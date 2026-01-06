, la plus grande plateforme de livres numériques au Japon.Cette réussite suscite à la fois curiosité, critiques et inquiétudes sur l’avenir de l’industrie du manga.Le manga, intitulé My Dear Wife, Will You Be My Lover, est sorti le 28 décembre 2025. Il a été créé par l’IA de mamaya et publié par STUDIO ZOON. L’histoire raconte la relation intime d’un couple marié de 35 ans qui tente de raviver la flamme dans leur vie conjugale, avec une forte orientation vers un contenu suggestif.Les avis des lecteurs sont partagés.-Certains apprécient l’histoire et le style graphique, mais beaucoup critiquent la qualité globale : personnages qui semblent copiés-collés, dialogues trop longs ressemblant à un roman, décors simplistes et narration jugée ennuyeuse. Les seules parties jugées vraiment réussies sont les scènes érotiques, bien que peu nombreuses.-Plusieurs utilisateurs expriment également leur malaise face à la présence de mangas générés par IA sur la plateforme.-Certains soupçonnent même que des faux comptes aient laissé des avis positifs pour améliorer artificiellement la réputation du manga. Ce qui ne serait pas impossible histoire de faire le buzz car Internet fonctionne ainsi.-D’autres envisagent de quitter Comic C’moA pour des plateformes qui interdisent ce type de contenu.-Cependant, la polémique reste modérée : la plupart des lecteurs semblent davantage juger la qualité du contenu que le fait qu’il soit généré par une IA.-Selon Kazuaki Ishibashi, éditeur de manga reconnu (*Mob Psycho 100*, *The World Only God Knows*), seuls les créateurs eux-mêmes semblent réellement préoccupés par l’utilisation de l’IA (quelle surprise). Il estime que l’IA est en train de se normaliser et que les mangas générés par IA devraient gagner en popularité en 2026. On se retrouve quasiment avec le même problème des classement jeux vidéo où la part du demat a exploser...bah oui donc là l'éditeur va éditer des manga IA au détriment de vrais auteurs et à la fin l'offre sera en quantité sera monopolisé et viendra la conclusion captain obvious l'IA devient number 1 des ventes.