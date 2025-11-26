procedure d'achat
logez vous sur gamivo
une fois le jeu mis dans le panier (attention prenez le "regular price" pas le "smart price")
pour le code promo ==> DEALSGG
pour l'activer allez https://gg.deals/vouchers/ copiez le code (a la ligne Gamivo ,a gauche de go to shop)
cliquez sur go to shop ,allez sur votre panier collez le code
DECOCHEZ
customer Protection et choisissez 'basic plan"
ensuite cliquez sur proceed to checkout
choisissez votre moyen de paiement (par exemple paypal) allez en bas decochez GAMIVO smart ,choisissez "basic plan"
une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/
loggez vous (ou verifiez que c'est bien votre compte qui est log sur le site de microsoft)
lancez le VPN urban VPN ou tunnelbear sur la region du code , ici arabie saoudite
rentrez votre code
enjoy
normalement l'entré de codes de jeux par VPN fonctionne toujours
ce que tu ne peux pas activer c'est les codes gamepass et les gift card/monnaie ingame
Alalala on touche le fond...
Encore des dev qui vont pouvoir manger
Alors que 35€ un tel jeu, c'est déjà vraiment un beau prix, mais bon les rats sont de sortis
Piratez le ce jeu, vous leur rendrez service plutôt que d'utiliser leurs serveurs gratuitement en plus de ca.
je ne vais meme pas te faire l'affront de te parler de principe , du type => ils ont exclu les joueurs xbox pendant 1an + l'ont foutu sur le ps+ essential
,puisque ca ne fait pas partie du raisonnement , étant donné que yen a pas c'est juste aller au moins cher sur la plateforme choisi , en loccurence tu parle de piratage ce qui est hors sujet pour un joueur console comme moi ,peut être t'adresse tu aux joueurs PC , dans tout les cas impossible de juger de la bonne foi de tes principes étant incapable de répliquer la même chose sur steam , plateforme que tu as choisi j'imagine , d'ou ta haine sous couvert de principe
Avec ou sans, les dev mangent et vivent mieux que nous Sérieux il t'est arrivée quoi la ?
On arrête pas de voir des studios qui ferment et je comprend pas comment on peux autant essayer de ne pas valoriser le travail des développeurs !
Après on va pas tourner autour du pot, c'est pas parce que tu dois lâché quelques sous de ton côté que le marché gris n'est pas pire que le piratage pour les devs (pas certains que tout le monde comprenne ça donc c'est l'occasion de le rappeler ici) et moralement c'est tout à fait assimilable a du vol.
marcelpatulacci je suis pas certain et puis quand bien même si c'était vrai, c'est pas une raison pr excuser la pratique.
Et c'est pas ça qui va aider l'industrie à mieux se porter, déjà que ces dernières années on voit des vagues de licenciement.
Quand on est passionné par quelque chose c'est bien aussi de participer et de faire vivre l'industrie, car si on faisait tous ça on aurait plus de JV depuis un bon moment
Tout travail mérite une vraie rémunération. Après libre a vous de faire ce que vous voulez, mais si on s affiche publiquement faut pas jouer à la victime en retour, parce qu'en face il y a des moralisateurs hypocrites haineux
Un peu de dignité svp.
Dommage mais pas grave
tu utilise quelle vpn? j'ai vu comme quoi urban vpn ca marche
(Recommended) Set your profile region to USA
Redeem the code here: xbox.com/redeem
Je te rejoins sur pas mal de points mais dans ce cas là quid de l'occasion?
demain je me prends SH2 sur PS5 (car physique) en occasion, j'y jouerai sans avoir rien payé aux développeurs.