victornewman
Avengers doomsday trailer
posted the 12/24/2025 at 12:11 PM by
victornewman
maction
posted
the 12/24/2025 at 12:36 PM
Si ça c'est pas un aveu d'échec quand même
shinz0
posted
the 12/24/2025 at 12:43 PM
Zéro hype
marcelpatulacci
posted
the 12/24/2025 at 12:47 PM
J'avoue étre surpris, je m'attendais pas du tout a un nouveau Avengé! Surtout pas avec l'équipe de bras cassé depuis post-Endgame.
Mais le retour de Steve en jeune: faire du neuf avec du vieux^^
Ch'ui pas fan des Marvel mais remarquez c'est pas plus mal, Deadpool/Wolverine est le meilleur film Marvel depuis Endgame. La "relève" ou les nouvelles têtes manquent cruellement de charisme, sans compté l'overdose des super héros.
kakazu
posted
the 12/24/2025 at 12:48 PM
Les thunderbolt c'est les avengers de wish. Sérieux quelle idée d'avoir choisi ces persos pour en faire une tete d'affiche. Je suis content du retour du captain
shambala93
posted
the 12/24/2025 at 12:51 PM
J’ai vu ça avant de voir Avatar. Je me suis dis tiens, ils n’ont pas réussi à trouver le public depuis 2019 avec End Games
yanssou
posted
the 12/24/2025 at 12:56 PM
Tellement osef que tt le monde s'en tape, faut reboot l'univers et faire des films solo non connecté, un film Ghost rider à la the batman, passant par un vrai moon knight au cinéma ça peut le faire. Faut surtout soigner l'écriture et l'esthétique global, sans pour autant revenir sur des films comique à la cgi dégueulasse.
burningcrimson
posted
the 12/24/2025 at 01:04 PM
Depuis end games j'ai rien suivi niveau films Marvel. À voir si je suis pas trop largué en allant voir celui-ci
krusty79
posted
the 12/24/2025 at 01:08 PM
yanssou
Mais qu'attend Hollywood pour t'embaucher...
djfab
posted
the 12/24/2025 at 01:25 PM
maction
: carrément !
toulia
posted
the 12/24/2025 at 01:46 PM
Plus de $$$
fan2jeux
posted
the 12/24/2025 at 01:52 PM
C est le captain america qui est vieux à la fin de end game?
magneto860
posted
the 12/24/2025 at 02:22 PM
On était censé avoir Peggy et le Faucon en guise de captains america, est ce qu'on en aura trois du coup ? Même en fusionnant les lignes du multivers, ca fait un peu beaucoup non ? On aura 18 variants de spiderman aussi ?
bladagun
posted
the 12/24/2025 at 02:24 PM
fan2jeux
bah en gros sa timeline serais endgame puis il a fait sa vie avec agent carter et eu un enfant et revenue filer un coup de main dans Doomsday et vieux a donné le bouclier à sam wilson
