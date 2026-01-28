profile
Dispatch sur Switch : AdHoc confirme une censure imposée
À l’approche de sa sortie sur Nintendo Switch, AdHoc Studio a tenu à rassurer les fans de Dispatch : malgré une censure spécifique aux consoles Nintendo, l’expérience narrative et le gameplay resteront strictement identiques aux versions déjà disponibles sur les autres plateformes.

Comédie de bureau déjantée dans un univers de super-héros, Dispatch n’hésite pas à inclure, dans certaines scènes, des éléments de nudité (anatomie masculine et féminine) ainsi que des bruitages à connotation sexuelle. Sur PC et consoles, ces contenus peuvent être activés ou désactivés via une option de censure intégrée au jeu.

Ce ne sera toutefois pas le cas sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Ces versions appliquent une censure permanente des éléments explicites, notamment via des effets de mosaïque. L’option permettant de la désactiver a été retirée.

« Les différentes plateformes ont des critères de contenu différents, et chaque soumission est évaluée individuellement », explique AdHoc Studio dans une déclaration transmise à Eurogamer.

Le studio précise avoir travaillé directement avec Nintendo afin de répondre aux exigences de la plateforme, tout en préservant l’essence du jeu :

« Nous avons collaboré avec Nintendo pour que le contenu respecte leurs critères de publication, mais la narration centrale et l’expérience de jeu demeurent identiques à la version originale. »

Malgré cette censure, Dispatch reste un succès retentissant pour AdHoc Studio. Peu après sa sortie initiale l’an dernier, le jeu s’était écoulé à plus d’un million d’exemplaires en seulement 10 jours. Fort de cet engouement, le studio envisage désormais une seconde saison, possiblement encore plus audacieuse si l’on se fie à la réception particulièrement enthousiaste du public.
Eurogamer - https://www.eurogamer.net/dispatch-switch-switch-2-censored-adhoc-comment
    tags : censure dispatch adhoc studio
    posted the 01/28/2026 at 06:11 PM by tefnut
    comments (22)
    aozora78 posted the 01/28/2026 at 06:21 PM
    La censure flingue plusieurs blagues et pay-off de certains trucs donc c'est vraiment de la merde pour le coup.

    En tous cas qu'elle expérience Dispatch. Je suis vraiment touché par l'univers, les personnages et la façon dans ils racontent une histoire très simple mais avec beaucoup de sincérité. 3ème de 2025 a autant me marqué (même si je l'ai fais en ce début 2026 ahah)
    burningcrimson posted the 01/28/2026 at 06:22 PM
    À quoi ça sert d avoir un Pegi 18 si c est pour censurer quand même ?
    cyr posted the 01/28/2026 at 06:26 PM
    Et pendant ce temps, sur cyberpunk.....on a pas de censure....

    La censure variable c'est vraiment pas pareil d'un jeux a un autre.
    masharu posted the 01/28/2026 at 06:28 PM
    Bon bah on va encore une fois éviter la NS2 pour un jeu pourtant taillé pour cette console...
    thejoke posted the 01/28/2026 at 06:46 PM
    Je l'ai pris sur pc parce que je savais très bien que ça allait être censuré, dommage la switch 2 se prête très bien au point n click.
    masharu posted the 01/28/2026 at 07:05 PM
    Ils sont où les gens là pour se plaindre ? Coincés à parler 30FPS et 720p ?
    wazaaabi posted the 01/28/2026 at 07:12 PM
    Je ne savait pas , du coup je vais le prendre sur ps5 et non Switch 2 qui avait ma priorité
    akinen posted the 01/28/2026 at 07:13 PM
    Perso, aucun intérêt d’avoir ça dans un jeu sur ma TV. Ça me gonfle dejà sur baldur’s gate 3.

    Y’a les mod pour ceux qui ont faim. Au moins si j’y joue avec quelqu’un de ma famille à côté, j’aurai rien à craindre.

    M’enfin suffisait de laisser une option « safe », mais on sait que c’est pour eviter de voir des parties genitales sur la console du petit kevin chez les grand parents, dans un annif, le mcdo ou dans le bus.
    maxx posted the 01/28/2026 at 07:17 PM
    Pardon? Je croyais que la censure était pour le Nintendo eShop. Bah tant pis j'achèterai pas.
    Laisser une option c'est trop difficile?
    olex posted the 01/28/2026 at 07:21 PM
    Je l'avais dit sur une news parlant de l'artbook dont la couverture eShop était censurée aux US, c'était prévisible.
    cail2 posted the 01/28/2026 at 07:22 PM
    Quelqu'un sait s'il y a la moindre censure sur PS5 par rapport à la version PC ?
    burningcrimson posted the 01/28/2026 at 07:30 PM
    cail2 Pas de censure sur ps5
    altendorf posted the 01/28/2026 at 07:31 PM
    De Porntendo pour la Switch et Strictendo pour la Switch 2

    cail2 Non pas de censure
    tripy73 posted the 01/28/2026 at 07:31 PM
    Merci Nintendo of America pour nous imposer votre censure de merde
    aozora78 posted the 01/28/2026 at 07:37 PM
    cail2 pas de censure sur PS5.

    Tu peux les activer/désactiver via les options mais les censures sont vraiment nazes mais présentes pour les Américains surtout. Genre mettre des gros carrés noirs sur les doigts d'honneur ou sur les mots "Fuck" affichés dans certains SMS... alors que c'est vraiment soft comparer à d'autres trucs.
    masharu posted the 01/28/2026 at 08:04 PM
    wazaaabi J'en avais parlé ici. C'était alors que sur le eShop américain.
    judebox posted the 01/28/2026 at 08:23 PM
    Ah ouais, mauvaise nouvelle ça...
    Je l'attendais, du coup ce sera sur PC
    wazaaabi posted the 01/28/2026 at 08:30 PM
    masharu ah oui j’avais vu la publi je m’en souviens
    soulfull posted the 01/28/2026 at 09:04 PM
    On en parle pas assez. J'ai failli le prendre sur Switch 2.
    cail2 posted the 01/28/2026 at 09:13 PM
    aozora78 burningcrimson altendorf
    Merci pour vos retours. Y'as plus qu'à attendre une version boite à présent
    kali posted the 01/28/2026 at 09:43 PM
    Pfff quelle connerie. La douche froide.
    Ras le bol du puritanisme de certaines boîtes. Ça devient pénible.
    sonilka posted the 01/29/2026 at 12:24 PM
    Y a jamais de juste milieu avec cette boite. Ils sont d'un ridicule.
