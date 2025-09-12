profile
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 787
visites since opening : 2331823
marchand2sable > blog
Resident Evil Requiem : de nouveaux visuels auraient fuité
Décidément, Capcom semble avoir énormément de mal à contenir les fuites autour de notre ami Leon S. Kennedy à cause de la bourde de PlayStation, et ce n’est visiblement pas terminé. Cette fois, ce sont des concepts de personnages ainsi que des artworks marketing qui circulent actuellement sur X.

À l’ère de l’IA (capable de créer des visuels en quelques secondes...), il convient de rester prudent quant à l’authenticité de ces images.







    tags : resident evil capcom re engine resident evil outbreak dusk golem resident evil 9 re9 resident evil requiem resident evil 9 requiem resident evil 9 infos resident evil requiem infos resident evil 9 requiem infos re9 infos resident evil 9 leon
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/09/2025 at 06:27 PM by marchand2sable
    comments (3)
    toulia posted the 12/09/2025 at 06:58 PM
    Leon pas la même veste que sur la fuite officielle. Fake sûrement.
    arquion posted the 12/09/2025 at 07:00 PM
    Alastor Maugrey "Fol Oeil" sur la 1ere image, je l'ai reconnu direct
    marchand2sable posted the 12/09/2025 at 07:12 PM
    toulia

    Alors pour le changement de veste :

    SPOIL


    C'est juste que l’aventure de Leon se déroulerait en deux temps selon les dernières rumeurs (2020 puis un bond de 8 ans, 202. Après je ne sais plus ce qui est vrai ou faux avec ce jeu (les 3/4 du marketing ce sont des leak...), mais j’ai mis spoil au cas ou.

    FIN DU SPOIL

    En tout cas DuskGolem a dit que la présence de Leon dans le jeu n’est pas du tout un spoil, et qu’on n’a encore presque rien vu du jeu qui s’annonce énorme. À titre de comparaison avec RE2 Remake, il a expliqué que ce qui a été montré correspondrait seulement à l’intro a la station-service jusqu’à la première entrée dans le hall du RPD.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo