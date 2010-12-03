- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Resident Evil 5 : GOLD Edition
name : Resident Evil 5 : GOLD Edition
platform : Xbox 360
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
multiplayer : oui (online et local)
european release date : 03/12/2010
us release date : 03/09/2010
other versions : PlayStation 3
marchand2sable
marchand2sable > blog
Resident Evil 5 Remake ? L’actrice de Sheva tease une annonce pour les 30 ans de la saga


C’est sur son compte X officiel que l’actrice ayant interprété Sheva Alomar dans Resident Evil 5 relance la machine autour d’un hypothétique remake. Cette dernière a en effet partagé un message pour le moins intriguant :

« J’ai prévu quelques trucs sympas pour mars 2026 », accompagné des hashtags #ResidentEvil30Years et #ResidentEvil5, ainsi qu’une vidéo dans laquelle elle déclare :

« Je sais quelque chose, mais je ne peux pas encore le dire au monde entier. »

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le mois de mars marquera les 30 ans de la saga Resident Evil.

Inutile de préciser que la rumeur qui date de 2024 autour d’un Resident Evil 5 Remake est immédiatement repartie de plus belle après cette publication. D’autant plus que ce message ressemble à un teasing parfaitement assumé car le tweet est toujours en ligne depuis plusieurs heures maintenant et n’a jamais été supprimé.

De son côté, Capcom a déjà précisé que Resident Evil Requiem ne serait pas l’épisode destiné à célébrer cet anniversaire symbolique. Son calendrier de sortie a simplement glissé en raison de son long développement, le plaçant mécaniquement à proximité des 30 ans de la série.

Reste désormais à savoir ce que prépare réellement l’éditeur. Un Resident Evil 5 revisité à la manière de Resident Evil 3 Remake (un format plus court) ? Ou un simple lifting graphique sous RE Engine, à l’image de la sortie surprise de Dead Rising Deluxe Remastered l’an dernier ?

@KarenShevaEva - https://x.com/KarenShevaEva/status/2011868483194392926
    tags : resident evil resident evil 5 resident evil showcase resident evil 5 remake re9 resident evil news resident evil requiem leon resident evil 5 deluxe remastered resident evil 30 years resident evil 9 leon gameplay resident evil rumors re5 remake
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 01/16/2026 at 11:59 AM by marchand2sable
    comments (23)
    marchand2sable posted the 01/16/2026 at 12:03 PM
    Il y a déjà 3 triple A capcom pour 2026, c'est impossible un remake, je pense plus a une version Deluxe Remastered comme Dead Rising. Un truc moins couteux et rapide a faire. En espérant la même pour Lost Planet.
    byakuyatybw posted the 01/16/2026 at 12:11 PM
    Ce qu'elle sait c'est qu'une marque de progressisme va lui permettre d incarner Jill Valentine dans le remake du tout 1er RE
    byakuyatybw posted the 01/16/2026 at 12:17 PM
    marchand2sable Ou ca peut également etre un RE5 uncut avec des idées/ passages restés au stade d'ébauches à l'époque du développement et/ ou non intégrés pour raison X ou Y et que la technique d'aujourd'hui permettrait d'intégrer (continuité ou cohérence narrative, limites techniques du support,etc)....

    A part cela les bruits de couloir sur une version uncut du RE3 remake intégrant le beffroi, ça en est ou ?
    adamjensen posted the 01/16/2026 at 12:17 PM
    Je dis pas non à un Remake du 5.
    Par contre, si c'est vraiment ca, beaucoup de choses devront être changées et améliorées.
    Il y a vraiment moyen de faire un bon truc.
    Et puis, si ça permet d’avoir après un Remake du 6…
    marchand2sable posted the 01/16/2026 at 12:25 PM
    byakuyatybw

    Je sais pas c’est quoi exactement, mais c’est surprenant que Capcom autorise ce genre de teasing. Ils auraient pu faire venir l’actrice dans le showcase d’hier par exemple, pour ce type d’annonce.

    Dans tous les cas, ce sera probablement quelque chose de mineur. Capcom a déjà trois gros jeux cette année, dont Onimusha (sans date fixe) et GTA 6 qui bloque clairement la fin d’année.

    Pour RE3 Remake, la version « beffroi » était fausse, Capcom a officialisé que le jeu est terminé (lol…).

    adamjensen

    Je suis sûr qu’ils ne vont pas se casser la tête avec le 5 et le 6 et qu’ils se contenteront de remakes graphiques a la Dead Rising.
    lautrek posted the 01/16/2026 at 12:27 PM
    Je sais un truc mais je peux pas le dire...

    La gonzesse vient d'activer le mode "regardez moi j'ai envie d'exister".
    gamerdome posted the 01/16/2026 at 12:32 PM
    Les Resident Evil qui ont encore besoin d'un remake par rapport à leur gameplay, c'est le 1, le 0 et Code Veronica.

    Pour le 5 et le 6 ils ont déjà la jouabilité moderne TPS, donc je vois plus un simple remaster 4K.
    brook1 posted the 01/16/2026 at 12:37 PM
    Si c'est dans la même veine que le travail fait sur RE4remake, je signe tout de suite.
    adamjensen posted the 01/16/2026 at 12:47 PM
    marchand2sable
    En effet, c'est peu probable qu'ils fassent de vrai Remake de ces deux là.
    burningcrimson posted the 01/16/2026 at 12:47 PM
    Je préfère un Code Veronica remake. Le 5 se joue encore tres bie aujourd hui
    rogeraf posted the 01/16/2026 at 12:54 PM
    Ah non pas celui là, ni le 6
    badeuh posted the 01/16/2026 at 01:12 PM
    Ben les RE5 et 6... non merci, il y a des oeuvres qui doivent rester dans leur jus.
    Autant que Capcom passe son énergie à faire du neuf.
    pharrell posted the 01/16/2026 at 01:26 PM
    Overdose de RE... Faut qu'ils se détendent... Déjà faut que tout le monde digère ce nouvel épisode.

    Pas besoin d'être pressé... Surtout que ce RE 5 n'est pas un épisode globalement très apprécié...
    yukilin posted the 01/16/2026 at 01:31 PM
    RE5 remake
    Ils peuvent se le garder pour ma part.
    coopper posted the 01/16/2026 at 03:37 PM
    S'ils peuvent rendre l'immonde RE5 enfin bon, moi je ne dis pas non
    Par contre s'ils le font, il y aurai beaucoup plus de boulot à faire que pour le 4 (entre foutre à la poubelle pas mal de choses et faire des choses toutes nouvelles).

    Après honnêtement je pense qu'elle fait peut être référence à l'annonce prochaine d'un nouveau film RE en images de synthèse où Sheva serait présente.
    kakazu posted the 01/16/2026 at 03:59 PM
    adamjensen Ya un pack de texture 4k si t'as envie de le refaire :
    https://www.youtube.com/watch?v=s7Ky1qwznnw
    ghouledheleter posted the 01/16/2026 at 04:41 PM
    Remake de resident evil zero et resident evil?
    Elle ne serai pas obliger de jouer sheva, elle pourrai faire jill.
    bladagun posted the 01/16/2026 at 04:41 PM
    Ouah sheva je l'avais oublié ce personnage
    adamjensen posted the 01/16/2026 at 04:43 PM
    kakazu
    Excellent le, avant/après.
    Je ne savais pas pour le 5.
    Je vais pas le refaire maintenant, mais quand ce sera le cas, je m'en souviendrais, merci.
    liquidus posted the 01/16/2026 at 04:45 PM
    Dusk Golem a encore une fois confirmé qu'il n'y avait pas de RE5 Remake en chantier en tout cas, ça sera autre chose.
    kakazu posted the 01/16/2026 at 05:15 PM
    adamjensen oui les améliorations sont pas vraiment pas mal. Le gars qui fait ça utilise l'ia et il a fait plusieurs jeux. Je t'en prie
    nemaydu69 posted the 01/16/2026 at 05:22 PM
    J'espère que c'est le cas, j'ai adoré le 5 à l'époque malgré ses défauts et son downgrade
    byakuyatybw posted the 01/16/2026 at 06:14 PM
    Ce qui me botterait beaucoup ce serait un épisode scenarise mettant en scène en perso principal Wesker et voir son évolution au fil des différents épisodes à travers ses yeux avec ce que cela pourrait apporter d inédit au lore Umbrella, ses rêves de grandeur, ambition , rivalité et va kgrounfd personnel, les tout débuts d expérience et mutation de divers animaux , ses projets contrariés etc tout cela en incluant en 2 ème perso Ada
