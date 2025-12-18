Le producteur de, a apporté plusieurs précisions et informations lors d’une récente interview accordée à des journalistes en Corée du Sud.Il a d’abord tenu à démentir une rumeur persistante en affirmant que le jeu ne marquera absolument pas la fin de la série. Une feuille de route est déjà en cours afin de développer d’autres épisodes dans les années à venir, avec pour objectif de continuer à satisfaire les amateurs d’horreur et les fans de la licence.Concernant le choix de, le producteur affirme qu’il s’est rapidement imposé comme le personnage le plus approprié pour représenter les événements liés à. Son intégration au jeu s’est donc faite de manière assez naturelle. Le retour de cette ville emblématique marque d’ailleurs un moment fort pour la série, après de nombreuses années d’absence. De nombreux événements s’y sont déroulés dans l’ombre, donnant naissance à un lore dense et complexe qui servira de base àévoque même la possibilité qu’un spin off puisse un jour explorer cette période, même si rien n’est encore concrétisé à ce stade.Le titre Requiem trouve également sa signification dans le scénario. Pour, il fait directement référence à la mort de sa mère, tandis que pour, il renvoie à un lourd secret qui sera progressivement révélé au fil de l’aventure. Le producteur attire aussi l’attention des fans sur une arme bien particulière, le pistolet, qui jouera un rôle important dans le jeu. Le choix de cette nouvelle arme n’est pas anodin etinvite les joueurs à y prêter attention, d’autant plus qu’il s’agit de l’arme mise en avant sur la jaquette de l’éditionPour conclure,affirme qu’il était hors de question de proposer un jeu médiocre pour célébrer les trente ans de la saga. Avec le retour dans l’un des lieux les plus emblématiques de, toutes les conditions étaient réunies pour donner le maximum et rendre hommage à l’héritage de la série.