Petite surprise de la journée. Capcom
vient de lancer sur Steam Dino Crisis 1
et 2
avec un léger lifting graphique pour les deux.
Les deux jeux sont vendus 9,99 €
chacun, mais sont actuellement proposés à moitié prix jusqu’au 26 février
. À la sortie de Resident Evil: Requiem
, les deux titres repasseront au prix plein.
C’est assez ironique, puisque Resident Evil: Requiem
reprend un système d’alternance de personnages très similaire à celui de Regina
et Dylan
dans Dino Crisis 2
. On retrouve même une scène identique, où Leon
et Grace
sont séparés par une grille, rappelant la séquence où Dylan
est isolé de Regina
derrière une vitre blindée hermétique.
En attendant la sortie de Resident Evil: Requiem
le 27 février
, ces deux classiques peuvent clairement faire office d’alternative nostalgique pour patienter. L’occasion parfaite de (re)découvrir une licence culte trop longtemps mise de côté par Capcom
.
Sur Steam, ils ont mis le DRM Enigma, ce qui n'a aucun sens étant donné que la version GOG est sans DRM.
Je précise que c'est ce même DRM qui a été ajouté il y a quelques jours à Resident Evil 4 Remake et qui fait perdre 30 à 50 % de performance, en plus d'autres problèmes, donc bien pire qu'avec Denuvo.
La version crackée, elle, n'a pas ce problème et tourne mieux.
Comme quoi dans certains domaines, bien que je les apprécie, Capcom est toujours aussi con.
Non, toujours pas.
Et ils n'ont pas l'air chaud pour le faire.
En plus ca n'a vraiment aucun sens, étant donné que le jeu est déjà crackée. Donc à part pour faire chié les joueurs qui l'ont acheté, je ne comprends pas l'intérêt.
Pour l'instant ca fait pas mal parler, donc "peut-être", et j'espère, qu'ils changeront d'avis.