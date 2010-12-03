C’est sur son compte X
officiel que l’actrice ayant interprété Sheva Alomar
dans Resident Evil 5
relance la machine autour d’un hypothétique remake. Cette dernière a en effet partagé un message pour le moins intriguant :
« J’ai prévu quelques trucs sympas pour mars 2026 »
, accompagné des hashtags #ResidentEvil30Years
et #ResidentEvil5
, ainsi qu’une vidéo dans laquelle elle déclare :
« Je sais quelque chose, mais je ne peux pas encore le dire au monde entier. »
Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le mois de mars marquera les 30 ans de la saga Resident Evil.
Inutile de préciser que la rumeur qui date de 2024 autour d’un Resident Evil 5 Remake
est immédiatement repartie de plus belle après cette publication. D’autant plus que ce message ressemble à un teasing parfaitement assumé car le tweet est toujours en ligne depuis plusieurs heures maintenant et n’a jamais été supprimé.
De son côté, Capcom
a déjà précisé que Resident Evil Requiem
ne serait pas l’épisode destiné à célébrer cet anniversaire symbolique. Son calendrier de sortie a simplement glissé en raison de son long développement, le plaçant mécaniquement à proximité des 30 ans de la série.
Reste désormais à savoir ce que prépare réellement l’éditeur. Un Resident Evil 5
revisité à la manière de Resident Evil 3 Remake
(un format plus court) ? Ou un simple lifting graphique sous RE Engine
, à l’image de la sortie surprise de Dead Rising Deluxe Remastered
l’an dernier ?
A part cela les bruits de couloir sur une version uncut du RE3 remake intégrant le beffroi, ça en est ou ?
Par contre, si c'est vraiment ca, beaucoup de choses devront être changées et améliorées.
Il y a vraiment moyen de faire un bon truc.
Et puis, si ça permet d’avoir après un Remake du 6…
Je sais pas c’est quoi exactement, mais c’est surprenant que Capcom autorise ce genre de teasing. Ils auraient pu faire venir l’actrice dans le showcase d’hier par exemple, pour ce type d’annonce.
Dans tous les cas, ce sera probablement quelque chose de mineur. Capcom a déjà trois gros jeux cette année, dont Onimusha (sans date fixe) et GTA 6 qui bloque clairement la fin d’année.
Pour RE3 Remake, la version « beffroi » était fausse, Capcom a officialisé que le jeu est terminé (lol…).
adamjensen
Je suis sûr qu’ils ne vont pas se casser la tête avec le 5 et le 6 et qu’ils se contenteront de remakes graphiques a la Dead Rising.
La gonzesse vient d'activer le mode "regardez moi j'ai envie d'exister".
Pour le 5 et le 6 ils ont déjà la jouabilité moderne TPS, donc je vois plus un simple remaster 4K.
En effet, c'est peu probable qu'ils fassent de vrai Remake de ces deux là.
Autant que Capcom passe son énergie à faire du neuf.
Pas besoin d'être pressé... Surtout que ce RE 5 n'est pas un épisode globalement très apprécié...
Ils peuvent se le garder pour ma part.
Par contre s'ils le font, il y aurai beaucoup plus de boulot à faire que pour le 4 (entre foutre à la poubelle pas mal de choses et faire des choses toutes nouvelles).
Après honnêtement je pense qu'elle fait peut être référence à l'annonce prochaine d'un nouveau film RE en images de synthèse où Sheva serait présente.
https://www.youtube.com/watch?v=s7Ky1qwznnw
Elle ne serai pas obliger de jouer sheva, elle pourrai faire jill.
Excellent le, avant/après.
Je ne savais pas pour le 5.
Je vais pas le refaire maintenant, mais quand ce sera le cas, je m'en souviendrais, merci.