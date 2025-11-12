Sandfall, qui a déclaré que le budget de Clair Obscur était inférieur à 10 millions de dollars, a économisé des ressources en évitant la tendance des mondes ouverts. Il a emprunté une ancienne formule de jeux de rôle, avec des niveaux magnifiquement rendus qui sont essentiellement de grands couloirs et des personnages qui sont transportés dans une arène de combat lorsqu'ils entrent en collision avec des ennemis.

Après avoir obtenu le financement d'un éditeur, Sandfall a augmenté l'équipe principale à 30 personnes, externalisant les animations de combat à une petite équipe en Corée et faisant appel à des studios externes pour des fonctions de soutien telles que la localisation et le marketing. L'entreprise a également fait preuve de transparence tout au long du cycle de développement de Clair Obscur, publiant des démos sur les réseaux sociaux qui lui ont permis d'obtenir un soutien précoce. Lorsqu'une version peaufinée est arrivée, des extraits du gameplay ont circulé sur les réseaux sociaux et ont suscité davantage d'intérêt.