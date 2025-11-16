News Jeux

Vous pouvez prendre votre catalogue depuis votre Steam Deck ou votre Steam Machine, et ils sont entièrement interopérables, alors vous pouvez juste la brancher ici et l’emmener avec vous », explique Jeremy Selan, ingénieur sur le Steam Frame.



Valve développe son propre écosystème avec l’annonce du Steam Machine et du Steam Frame, qui viennent s’ajouter à son Steam Deck, tous tournant sous Linux. Un point commun important : tous ces appareils ont un port microSD.Situé sur la sangle du Steam Frame, à l’avant du Steam Machine, et sous l’écran du Steam Deck, ce slot microSD permet de transférer facilement des jeux entre les appareils.D’après Valve, c’est du “plug and play” : si vous avez une carte SD avec des jeux installés depuis votre Steam Deck, et que vous la branchez sur un Steam Machine, tada : tous vos jeux deviennent disponibles là-bas.Tous les trois appareils supportent jusqu’à 2 To de stockage SDXC via ce slot microSD. Valve affirme que les performances de jeu sont bonnes, même depuis cette solution de stockage plus compacte.Mais il faut accepter des vitesse de chargement plus lentes pour certains jeux : le SSD NVMe du Deck n’est pas des plus rapide, mais il reste bien plus rapide qu’une carte microSD.