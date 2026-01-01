profile
GPU : la hausse de prix semble avoir débuté
Un grand revendeur en ligne américain de produits informatique, Newegg, n'a pas attendu longtemps avant d'augmenter le prix des GPU.

Ainsi la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition passe à 3 695 $ chez Newegg, soit près du double de son prix de vente conseillé.

La NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition est disponible à 3 695 $ US chez Newegg, la plupart des modèles étant déjà proposés à plus de 3 000 $ US et jusqu'à 5 000 $ US.

Il est fort probable que les autres enseignes suivront rapidement.

Si vous voulez changez de GPU(ou de RAM) c'est maintenant ou jamais


https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-5090-founders-edition-jumps-to-3695-usd-newegg-almost-double-msrp/
    posted the 01/01/2026 at 09:12 PM by ouroboros4
    comments (2)
    wickette posted the 01/01/2026 at 09:33 PM
    Superbe époque que l'on vit d'un point de vue de l'accessibilité tech
    pcverso posted the 01/01/2026 at 09:46 PM
    Si vous voulez changez de GPU(ou de RAM) c'est maintenant ou jamais

    Ou attendre la generation 70 vue que nvidia va modifier sa tech pour ne plus passer par ces ram .
    https://www.hardwarecooking.fr/nvidia-feynman-la-fin-de-la-gpu-monolithique-et-apercu-des-rtx-70/
