Un grand revendeur en ligne américain de produits informatique, Newegg, n'a pas attendu longtemps avant d'augmenter le prix des GPU.
Ainsi la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition passe à 3 695 $ chez Newegg, soit près du double de son prix de vente conseillé.
La NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition est disponible à 3 695 $ US chez Newegg, la plupart des modèles étant déjà proposés à plus de 3 000 $ US et jusqu'à 5 000 $ US.
Il est fort probable que les autres enseignes suivront rapidement.
Si vous voulez changez de GPU(ou de RAM) c'est maintenant ou jamais
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-5090-founders-edition-jumps-to-3695-usd-newegg-almost-double-msrp/
tags :
posted the 01/01/2026 at 09:12 PM by ouroboros4
Ou attendre la generation 70 vue que nvidia va modifier sa tech pour ne plus passer par ces ram .
https://www.hardwarecooking.fr/nvidia-feynman-la-fin-de-la-gpu-monolithique-et-apercu-des-rtx-70/