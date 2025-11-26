profile
name : Silent Hill 2 Remake
platform : PC
editor : Konami
developer : Bloober Team
genre : survival horror
other versions : Playstation 5
[Bon plan] Silent Hill 2 remake à 11€ sur Xbox/PC (play anywhere)
vendu en france 35€ en promo -50%
ici je vous propose du -85%


ca se passe ici ==>https://www.gamivo.com/product/silent-hill-2-xbox-series-pc-sa-standard

procedure d'achat
logez vous sur gamivo
une fois le jeu mis dans le panier (attention prenez le "regular price" pas le "smart price")

pour le code promo ==> DEALSGG
pour l'activer allez https://gg.deals/vouchers/ copiez le code (a la ligne Gamivo ,a gauche de go to shop)
cliquez sur go to shop ,allez sur votre panier collez le code

DECOCHEZ
customer Protection et choisissez 'basic plan"

ensuite cliquez sur proceed to checkout
choisissez votre moyen de paiement (par exemple paypal)
allez en bas decochez GAMIVO smart ,choisissez "basic plan"

une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/
loggez vous (ou verifiez que c'est bien votre compte qui est log sur le site de microsoft)
lancez le VPN urban VPN ou tunnelbear sur la region du code , ici arabie saoudite
rentrez votre code
enjoy

normalement l'entré de codes de jeux par VPN fonctionne toujours
https://www.gamivo.com/product/silent-hill-2-xbox-series-pc-sa-standard
    posted the 11/26/2025 at 12:59 PM by skuldleif
    comments (19)
    linkstar posted the 11/26/2025 at 01:07 PM
    Je croyais qu'on ne pouvait plus activer des codes étrangers en utilisant des VPN sur Xbox. C'est toujours valable pour certains pays ?
    skuldleif posted the 11/26/2025 at 01:10 PM
    linkstar la video est daté du 19 septembre 2025 donc a priori oui
    ce que tu ne peux pas activer c'est les codes gamepass et les gift card/monnaie ingame
    skuldleif posted the 11/26/2025 at 01:12 PM
    ya une piste audio ANGLAIS sur la video que j' ai mis dans l'article , si vous ne comprenez pas l'espagnol (comme c'est mon cas)
    51love posted the 11/26/2025 at 01:47 PM
    Le combo marché gris + VPN Arabie Saoudite
    Alalala on touche le fond...

    Encore des dev qui vont pouvoir manger

    Alors que 35€ un tel jeu, c'est déjà vraiment un beau prix, mais bon les rats sont de sortis

    Piratez le ce jeu, vous leur rendrez service plutôt que d'utiliser leurs serveurs gratuitement en plus de ca.
    skuldleif posted the 11/26/2025 at 02:07 PM
    51love oui voila j'ai connaissance qu'a un clic de diff j'ai le jeu 11€ vs 35€ mais je vais payer 35€ , ta raison

    je ne vais meme pas te faire l'affront de te parler de principe , du type => ils ont exclu les joueurs xbox pendant 1an + l'ont foutu sur le ps+ essential

    ,puisque ca ne fait pas partie du raisonnement , étant donné que yen a pas c'est juste aller au moins cher sur la plateforme choisi , en loccurence tu parle de piratage ce qui est hors sujet pour un joueur console comme moi ,peut être t'adresse tu aux joueurs PC , dans tout les cas impossible de juger de la bonne foi de tes principes étant incapable de répliquer la même chose sur steam , plateforme que tu as choisi j'imagine , d'ou ta haine sous couvert de principe
    marcelpatulacci posted the 11/26/2025 at 02:26 PM
    51love "Encore des dev qui vont pouvoir manger "

    Avec ou sans, les dev mangent et vivent mieux que nous Sérieux il t'est arrivée quoi la ?
    guiguif posted the 11/26/2025 at 02:47 PM
    Et après skuldleif va encore chialer parce que les prochains remakes de SH seront exclue consoles sur PS
    shadowjago posted the 11/26/2025 at 02:49 PM
    51love je viens de le prendre avec la promo à 35 euros .
    On arrête pas de voir des studios qui ferment et je comprend pas comment on peux autant essayer de ne pas valoriser le travail des développeurs !
    51love posted the 11/26/2025 at 02:55 PM
    skuldleif il est pas question de moi ici, et ya pas de haine non plus.

    Après on va pas tourner autour du pot, c'est pas parce que tu dois lâché quelques sous de ton côté que le marché gris n'est pas pire que le piratage pour les devs (pas certains que tout le monde comprenne ça donc c'est l'occasion de le rappeler ici) et moralement c'est tout à fait assimilable a du vol.

    marcelpatulacci je suis pas certain et puis quand bien même si c'était vrai, c'est pas une raison pr excuser la pratique.

    Et c'est pas ça qui va aider l'industrie à mieux se porter, déjà que ces dernières années on voit des vagues de licenciement.

    Quand on est passionné par quelque chose c'est bien aussi de participer et de faire vivre l'industrie, car si on faisait tous ça on aurait plus de JV depuis un bon moment

    Tout travail mérite une vraie rémunération. Après libre a vous de faire ce que vous voulez, mais si on s affiche publiquement faut pas jouer à la victime en retour, parce qu'en face il y a des moralisateurs hypocrites haineux

    Un peu de dignité svp.
    skuldleif posted the 11/26/2025 at 03:01 PM
    51love tu sais comment sont généré les clé xbox ? moi oui , ce sont des clé généré via achat sur le xbox store dans la région du mon concerné grace au systeme de gift du store xbox , et de ce fait une vente marché gris représente une vente dans la région concerné , de facto il y a rémunération de l'editeur/dev (meme si je m'en branle)
    skuldleif posted the 11/26/2025 at 03:06 PM
    guiguif la plupart des studio suivent la direction opposé , sony ne voulant plus financer des exclu inutile et/ou le cheque gp potentiel > cheque d'exclusion et/ou chose incroyable attention... les ventes xbox > cheque d'exclusion au choix
    negan posted the 11/26/2025 at 03:08 PM
    Ah pour une fois ça n'a pas fonctionné.

    Dommage mais pas grave
    skuldleif posted the 11/26/2025 at 03:09 PM
    negan comment ca tu l'a fais?
    negan posted the 11/26/2025 at 03:11 PM
    skuldleif Yep ça marche pas chez moi ( première fois en AS)
    skuldleif posted the 11/26/2025 at 03:13 PM
    negan je peux essayer de t'aider

    tu utilise quelle vpn? j'ai vu comme quoi urban vpn ca marche

    (Recommended) Set your profile region to USA

    Redeem the code here: xbox.com/redeem
    negan posted the 11/26/2025 at 03:18 PM
    skuldleif Je t'explique après car la je peux pas pour l'instant
    marcelpatulacci posted the 11/26/2025 at 03:22 PM
    51love Trouve moi un seul milliardaire qui a fait sa fortune de manière 100% honnête Sans déc je comprend ce que tu veux dire, et c'est même honorable de pensé comme ça. Mais bon dans la vie de tous les jours, on se fait suffisamment pigeonné sur tous ce qu'on achète et la c'est pas comme si on piratait le jeu, c'est une bidouille mais une bidouille qui fera pas de mal a une boite multimilliardaire qu'est Konami. Tout travail mérite salaire mais tous le monde a menti un peu sur son CV pour se faire embauché
    gasmok2 posted the 11/26/2025 at 03:26 PM
    51love
    Je te rejoins sur pas mal de points mais dans ce cas là quid de l'occasion?
    demain je me prends SH2 sur PS5 (car physique) en occasion, j'y jouerai sans avoir rien payé aux développeurs.
    skuldleif posted the 11/26/2025 at 03:28 PM
    gasmok2 ca va bégayer la
