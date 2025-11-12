Sandfall, qui a déclaré que le budget de Clair Obscur était inférieur à 10 millions de dollars, a économisé des ressources en évitant la tendance des mondes ouverts. Il a emprunté une ancienne formule de jeux de rôle, avec des niveaux magnifiquement rendus qui sont essentiellement de grands couloirs et des personnages qui sont transportés dans une arène de combat lorsqu'ils entrent en collision avec des ennemis.
Après avoir obtenu le financement d'un éditeur, Sandfall a augmenté l'équipe principale à 30 personnes, externalisant les animations de combat à une petite équipe en Corée et faisant appel à des studios externes pour des fonctions de soutien telles que la localisation et le marketing. L'entreprise a également fait preuve de transparence tout au long du cycle de développement de Clair Obscur, publiant des démos sur les réseaux sociaux qui lui ont permis d'obtenir un soutien précoce. Lorsqu'une version peaufinée est arrivée, des extraits du gameplay ont circulé sur les réseaux sociaux et ont suscité davantage d'intérêt.
Au final ce sont juste des gouffres à pognon avec une gestion catastrophique du budget qui préfèrent utiliser de l'argent pour simuler du duvet sur la gueule d'un perso pour s’en servir dans la comm au lieu de créer une œuvre vidéoludique fun et qui va a l'essentiel.
Et Clair Obscur c'est encore mieux maîtrisé qu'Astro Bot, car le jeu est vendu 50 balles à la sortie (70 balles pour Astro Bot), autour de 30 balles actuellement, et ils sont bénéficiaires. Cheh !
En tout cas, j'ai hâte de voir leur prochain jeu ou extention.
J'avais lu autour de 10 millions ça me semblait cohérent au vu des crédits, des différents rôles, d'une équipe jeune, où ils ont externalisé le QA, les animations.
Rien que le motion capture, 2 jeunes, un homme et une femme ont fait 80% du taff. D'ailleurs ça se ressent dans le jeu, Verso et Gustave ont un peu les même mimiques par moment alors qu'ils sont complètement différents.
Et même globalement on sent sur plein de petits détails quils ont pris des raccourcis, par manque de budget, mais au final, ça sert a l'expérience globale car ils ont mis le fric là où il fallait pour en faire un excellent jeu.
Ça reste un sacré coup de pied dans la fourmilière, car en regardant uniquement le jeu, son contenu, avec ses qualités et imperfections si j'avais du estimer le budget j'aurais dit autour de 50 millions.
Au final un jeu comme FF16 aurait coûté 6 fois plus chers par exemple, mais dans les faits, objectivement on ressent pas une grande différence d'un point de vue qualité de production. et bcp plus subjectivement, j'ai bcp apprécié les 2 jeux avec leurs qualités et leurs lacunes (parfois du au budget), mais autant pour moi FF16 est un bon jeu, autant Clair Obscur, c'est plus qu'un GOTY, c'est une œuvre intemporelle que je vais mettre dans le panier de mes RPG préfères comme Xenogears ou NieR Gestalt (eux aussi pourtant avec leurs lacunes liés à leur budget meme si sur EXP33 ça se ressent énormément moins, les progrès technologiques aidant).
Mais c'est la différence entre un jeu qui est fait dans une petite équipe indépendante, et un autre qui s'inscrit dans un gros groupe, avec une grosse hiérarchie, des dépendances techniques sur d'autres équipes, etc
.. ça devient infernal. Le pire ça reste Ubisoft, et ça m'étonne pas qu'au final pour un petit jeu comme Prince of Persia Lost crown tu ais plus de 3000 personnes cités dans les crédits
L'industrie des gros éditeurs doit se recentrer et simplifier leurs process de production.
D'ailleurs un bel exemple qui me passe par la tête, on peut tres bien considérer Star Citizen comme un jeu indé. L'équipe ne rend de compte à aucun gros éditeur. Après que le jeu ait eu un buzz énorme lors de son financement participatif qui lui a offert l'un des plus budget dev de l'histoire...
Ça reste plus indépendant que n'importe quel jeu financé et validé par Nintendo, Sony, Ubi and co, peu importe le budget.
Ensuite Sandfall avait dit à la sortie du jeu déjà que le titre avait coûté certainement moins cher que Mirror edge ou vanquish, ça nous ramène a plus de 15 ans en arrière..
Si la source des 10 millions est bien Sandfall, et ça me semble pas impossible, je vois pas ce qu'on peut dire de plus, mais même avant la sortie du jeu Sandfall avait mis en avant le côté indépendant du jeu, qui est tout à fait entendable, et c'est pas sur le budget du jeu que je jouerai pour démontrer cette indépendance.
Mais si Sandfall dit officilement que le jeu leur a couté moins de 10 millions, alors il n'y a pas plus a discuter (je ne suis pas allé vérifié), si ce sont des rumeurs, alors c'est a prendre avec des pincettes.
