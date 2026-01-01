Un grand revendeur en ligne américain de produits informatique, Newegg, n'a pas attendu longtemps avant d'augmenter le prix des GPU.Ainsi la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition passe à 3 695 $ chez Newegg, soit près du double de son prix de vente conseillé.La NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition est disponible à 3 695 $ US chez Newegg, la plupart des modèles étant déjà proposés à plus de 3 000 $ US et jusqu'à 5 000 $ US.Il est fort probable que les autres enseignes suivront rapidement.Si vous voulez changez de GPU(ou de RAM) c'est maintenant ou jamais