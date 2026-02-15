Je sais bien, pas de politique, mais il y à 9 ans avant l'élection présidentielle de 2017, et bien Phillipe Poutou avait raison:
Je comprends mieux pourquoi il n'est plus invité à la TV où rarement
Et c'est encore pire aujourd'hui !
il est trop dans la légalité
pas assez magouilleur et pas assez ami voire pas de tout des média milliardaires
Je me souviens on s'était bien charrié le lendemain au boulot avec les collègues
Déjà à l'époque, vu que je discutais pas mal (tjs dans la bonne humeur) avec des anti capitalistes / decroissantistes, mais meme si sur le papier c'est séduisant de sortir de ce systeme capitaliste, la question, je leur demandais quelle serait la position de la France dans le monde si tu appliques une telle vision? L'argent et la puissance economique t'apporte confort et sécurité, et encore plus dans un monde ou la geopolitique s'est détériorée ces 10 dernières années..
Alors oui le systeme actuelle est ce qu'il l'est, mais à mon sens, tant qu'on aura pas une politique plus globale, plus intelligente et equitable à l’échelle mondiale (ce que nous ne verrons pas probablement avant des centaines d'années?), si tu appliques ce genre de vision tout seul dans ton pays, comme la France, c'est te mettre une balle dans le pied, et l'OTAN ou l'Europe seront pas forcement tjs la pour faire tampon de ta décroissance
Mouais bof. Il t'en faut peu
Dire que Fillon et Lepen "pique dans la caisse", alors qu'a ce moment la yavait pas de jugement ni condamnation, ce n'est rien d'autre que du proces d'intention. C'est pas tres efficace comme réthorique
Il a formulé ses attaques beaucoup trop tot. Ce serait efficace et approprié aujourd'hui, maintenant que Fillon et Lepen ont été condamnés, mais comme ca été dit plus haut, il n'est plus invité sur les plateaux
Repose en paix Quentin L'extrême gauche tue.
Que Quentin repose en paix avec Clément Méric tué par l'extrême droite, la vermine droitarde.
T'as ton avis politique... Mais par contre ''enfant de putain'', tu abuses
Rien à voir, Clément Méric était venu avec son groupe d'antifas pour attaquer Esteban Morillo et Samuel Dufour à la sortie d'un magasin Fred Perry.
D'après le témoignage du vigil maghrébin (je le précise pour ne pas qu'il y ait d'ambiguité...) sur place, Clément Méric avait attaqué Esteban dans le dos, alors que ce dernier avait déjà 2 autres antifas sur lui.
Clément Méric était un lâche, comme les 15 antifas qui ont massacré Quentin seul et à terre.
L'extrême gauche tue.
L'autre avait un état de santé très faible et il a voulu jouer a qui tape le plus fort avec des mecs en pleine santé, a un moment tu joues tu assumes
Je pense surtout à leur famille à Quentin ou à Clément qui se remémore chaque jour le trauma.
Si l'un le mérite a l'autre aussi, on peut pas accepter ça ni pour l'un ni pour l'autre.
En l'occurence, dans le cas de Clément Méric, si, quand on sort d'une leucémie, on ne va pas se bagarrer et on n'attaque pas les gens dans le dos.
Si Esteban ne s'était pas défendu ce jour là il aurait fini comme Quentin.
Trump a eu raison de les classer comme terroristes, en France ils sont protégés.
C'est complètement hors sujet, mais on ne va pas laisser un gauchiste faire sa propande sans réagir alors qu'ils viennent de tuer lâchement un innocent.
Tellement fini qu'il est devenu libraire
Sinon micheljackson de ce que j'ai lu et vue, ils étaient 2 avec Quentin, ils ont fuit mais Quentin est resté au sol.... De toute manière on aura les toutes les infos après enquête.
Il n'y a aucune propagande juste un fou rire... Je pourrais te prouver que tu as tord sur plusieurs aspects sur ce que tu dis, mais ça ne changera rien, tu resteras sur tes positions..
negan Ptdr il a tellement clashé tout les politiques, les journaleux il me fait délirer. Après comme il disait il ne voulait pas être président mais avoir ses idées prises en compte ... Bha écoutes il n'a pas été élu nul part...
Repose en paix Quentin
Mais juste profites en pour rigoler devant la vidéo et que Quentin repose en paix ! Si il était encore parmis nous et qu'il passait sur le site j'espère que ça l'aurait fait rire
shmawlk44 ça sort jamais de chez eux tu le sais très bien.