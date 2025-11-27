Une nouvelle vidéo overview dédiée au survival horror Code Violet vient d’être publiée sur la chaîne YouTube officielle de TeamKill Media. Au programme, des combats, de la survie, des énigmes et de la gestion des ressources, le tout présenté par l’actrice Alaina Wis qui incarne l’héroïne du jeu.
Code Violet sera disponible le 12 décembre 2025, exclusivement sur PlayStation 5 et uniquement en dématérialisé. Le prix reste néanmoins assez salé malgré le format, avec une édition Standard à 49,99 € et une édition Deluxe à 59,99 €.
Reste à voir si les fans de Resident Evil et Dino Crisis répondront à l’appel.
Mais pour le délire Dino Crisis, je suis plus intéresser par Paleophage, et en plus avec deux perso jouable :
https://store.steampowered.com/app/2198310/PALEOPHAGE/
Il est dans ma Wishlist lui