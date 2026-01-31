-Capcom a rencontré de grandes difficultés à créer différentes personnalités pour les zombies. Les équipes ont longuement réfléchi et effectué plusieurs choix judicieux afin que l’ensemble s’imbrique parfaitement, sans tomber dans le ridicule.



-Les pièces antiques feront leur grand retour afin d’augmenter les attributs physiques de Grace, à l’instar d’Ethan dans Resident Evil 7 Biohazard. À ne pas confondre avec de la monnaie comme dans RE4 Remake et Resident Evil Village, puisqu’aucun marchand ne sera présent dans le jeu.



-Il n’y a pas que les pièces antiques et Leon qui sont de retour dans cet opus. Les coffres font également leur retour, avec une particularité. Les objets laissés par Grace ne seront accessibles que pour elle, et de même pour Leon. Les personnages ne pourront pas s’échanger d’objets ni d’armes via le système de coffre donc.



-Malgré un arsenal qui gagnera en puissance, Grace restera le personnage le plus orienté survival-horror du jeu, avec une horreur omniprésente. De son côté, Leon proposera une approche plus orientée action, en raison de ses années d’expérience face aux armes biologiques. Toutefois, certaines actions emblématiques de Leon ont volontairement été retirées, comme les projections et les roulades au sol, afin de conserver un équilibre action-horreur plutôt qu’un pur jeu d’action.







-Les ennemis équipés de tronçonneuses feront également leur retour. Sans protection, un simple coup porté par ces adversaires entraînera un « game over » instantané.



-Autre nouveauté majeure de cet opus, la tronçonneuse pourra être utilisée comme arme. Attention toutefois à ne pas la faire tomber après un coup violent d’un ennemi, car elle continuera de fonctionner une fois au sol et pourra infliger des dégâts à Leon.



-Nouvelle mécanique notable, le tomahawk de Leon pourra exécuter un combo de six coups consécutifs. On ignore encore si l’arme disposera de différents enchaînements.



-Toujours avec le tomahawk, celui-ci pourra vous sauver la vie lors d’une attaque mortelle en sacrifiant sa durabilité, à la manière du couteau dans RE4 Remake. Il faudra ensuite trouver des matériaux afin de le réparer pour pouvoir l’utiliser pleinement à nouveau.



-Certains cadavres de zombies resteront au sol après leur mort et pourront muter pour revenir sous la forme de Blister Zombies. Une forme ultra-évoluée rappelant les Crimson Heads de Resident Evil Remake sur Nintendo GameCube. Il faudra détruire les corps avant leur mutation, avec des ressources limitées, afin d’éviter l’apparition de cette nouvelle menace.







-Le Rhodes Hill Chronic Care Center proposera une zone de jeu d’une taille comparable au RPD de Resident Evil 2 Remake.



-Chuck, la créature massive aperçue à la fin du dernier RE Showcase, remplacera Mr. X durant une partie du jeu. Il sera capable de détruire plusieurs éléments du décor et pourra même vous poursuivre dans les différents étages du Rhodes Hill.



-La maladie qui noircit la peau de Leon, notamment au niveau du cou, est appelée la malédiction d’Umbrella.



-Victor Gideon, principal antagoniste de cet opus, poursuit directement les recherches et l’idéologie d’Oswell E. Spencer, fondateur et figure centrale d’Umbrella. En revanche, la raison pour laquelle le sang des Ashcroft est si convoité par ce dernier demeure encore inconnue.



-Le jeu marquera le grand retour d’un personnage bien connu des fans, absent depuis Resident Evil 6. Ce dernier ou cette dernière ne sera toutefois pas jouable.



-Enfin, le jeu se positionnera comme une suite directe de Resident Evil 6, bien que l’intrigue se déroule après l’arc narratif d’Ethan.

Une tonne d’informations a été partagée cette semaine par le directeur du jeu,, ainsi que par différents professionnels du milieu commeet consorts. Hélas, ces informations sont passées assez inaperçues à cause des retours sur la nouvelle démo. Plutôt que d’aller chercher à gauche et à droite, ou si tout simplement vous n’étiez pas au courant de ces informations officielles, en voici un condensé :