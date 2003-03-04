- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Dino Crisis 2
5
name : Dino Crisis 2
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action-aventure
european release date : 04/03/2003
marchand2sable
marchand2sable
marchand2sable > blog
Capcom prépare le terrain avant Resident Evil Requiem avec du Dino Crisis


Petite surprise de la journée. Capcom vient de lancer sur Steam Dino Crisis 1 et 2 avec un léger lifting graphique pour les deux.

Les deux jeux sont vendus 9,99 € chacun, mais sont actuellement proposés à moitié prix jusqu’au 26 février. À la sortie de Resident Evil: Requiem, les deux titres repasseront au prix plein.

C’est assez ironique, puisque Resident Evil: Requiem reprend un système d’alternance de personnages très similaire à celui de Regina et Dylan dans Dino Crisis 2. On retrouve même une scène identique, où Leon et Grace sont séparés par une grille, rappelant la séquence où Dylan est isolé de Regina derrière une vitre blindée hermétique.

En attendant la sortie de Resident Evil: Requiem le 27 février, ces deux classiques peuvent clairement faire office d’alternative nostalgique pour patienter. L’occasion parfaite de (re)découvrir une licence culte trop longtemps mise de côté par Capcom.










Capcom - https://store.steampowered.com/app/4249140/Dino_Crisis_2/
    3
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, link49, legato
    posted the 02/13/2026 at 11:49 AM by marchand2sable
    comments (14)
    zboubi480 posted the 02/13/2026 at 11:53 AM
    Argent facile : un petit lissage via un emulateur et c’est vendu 10 balles...ca leur a rien coûté et ils tatent le terrain pour un hypothétique nouvel épisode.
    marchand2sable posted the 02/13/2026 at 11:55 AM
    Dino Crisis 2 mon RE4 de la PS1. Fini 50 fois pour avoir toutes les armes et les upgrades chez la machine qui fait office de marchand.
    adamjensen posted the 02/13/2026 at 12:05 PM
    Pour les gens voulant les prendre sur PC, la version GOG est la meilleure, car sans DRM.
    Sur Steam, ils ont mis le DRM Enigma, ce qui n'a aucun sens étant donné que la version GOG est sans DRM.
    Je précise que c'est ce même DRM qui a été ajouté il y a quelques jours à Resident Evil 4 Remake et qui fait perdre 30 à 50 % de performance, en plus d'autres problèmes, donc bien pire qu'avec Denuvo.
    La version crackée, elle, n'a pas ce problème et tourne mieux.
    Comme quoi dans certains domaines, bien que je les apprécie, Capcom est toujours aussi con.
    fdestroyer posted the 02/13/2026 at 12:33 PM
    La scène du T-Rex par la fenêtre, je m'étais ch.... dessus
    kakazu posted the 02/13/2026 at 12:51 PM
    adamjensen C'est clair sur le coup la c'est carrément abusé, je comprends pas l'interet de retirer une protection pour en mettre une pire.Ils ont toujours pas corrigé depuis?
    adamjensen posted the 02/13/2026 at 01:08 PM
    kakazu
    Non, toujours pas.
    Et ils n'ont pas l'air chaud pour le faire.
    En plus ca n'a vraiment aucun sens, étant donné que le jeu est déjà crackée. Donc à part pour faire chié les joueurs qui l'ont acheté, je ne comprends pas l'intérêt.

    Pour l'instant ca fait pas mal parler, donc "peut-être", et j'espère, qu'ils changeront d'avis.
    rogeraf posted the 02/13/2026 at 01:23 PM
    C'est tellement ridicule leur prix meme si celui n'est pas tres cher ... zboubi480 On se demande s'ils connaissent les emulateurs pour sortir des versions de fénéants pareils ... Mais bon, au moins c'est pas Big N et ces prix HONTEUX.
    ducknsexe posted the 02/13/2026 at 01:25 PM
    Une fois tout les remakes des résident evil passé a la moulinette il vont s attaqué a dino crisis. Je l espère
    giru posted the 02/13/2026 at 01:36 PM
    Cool une bonne occasion de les refaire sur Steam Deck.
    nikolastation posted the 02/13/2026 at 02:54 PM
    J'espère tellement un Dino Crisis Remake ou Dino Crisis 4 !!!!
    rogeraf posted the 02/13/2026 at 03:28 PM
    C'est tellement ridicule leur prix meme si celui n'est pas tres cher ... zboubi480 On se demande s'ils connaissent les emulateurs pour sortir des versions fénéantes pareilles ... Mais bon, au moins c'est pas Big N et ces prix HONTEUX comme les derniers mario galaxy récemment ...
    calishnikov posted the 02/13/2026 at 03:41 PM
    J’veux sur console!!!
    brook1 posted the 02/13/2026 at 03:55 PM
    Avec cette sortie Steam, Capcom pourrait peut-être mettre les trophées dans la version PS4/PS5 de Dino Crisis (en supposant qu'ils les aient mis dans la version Steam).
    kakazu posted the 02/13/2026 at 09:15 PM
    adamjensen Le pire oui comme tu dis c'est ceux qui achètent le jeu qui sont pénalisés. Je l'avais acheté day one donc je l'ai fait avec denuvo mais c'est vraiment chiant comme politique
