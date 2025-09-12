Décidément, Capcom
semble avoir énormément de mal à contenir les fuites autour de notre ami Leon S. Kennedy
à cause de la bourde de PlayStation
, et ce n’est visiblement pas terminé. Cette fois, ce sont des concepts de personnages ainsi que des artworks marketing qui circulent actuellement sur X
.
À l’ère de l’IA
(capable de créer des visuels en quelques secondes...), il convient de rester prudent quant à l’authenticité de ces images.
Alors pour le changement de veste :
SPOIL
C'est juste que l’aventure de Leon se déroulerait en deux temps selon les dernières rumeurs (2020 puis un bond de 8 ans, 202. Après je ne sais plus ce qui est vrai ou faux avec ce jeu (les 3/4 du marketing ce sont des leak...), mais j’ai mis spoil au cas ou.
FIN DU SPOIL
En tout cas DuskGolem a dit que la présence de Leon dans le jeu n’est pas du tout un spoil, et qu’on n’a encore presque rien vu du jeu qui s’annonce énorme. À titre de comparaison avec RE2 Remake, il a expliqué que ce qui a été montré correspondrait seulement à l’intro a la station-service jusqu’à la première entrée dans le hall du RPD.