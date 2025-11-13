Monster Hunter

Avec la quête Omega sur Monster Hunter Wilds, je me suis replongé dans les différentes collaborations que la franchise a pu connaître au fil des années. Et en fouillant un peu sur YouTube et pas que, je réalise à quel point Monster Hunter a su s’ouvrir à des univers très variés, parfois surprenants.



Les invités du monde de Monster Hunter



La saga de Capcom a accueilli un nombre impressionnant de franchises venues d’horizons (sans faire de jeu de mot vous allez voir) très différents :

Street Fighter, Devil May Cry, Mega Man, Final Fantasy XIV (deux fois !), The Legend of Zelda, Horizon Zero Dawn, The Witcher 3, Assassin’s Creed, Resident Evil, Sonic the Hedgehog, Super Mario, Metroid, Fire Emblem, Ghosts 'n Goblins, Okami, Strider, Star Fox, Ninjala, Yu-Gi-Oh!, Baki, Magi, Yowamushi Pedal, Ushio to Tora, sans oublier des collaborations plus inattendues avec Uniqlo et Universal Studios Japan (USJ).



Une liste aussi éclectique qu’impressionnante, qui montre à quel point Monster Hunter peut absorber des univers très différents sans jamais perdre son identité.



Mais quid de quand Monster Hunter s’invite ailleurs ?



Mais les échanges ne se sont pas faits dans un seul sens. La série a aussi fait parler d’elle dans d’autres jeux, parfois de manière tout aussi marquante. On a ainsi pu voir des collaborations avec :

Dragalia Lost, Final Fantasy XIV (encore !), Final Fantasy VII Ever Crisis (Square et Capcom, les besties !), Super Smash Bros. Ultimate, Exoprimal, Dota 2, Street Fighter 6, Mega Man X Dive, Lost Planet 2, Metal Gear Solid: Peace Walker, Dragon’s Dogma Online, et même Puzzle & Dragons.



Monster Hunter a donc tissé un véritable réseau d’alliances vidéoludiques, parfois logiques, parfois inattendues, mais toujours intéressantes à découvrir.



Et si on allait plus loin ?



Avec tout ce passif de collaborations, une question se pose : quelle autre franchise collerait bien, esthétiquement parlant, à l’univers de Monster Hunter ?



Je ne parle pas forcément de gameplay ici, mais plutôt du côté visuel et artistique. Quels univers pourraient s’intégrer naturellement dans les environnements sauvages, les designs d’armures ou les créatures majestueuses qui font la force de Monster Hunter ?



Est-ce qu’un crossover avec Elden Ring ou Shadow of the Colossus aurait du sens ?

Ou plutôt quelque chose de plus stylisé, comme Xenoblade Chronicles, NieR, voire Dark Souls ?

Et pourquoi pas des univers animés comme Made in Abyss ou Attack on Titan, qui partagent cette fascination pour la nature et les monstres ? Voir des Kaijus comme avec Godzilla ou Ultraman ?



Votre avis m’intéresse !



J’aimerais beaucoup savoir, selon vous, quelle licence se marierait à merveille avec Monster Hunter, visuellement parlant.