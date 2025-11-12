profile
le budget de Expedition 33 etait de moins de 10 Millions de $


Sandfall, qui a déclaré que le budget de Clair Obscur était inférieur à 10 millions de dollars, a économisé des ressources en évitant la tendance des mondes ouverts. Il a emprunté une ancienne formule de jeux de rôle, avec des niveaux magnifiquement rendus qui sont essentiellement de grands couloirs et des personnages qui sont transportés dans une arène de combat lorsqu'ils entrent en collision avec des ennemis.


Après avoir obtenu le financement d'un éditeur, Sandfall a augmenté l'équipe principale à 30 personnes, externalisant les animations de combat à une petite équipe en Corée et faisant appel à des studios externes pour des fonctions de soutien telles que la localisation et le marketing. L'entreprise a également fait preuve de transparence tout au long du cycle de développement de Clair Obscur, publiant des démos sur les réseaux sociaux qui lui ont permis d'obtenir un soutien précoce. Lorsqu'une version peaufinée est arrivée, des extraits du gameplay ont circulé sur les réseaux sociaux et ont suscité davantage d'intérêt.
https://www.resetera.com/threads/nyt-sandfall-said-the-budget-for-clair-obscur-was-less-than-10-million.1379590/
    shanks posted the 12/11/2025 at 04:39 PM
    L'équivalent de 10 trailers aux Game Awards
    skuldleif posted the 12/11/2025 at 04:41 PM
    merci l'UE5 aussi
    jenicris posted the 12/11/2025 at 04:42 PM
    shanks
    tripy73 posted the 12/11/2025 at 04:48 PM
    Encore une fois cela montre bien qu'une autre voie est possible et que tout ces gros éditeurs qui mettent 100 millions de dollars pour pondre des jeux souvent très moyen vont devoir se remettre en question...

    Au final ce sont juste des gouffres à pognon avec une gestion catastrophique du budget qui préfèrent utiliser de l'argent pour simuler du duvet sur la gueule d'un perso pour s’en servir dans la comm au lieu de créer une œuvre vidéoludique fun et qui va a l'essentiel.
    magneto860 posted the 12/11/2025 at 04:55 PM
    Astro Bot l'an passé, à priori Clair Obscur cette année, si le message concernant les jeux à budget maîtrisé ne passe pas, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour les studios dinosaures.

    Et Clair Obscur c'est encore mieux maîtrisé qu'Astro Bot, car le jeu est vendu 50 balles à la sortie (70 balles pour Astro Bot), autour de 30 balles actuellement, et ils sont bénéficiaires. Cheh !
    kirk posted the 12/11/2025 at 05:02 PM
    Mais c'est rien du tout en fait. Et à côté de ça on a d'énormes prod dénuées d'âmes. Va falloir que certains se remettent en question !
    adamjensen posted the 12/11/2025 at 05:05 PM
    J'imagine même pas ce que ca aurait été si le budget avait été de 50 ou 100 millions.
    En tout cas, j'ai hâte de voir leur prochain jeu ou extention.
    51love posted the 12/11/2025 at 05:09 PM
    Le niveau de pragmatisme et d'efficacité sur ce projet est a peine croyable et un modèle a suivre pour toute l'industrie.

    J'avais lu autour de 10 millions ça me semblait cohérent au vu des crédits, des différents rôles, d'une équipe jeune, où ils ont externalisé le QA, les animations.

    Rien que le motion capture, 2 jeunes, un homme et une femme ont fait 80% du taff. D'ailleurs ça se ressent dans le jeu, Verso et Gustave ont un peu les même mimiques par moment alors qu'ils sont complètement différents.

    Et même globalement on sent sur plein de petits détails quils ont pris des raccourcis, par manque de budget, mais au final, ça sert a l'expérience globale car ils ont mis le fric là où il fallait pour en faire un excellent jeu.

    Ça reste un sacré coup de pied dans la fourmilière, car en regardant uniquement le jeu, son contenu, avec ses qualités et imperfections si j'avais du estimer le budget j'aurais dit autour de 50 millions.

    Au final un jeu comme FF16 aurait coûté 6 fois plus chers par exemple, mais dans les faits, objectivement on ressent pas une grande différence d'un point de vue qualité de production. et bcp plus subjectivement, j'ai bcp apprécié les 2 jeux avec leurs qualités et leurs lacunes (parfois du au budget), mais autant pour moi FF16 est un bon jeu, autant Clair Obscur, c'est plus qu'un GOTY, c'est une œuvre intemporelle que je vais mettre dans le panier de mes RPG préfères comme Xenogears ou NieR Gestalt (eux aussi pourtant avec leurs lacunes liés à leur budget meme si sur EXP33 ça se ressent énormément moins, les progrès technologiques aidant).

    Mais c'est la différence entre un jeu qui est fait dans une petite équipe indépendante, et un autre qui s'inscrit dans un gros groupe, avec une grosse hiérarchie, des dépendances techniques sur d'autres équipes, etc
    .. ça devient infernal. Le pire ça reste Ubisoft, et ça m'étonne pas qu'au final pour un petit jeu comme Prince of Persia Lost crown tu ais plus de 3000 personnes cités dans les crédits

    L'industrie des gros éditeurs doit se recentrer et simplifier leurs process de production.
    altendorf posted the 12/11/2025 at 05:22 PM
    Le problème c'est que là ils sont en full mode propagande pour les GA et justifier le côté indépendant du jeu. Difficile de vraiment savoir si le budget état aussi faible surtout avec l'aide de Kepler Interactive (dont l'actionnaire minoritaire est NetEase), Microsoft (Xbox Game Pass), une dizaine de studios externes et le Fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV) du CNC ainsi que les dépenses pour le casting premium, le marketing à certains événements phares dont ceux de Geoff ou encore les mecs en charge de la bande-son.
    51love posted the 12/11/2025 at 06:31 PM
    altendorf bah déjà l'indépendance n'a rien à voir avec le budget.

    D'ailleurs un bel exemple qui me passe par la tête, on peut tres bien considérer Star Citizen comme un jeu indé. L'équipe ne rend de compte à aucun gros éditeur. Après que le jeu ait eu un buzz énorme lors de son financement participatif qui lui a offert l'un des plus budget dev de l'histoire...

    Ça reste plus indépendant que n'importe quel jeu financé et validé par Nintendo, Sony, Ubi and co, peu importe le budget.

    Ensuite Sandfall avait dit à la sortie du jeu déjà que le titre avait coûté certainement moins cher que Mirror edge ou vanquish, ça nous ramène a plus de 15 ans en arrière..

    Si la source des 10 millions est bien Sandfall, et ça me semble pas impossible, je vois pas ce qu'on peut dire de plus, mais même avant la sortie du jeu Sandfall avait mis en avant le côté indépendant du jeu, qui est tout à fait entendable, et c'est pas sur le budget du jeu que je jouerai pour démontrer cette indépendance.
    docteurdeggman posted the 12/11/2025 at 07:29 PM
    SE doit en prendre bonne note…
    mercure7 posted the 12/11/2025 at 07:57 PM
    Ca serait étonnant, on avait un mec ici (il se reconnaîtra) qui nous assurait connaître des gens dans le milieu, qu'il ne pouvait pas donner ses sources, mais que le budget était de ~40 Millions !
    zekk posted the 12/12/2025 at 12:08 AM
    51love Je suis de son avis, ça me parait un peu peux et le studio travail très fort avec son narratif quitte à s'arranger avec la vérité ( comme le fait qu'il y avait que 40 personnes dessus)
    51love posted the 12/12/2025 at 12:56 AM
    zekk je ne sais pas si Sandfall a declaré avoir été que 40 a bossé dessus, ce qui est faux effectivement, bcp plus de personnes ont été impliqué de pres comme de loin comme on peut le voir dans les crédits, mais la core team, elle etait bien d'environ 40 personnes, dont environ 30 a montpellier.

    Mais si Sandfall dit officilement que le jeu leur a couté moins de 10 millions, alors il n'y a pas plus a discuter (je ne suis pas allé vérifié), si ce sont des rumeurs, alors c'est a prendre avec des pincettes.
    51love posted the 12/12/2025 at 01:03 AM
    zekk a priori c'est un interview officiel de Sandfall pour le new york time, alors il va falloir de sacré arguments pour debouter un telle source sur autre chose que de la pure speculation.

    https://www.nytimes.com/2025/12/11/arts/clair-obscur-expedition-33-sandfall.html
    kikoo31 posted the 12/12/2025 at 05:57 AM
    docteurdeggman et GameFreak aussi
    Vu que les budgets sont quasi similaire
    jobiwan posted the 12/12/2025 at 09:29 AM
    Dans la mesure que le financement vient d'un éditeur, cela sous-entend que le titre n'est pas indépendant.
