Valve développe son propre écosystème avec l’annonce du Steam Machine et du Steam Frame, qui viennent s’ajouter à son Steam Deck, tous tournant sous Linux. Un point commun important : tous ces appareils ont un port microSD.
Situé sur la sangle du Steam Frame, à l’avant du Steam Machine, et sous l’écran du Steam Deck, ce slot microSD permet de transférer facilement des jeux entre les appareils.
D’après Valve, c’est du “plug and play” : si vous avez une carte SD avec des jeux installés depuis votre Steam Deck, et que vous la branchez sur un Steam Machine, tada : tous vos jeux deviennent disponibles là-bas.
Vous pouvez prendre votre catalogue depuis votre Steam Deck ou votre Steam Machine, et ils sont entièrement interopérables, alors vous pouvez juste la brancher ici et l’emmener avec vous », explique Jeremy Selan, ingénieur sur le Steam Frame.
Tous les trois appareils supportent jusqu’à 2 To de stockage SDXC via ce slot microSD. Valve affirme que les performances de jeu sont bonnes, même depuis cette solution de stockage plus compacte.
Mais il faut accepter des vitesse de chargement plus lentes pour certains jeux : le SSD NVMe du Deck n’est pas des plus rapide, mais il reste bien plus rapide qu’une carte microSD.
A l'époque quand ils ont lancé le concept ça pas pris du tout, à voir si c'était juste trop tôt.
naoshige11 À l'époque ils ont rien fait, juste sortir Steam OS et autorisé les constructeurs à utiliser l'appellation Steam Machine, c'était rien de plus que des PC commerciaux (Acer, HP etc), donc de l'arnaque.
Heureusement que ce n’est pas évolutif, ce n’est pas l’objectif.
Il est clair que le but est d’avoir steam et toute sa bibliothèque dans le salon et non un PC.
D’après DF c’est jouable mais comme les consoles, ça ne sera pas du 4K natif sauf sur certains jeux.
Sur steam deck, des jeux tournent en 1080p 60fps ( évidemment pas les derniers AAa)
5120x2880 Objectivement ce n'est pas plus plug'n play qu'un PC normal
Je dirais que si, aux yeux du consommateur je pense que la différence est sur l'aspect pratique. Le faire soi même ça demande du temps, de l'investissement et des recherches avant de pouvoir rendre le truc plug'n play.
Si tu veux une expérience similaire, il faut monter son PC, installer les composants soit même (en prenant soin de prendre des composants adaptés pour Linux), installer SteamOS derrière (qui n'est pour l'instant pas officiellement supporté pour PC, il faut passer par des distributions Linux spéciales style Bazzite et installer SteamOS ensuite).
Tout ça c'est pas pour tout le monde, et les gens ont pas forcément le temps non plus.
Là tu as une machine aux specs calibrées par Steam, la plateforme leader des jeux PC, qui ont déjà un Steam Deck hyper populaire. Tout est déjà installé, tu branches ta machine, t'appuies sur le bouton et t'a SteamOS qui se lance direct (comme sur Steam Deck), avec l'accès au store et à tes jeux directement sans devoir configurer grand chose derrière, et la possibilité de passer en mode bureau quand tu veux. C'est plus simple, plus direct, et plus intéressant pour beaucoup de gens.