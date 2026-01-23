accueil
link49
,
killia
,
midomashakil
,
raph64
,
kurosama
,
plopkdo
,
minx
,
gamerdome
,
faucheurvdf
,
kevinmccallisterrr
,
raykaza
,
phase1
,
derno
,
torotoro59
,
traveller
,
axlenz
,
almightybhunivelze
,
netero
,
foxstep
,
negan
,
ravyxxs
,
gunotak
,
gat
yanssou
Malcom : rien n'a changé / BA Vf
Découvrez la bande annonce VF de #Malcolm : Rien n'a changé, disponible le 10 avril sur Disney+ !
https://m.youtube.com/watch?v=NEgHTJIZVKE
pimoody
,
junaldinho
,
angelsduck
,
kakazu
,
nikolastation
,
kurosagi
,
link49
posted the 01/23/2026 at 08:05 AM by yanssou
yanssou
comments (16)
16
)
jacquescechirac
posted
the 01/23/2026 at 08:13 AM
c'est fou de se dire que c'est, dans son genre, la meilleure série de tous les temps, encore aujourd'hui
sickjackz
posted
the 01/23/2026 at 08:20 AM
Brian Cranston est memorable dans tellement d’episodes!
cyr
posted
the 01/23/2026 at 08:21 AM
jacquescechirac
l'une des meilleurs sans doute. J'aime bien aussi notre belle famille.
Mais je reste sceptique a ce retour... déjà celui qui joue malcon n'a aucun souvenir , et il y en a 1 qui sera absent......
Bref je sais pas trop a quoi m'attendre.
pimoody
posted
the 01/23/2026 at 08:21 AM
Sachant que Lois à vieillit sa voix ça semble aller si il garde le bon ton. Par contre faut voir ce que va donner la voix de Hal…
churos45
posted
the 01/23/2026 at 08:34 AM
Je n'avais pas trop suivi l'annonce du retour, mais franchement voir cette bande annonce m'a tellement ravi ! Ça fait vraiment plaisir de voir tout le monde
shinz0
posted
the 01/23/2026 at 08:36 AM
L'une des meilleures série comique et aussi l'une des plus inventives
linkstar
posted
the 01/23/2026 at 08:38 AM
pimoody
Marion Game qui doublait Loïs en français est décédée y'a quelques années, ce n'est plus la même voix.
grievous32
posted
the 01/23/2026 at 09:13 AM
Linkstar
je pense qu'il est au courant vu son commentaire, idem pour Hal.
cyr
posted
the 01/23/2026 at 09:13 AM
linkstar
dommage....après tant d'année en passer.....
Ce qui me fais un peu rire, c'est la voie vf de Tchad, le petit rouquin avec des gants et qui mord..... c'est la voie de celui qui a doublé simba enfant du roi lion......
famimax
posted
the 01/23/2026 at 09:25 AM
cyr
c’est des conneries ces histoires qu’il n’a aucun souvenir
cyr
posted
the 01/23/2026 at 09:48 AM
famimax
alors pourquoi il fait semblant de rien se souvenir?
Je rrouve ça étrange
cyr
posted
the 01/23/2026 at 09:51 AM
famimax
il a eu un accident de voiture, qui lui a occasionné plusieurs AVC, et 9 commotion cérébrale.
Quand il dit de ne plus se souvenir , je veux bien le croire.
kikoo31
posted
the 01/23/2026 at 11:03 AM
cyr
tant qu'il a pas perdu son jeu d'acteur c'est ça qui importe
Les souvenirs c'est secondaire,la seul chose qu on lui demande c est de bien jouer et effectivement
De se Souvenir des dialogues
pharrell
posted
the 01/23/2026 at 11:22 AM
Il a corrigé l'info sur la perte de mémoire, il a dit ne pas se souvenir de tout dans le détail mais il a encore des souvenirs quand même.
C'était y a 20 ans et il était enfant, vous vous souvenez vous du moindre détail de ce que vous avez fait y a 20 ans ?...
Bref, peu importe. Malcolm c'est une série qui se permet d'être très drôle sans AUCUNE vulgarité ni gros mots malgré qu'elle se déroule dans un environnement populaire, classe "moyenne - - -".
C'est quelque chose d'assez unique en son genre.
liberty
posted
the 01/23/2026 at 05:07 PM
pharrell
de toute manière avant de se relancer dans la nouvelle saison ils ont tous eu le temps de revoir l'intégralité de la série. Donc avec ou sans souvenir il y a un outil qui leur permet de se rappeler
pimoody
posted
the 01/23/2026 at 05:36 PM
linkstar
je sais (mais merci tout de même de la précision), c’est pour ça que je disais que ça va le changement, puisque Lois à vieillit dans la série et que la voix choisis semble raccord.
grievous32
