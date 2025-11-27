- The King Forever -
Code Violet
name : Code Violet
platform : Playstation 5
editor : TeamKill Media
developer : TeamKill Media
genre : action
marchand2sable
marchand2sable
marchand2sable > blog
Le Dino Crisis-like Code Violet se montre davantage avant sa sortie


Une nouvelle vidéo overview dédiée au survival horror Code Violet vient d’être publiée sur la chaîne YouTube officielle de TeamKill Media. Au programme, des combats, de la survie, des énigmes et de la gestion des ressources, le tout présenté par l’actrice Alaina Wis qui incarne l’héroïne du jeu.

Code Violet sera disponible le 12 décembre 2025, exclusivement sur PlayStation 5 et uniquement en dématérialisé. Le prix reste néanmoins assez salé malgré le format, avec une édition Standard à 49,99 € et une édition Deluxe à 59,99 €.

Reste à voir si les fans de Resident Evil et Dino Crisis répondront à l’appel.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=_unPRbVXoF0


https://www.youtube.com/watch?v=_unPRbVXoF0
    tags : resident evil dino crisis dino crisis remake resident evil 9 code violet teamkill media resident evil requiem resident evil 9 requiem code violet new gameplay new horror games code violet new trailer alaina wis code violet gameplay overview
    posted the 11/27/2025 at 11:46 AM by marchand2sable
    comments (8)
    marchand2sable posted the 11/27/2025 at 11:49 AM
    Bon j'ai des primes et le 13e mois qui arrivent en décembre mais bordel que c'est cher pour un jeu d'horreur en déma, vous êtes sérieux?
    adamjensen posted the 11/27/2025 at 12:03 PM
    Peut-être un jour, si ils décident finalement de le sortir sur PC. Peut-être...

    Mais pour le délire Dino Crisis, je suis plus intéresser par Paleophage, et en plus avec deux perso jouable :

    https://store.steampowered.com/app/2198310/PALEOPHAGE/
    marchand2sable posted the 11/27/2025 at 12:06 PM
    adamjensen

    Il est dans ma Wishlist lui
    adamjensen posted the 11/27/2025 at 12:07 PM
    marchand2sable
    ouken posted the 11/27/2025 at 12:17 PM
    plus j'en voie plus je trouve ça nul
    forte posted the 11/27/2025 at 12:58 PM
    marchand2sable C'est des petits malins t'inquiètes pas, et c'est classique depuis des années : ca sort d'abord en démat, puis ensuite en boite, pour se fair e 2 fois plus de frics !
    battossai posted the 11/27/2025 at 01:20 PM
    A voir mais pas convaincu pour le moment
    nakata posted the 11/27/2025 at 01:51 PM
    très curieux des tests. Je ne comprends pas pkoi il n'y a pas plus de jeux de ce type (action aventure + dino) existant sur le marché (comparé aux jeux de zombies notamment)
