    raykaza posted the 02/15/2026 at 10:56 PM
    C'est pas hors sujet ça ici? J'en ai rien a foutre de la politique on est pas sur Facebook les gars
    micheljackson posted the 02/15/2026 at 10:59 PM
    raykaza
    C'est complètement hors sujet, mais on ne va pas laisser un gauchiste faire sa propande sans réagir alors qu'ils viennent de tuer lâchement un innocent.
    negan posted the 02/15/2026 at 10:59 PM
    D'ailleursliberty Si tu vois plus Poutou c'est surtout car ce nullard perd toutes ses élections.

    Tellement fini qu'il est devenu libraire
    raykaza posted the 02/15/2026 at 11:02 PM
    micheljackson Gauchiste centriste droitiste angliste plaquiste pastis j'en ai rien a faire juste supprimez le post en fait on s'en ballec de vos avis politiques on est sur un forum de jeu
    liberty posted the 02/15/2026 at 11:04 PM
    raykaza oui et non, a la base c'est pour l'humour. Après on a une discussion avec negan et micheljackson concernant Quentin.

    Sinon micheljackson de ce que j'ai lu et vue, ils étaient 2 avec Quentin, ils ont fuit mais Quentin est resté au sol.... De toute manière on aura les toutes les infos après enquête.
    Il n'y a aucune propagande juste un fou rire... Je pourrais te prouver que tu as tord sur plusieurs aspects sur ce que tu dis, mais ça ne changera rien, tu resteras sur tes positions..

    negan Ptdr il a tellement clashé tout les politiques, les journaleux il me fait délirer. Après comme il disait il ne voulait pas être président mais avoir ses idées prises en compte ... Bha écoutes il n'a pas été élu nul part...
    guiguif posted the 02/15/2026 at 11:05 PM
    Article qui saute soon
    liberty posted the 02/15/2026 at 11:06 PM
    guiguif pas grave, profites de la vidéo mdr
    aeris772 posted the 02/15/2026 at 11:08 PM
    Rien a branler de ce que raconte cet extreme gaucho de merde, qui soutien des meurtriers et des islamistes

    Repose en paix Quentin
    liberty posted the 02/15/2026 at 11:10 PM
    aeris772 c'est pas en restant braqué sur ses positions qu'on s'améliore dans la vie. Votes et crois en ce que tu souhaites.

    Mais juste profites en pour rigoler devant la vidéo et que Quentin repose en paix ! Si il était encore parmis nous et qu'il passait sur le site j'espère que ça l'aurait fait rire
    raykaza posted the 02/15/2026 at 11:13 PM
    liberty Ah sisi on s'en fou, on est pas sur BFM TV ici, vos avis vont rien changer sur terre surtout sur un forum gaming
    shmawlk44 posted the 02/15/2026 at 11:14 PM
    aeris772 negan Sortez de chez vous et votre soupe de propagande made in Bolloré. Vous verrez que dehors c’est pas Cnews ni les fantasmes de votre Paranoïa d’une France qui n'existe qu’a travers votre écran de geek déconnecté de la réalité.
    51love posted the 02/15/2026 at 11:14 PM
    aeris772 oh tkt, il savait déjà bien de quoi il parlait à l'époque. D'ailleurs Fillon n'avait-il pas été mis en examen avant cette vidéo, lui qui avait dit qu'il ne serait pas candidat s'il etait mis en examen?
    negan posted the 02/15/2026 at 11:15 PM
    shmawlk44 Ça marche plus le pompon Bolloré, on est dans la vraie vie.
    raykaza posted the 02/15/2026 at 11:16 PM
    Sérieux c'est quoi ce forum, on est où la a parler politique
    walterwhite posted the 02/15/2026 at 11:23 PM
    aeris772 Tu coches toutes les cases de la petite merde…raciste, débile et qui préfère jouer à la Switch que profiter de son fils au sport.

    shmawlk44 ça sort jamais de chez eux tu le sais très bien.
    ziggourat posted the 02/15/2026 at 11:33 PM
    Ce sont les extrêmes qui sont dangereux et qui tuent, gauche et droite, la haine appelle la haine.
    walterwhite posted the 02/15/2026 at 11:37 PM
    ziggourat L’extrême droite cherche la merde et bouffe les pissenlits par la racine. Que ça soit dans les cités quand ils viennent en bande et repartent en slip, ou Quentin, qui lui est mort pour des idées de merde.
