Valve Software
Une fonctionnalité des prochaines machines Steam intéressante
News Jeux
Valve développe son propre écosystème avec l'annonce du Steam Machine et du Steam Frame, qui viennent s'ajouter à son Steam Deck, tous tournant sous Linux. Un point commun important : tous ces appareils ont un port microSD.

Situé sur la sangle du Steam Frame, à l'avant du Steam Machine, et sous l'écran du Steam Deck, ce slot microSD permet de transférer facilement des jeux entre les appareils.

D'après Valve, c'est du "plug and play" : si vous avez une carte SD avec des jeux installés depuis votre Steam Deck, et que vous la branchez sur un Steam Machine, tada : tous vos jeux deviennent disponibles là-bas.

Vous pouvez prendre votre catalogue depuis votre Steam Deck ou votre Steam Machine, et ils sont entièrement interopérables, alors vous pouvez juste la brancher ici et l'emmener avec vous », explique Jeremy Selan, ingénieur sur le Steam Frame.


Tous les trois appareils supportent jusqu'à 2 To de stockage SDXC via ce slot microSD. Valve affirme que les performances de jeu sont bonnes, même depuis cette solution de stockage plus compacte.

Mais il faut accepter des vitesse de chargement plus lentes pour certains jeux : le SSD NVMe du Deck n'est pas des plus rapide, mais il reste bien plus rapide qu'une carte microSD.
pcgamer - https://www.pcgamer.com/hardware/valve-recommends-sharing-your-game-library-on-sd-card-between-steam-deck-steam-frame-and-steam-machine/
    tags : steam valve linux microsd
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 11/16/2025 at 09:54 AM by aggrekuma
    comments (12)
    naoshige11 posted the 11/16/2025 at 10:46 AM
    Curieux de voir à combien ils vont vendre leur Steam Machine.
    A l'époque quand ils ont lancé le concept ça pas pris du tout, à voir si c'était juste trop tôt.
    5120x2880 posted the 11/16/2025 at 10:48 AM
    J'ai déjà la fibre.

    naoshige11 À l'époque ils ont rien fait, juste sortir Steam OS et autorisé les constructeurs à utiliser l'appellation Steam Machine, c'était rien de plus que des PC commerciaux (Acer, HP etc), donc de l'arnaque.
    kakazu posted the 11/16/2025 at 11:49 AM
    Le problème de la steam machine est son hardware. Le cpu et gpu ne sont pas évolutifs comme dans un pc standard. Clairement sur la durée ça te tiendra pas sur les futures gros jeux. Déjà la c'est assez limité. Leur gpu est limité au au fsr3 qui soyons honnête n'est pas terrible. C'est vraiment tentant mais leur hardware est trop vieux
    noishe posted the 11/16/2025 at 11:56 AM
    kakazu C'est pas fait pour le public qui souhaite nécessairement un hardware évolutif, c'est surtout fait pour ceux qui veulent une solution toute faite plug & play sans se prendre la tête, un PC avec la simplicité d'une console dans un écosystème Steam très populaire et bien établi. N'importe qui d'autre se tournera vers une tour PC à monter soi même.
    5120x2880 posted the 11/16/2025 at 12:08 PM
    noishe kakazu Quelle différence si t'installes SteamOS dans un PC de jeux acheté monté ? Je parle de SteamOS mais en réalité c'est Steam qui rend tout plug'n play, même sur Windows au final. Objectivement ce n'est pas plus plug'n play qu'un PC normal, ça l'est encore moins si tu dois changer un composant ou que tu as besoin d'installer des trucs hors Steam (car Linux).
    kakazu posted the 11/16/2025 at 12:08 PM
    noishe oui je suis entièrement d'accord. C'est juste dommage que steam mette en avant la 4k à 60 fps alors que dans les faits ça sera pas vraiment possible
    shambala93 posted the 11/16/2025 at 12:08 PM
    kakazu
    Heureusement que ce n'est pas évolutif, ce n'est pas l'objectif.

    Il est clair que le but est d'avoir steam et toute sa bibliothèque dans le salon et non un PC.
    shambala93 posted the 11/16/2025 at 12:09 PM
    kakazu
    D'après DF c'est jouable mais comme les consoles, ça ne sera pas du 4K natif sauf sur certains jeux.

    Sur steam deck, des jeux tournent en 1080p 60fps ( évidemment pas les derniers AAa)
    suikoden posted the 11/16/2025 at 12:36 PM
    Bah c'est deja le cas sur PC, je fais ca avec des Disque dur externe et mes carte SD entre mes PC fixe/portable sous Windows.
    kakazu posted the 11/16/2025 at 12:51 PM
    shambala93 Le probleme est que le hardware est trop vieux pour tenir. Les jeux ne bénéficieront pas d'une optimisation console. Pen est sûr steam os les jeux tournent avec Proton. Le problème que je veux mettre en évidence c'est le fameux 4k 60fps vendu par steam alors que ça ne sera pas possible du au hardware. Faut que les gens en soient conscient. Ce n' est ni une console ni un pc. Une sorte d'hybride.
    noishe posted the 11/16/2025 at 02:23 PM
    kakazu Oui, surtout sur les AAA récents, ça va être très peu probable d'atteindre du 4K 60fps c'est certain

    5120x2880 Objectivement ce n'est pas plus plug'n play qu'un PC normal
    Je dirais que si, aux yeux du consommateur je pense que la différence est sur l'aspect pratique. Le faire soi même ça demande du temps, de l'investissement et des recherches avant de pouvoir rendre le truc plug'n play.
    Si tu veux une expérience similaire, il faut monter son PC, installer les composants soit même (en prenant soin de prendre des composants adaptés pour Linux), installer SteamOS derrière (qui n'est pour l'instant pas officiellement supporté pour PC, il faut passer par des distributions Linux spéciales style Bazzite et installer SteamOS ensuite).
    Tout ça c'est pas pour tout le monde, et les gens ont pas forcément le temps non plus.

    Là tu as une machine aux specs calibrées par Steam, la plateforme leader des jeux PC, qui ont déjà un Steam Deck hyper populaire. Tout est déjà installé, tu branches ta machine, t'appuies sur le bouton et t'a SteamOS qui se lance direct (comme sur Steam Deck), avec l'accès au store et à tes jeux directement sans devoir configurer grand chose derrière, et la possibilité de passer en mode bureau quand tu veux. C'est plus simple, plus direct, et plus intéressant pour beaucoup de gens.
    solarr posted the 11/16/2025 at 02:37 PM
    Preuve de plus que les arguments concernant le SD EX des constructeurs disant que c'est trop lent, sont farfelus.
