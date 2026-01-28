À l’approche de sa sortie sur Nintendo Switch, AdHoc Studio a tenu à rassurer les fans de Dispatch : malgré une censure spécifique aux consoles Nintendo, l’expérience narrative et le gameplay resteront strictement identiques aux versions déjà disponibles sur les autres plateformes.
Comédie de bureau déjantée dans un univers de super-héros, Dispatch n’hésite pas à inclure, dans certaines scènes, des éléments de nudité (anatomie masculine et féminine) ainsi que des bruitages à connotation sexuelle. Sur PC et consoles, ces contenus peuvent être activés ou désactivés via une option de censure intégrée au jeu.
Ce ne sera toutefois pas le cas sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Ces versions appliquent une censure permanente des éléments explicites, notamment via des effets de mosaïque. L’option permettant de la désactiver a été retirée.
« Les différentes plateformes ont des critères de contenu différents, et chaque soumission est évaluée individuellement », explique AdHoc Studio dans une déclaration transmise à Eurogame
r.
Le studio précise avoir travaillé directement avec Nintendo afin de répondre aux exigences de la plateforme, tout en préservant l’essence du jeu :
« Nous avons collaboré avec Nintendo pour que le contenu respecte leurs critères de publication, mais la narration centrale et l’expérience de jeu demeurent identiques à la version originale. »
Malgré cette censure, Dispatch reste un succès retentissant pour AdHoc Studio. Peu après sa sortie initiale l’an dernier, le jeu s’était écoulé à plus d’un million d’exemplaires en seulement 10 jours. Fort de cet engouement, le studio envisage désormais une seconde saison, possiblement encore plus audacieuse si l’on se fie à la réception particulièrement enthousiaste du public.
En tous cas qu'elle expérience Dispatch. Je suis vraiment touché par l'univers, les personnages et la façon dans ils racontent une histoire très simple mais avec beaucoup de sincérité. 3ème de 2025 a autant me marqué (même si je l'ai fais en ce début 2026 ahah)
La censure variable c'est vraiment pas pareil d'un jeux a un autre.
Y’a les mod pour ceux qui ont faim. Au moins si j’y joue avec quelqu’un de ma famille à côté, j’aurai rien à craindre.
M’enfin suffisait de laisser une option « safe », mais on sait que c’est pour eviter de voir des parties genitales sur la console du petit kevin chez les grand parents, dans un annif, le mcdo ou dans le bus.
Laisser une option c'est trop difficile?
cail2 Non pas de censure
Tu peux les activer/désactiver via les options mais les censures sont vraiment nazes mais présentes pour les Américains surtout. Genre mettre des gros carrés noirs sur les doigts d'honneur ou sur les mots "Fuck" affichés dans certains SMS... alors que c'est vraiment soft comparer à d'autres trucs.
Je l'attendais, du coup ce sera sur PC
Merci pour vos retours. Y'as plus qu'à attendre une version boite à présent
Ras le bol du puritanisme de certaines boîtes. Ça devient pénible.