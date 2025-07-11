Films & Séries

DEMO, un film sur la demoscene signé Alex Pilot à soutenir sur Ulule

De Guillaume Verdin - 3 octobre 2025







MO5.COM a le grand plaisir de vous annoncer qu’elle aide le talentueux Alex Pilot à concrétiser son beau projet de long-métrage consacré à l’essor de la demoscene au début des années 1990. Pour ce faire, il a monté sa propre association, Overscan Committee, mais il a surtout lancé hier soir une campagne Ulule qui vient juste d’atteindre son objectif initial à l’heure où l’on écrit ces lignes. Néanmoins, comme il l’explique dans la vidéo ci-dessous, la réalisation d’un film de ce nom coûte bien plus cher et, s’il s’engage à le mener à bien d’une manière ou d’une autre, le véritable objectif serait d’obtenir 150 000 €. Un montant somme toute modeste pour un projet de cette envergure, puisqu’il est notamment question de recréer les locaux de Loriciels avec l’aide de son co-fondateur, notre membre d’honneur Laurant Weill. Mais comme le rappelle aussi notre vice-président dans la vidéo ci-dessous, nous allons évidemment fournir tout le matériel possible, et le projet bénéficie également de l’aide de la communauté. Par exemple, deux jeux rétro vont être créés pour l’occasion, un shoot ’em up conçu par notre ami Étienne Périn, et un jeu d’aventure programmé par notre membre Cyril Lambin alias Fenarinarsa – un ancien de Nolife comme Alex.



Bien entendu, le but serait de diffuser le film au cinéma mais il sera évidemment possible de le voir de chez soi. Une contribution de 10 € suffira à obtenir un lien de streaming pour le découvrir en avant-première, 20 € ajoutera la bande originale du film en dématérialisé, 30 € le making of, 40 € pour deux places pour une projection en Île-de-France, 90 € pour le film et son making of en Blu-ray, etc. Il y a même un montant au-delà duquel Alex vient en personne vous faire le commentaire audio du film ! Quant aux deux jeux rétro, ils ne devraient rester qu’à l’état de prototypes (quoique) que les contributeurs pourront peut-être également obtenir si un certain palier est atteint. Si tout va bien, le tournage devrait avoir lieu en mai pour une sortie d’ici la fin de l’année prochaine.





J’aurais dû écrire cet article plus tôt, mais… j’ai zappé comme un con. Quoi qu’il en soit, il est encore temps : la campagne de financement participatif du film d’Alex Pilot se termine ce soir à 23h59.Pas besoin de vous refaire l’historique du bonhomme, beaucoup le connaissent déjà grâce à NoLife. Pour ceux qui me suivent, j’ai déjà parlé d’Alex Pilot sur ce blog, avec des articles sur Bitoman et France Five. Pour moi, c’est un génie sous-estimé. En France, tout ce qui est un peu niche a souvent du mal à percer, mais dans un autre pays, il aurait pu devenir l’équivalent de Peter Jackson.Alex Pilot est un précurseur des web-séries et formats courts, et ce, depuis le milieu des années 90. Sans lui, on n’aurait probablement jamais eu toute cette vague de films amateurs réalisés ensuite par d’autres, toutes ces créations geek, parodiques ou héroïques, tournées sans budget mais avec passion, comme Capoué Fighters, Atomic Ninja Masters, Bioumen, Une Case en Moins, Damned puis Flander’s Company, les Funglisoft puis Noob, ou même Le Visiteur du Futur. Je suis sûr que son travail a aussi influencé des formats courts "pro" plus récents comme Kaamelott ou Hero Corp.Avec Bitoman, Alex Pilot était déjà en avance sur son temps. Même ailleurs dans le monde, à part au Japon bien sûr avec certains courts amateurs de Hideaki Anno, je ne vois pas grand-chose d’équivalent.Bref, vous avez jusqu’à ce soir 23h59 pour participer au financement du film d’Alex Pilot et soutenir ce qui, j’en suis sûr, deviendra une pierre importante de la culture "geek".Pour tous les détails, je vous laisse avec l’article de MO5, qui résume parfaitement la campagne.Et pour soutenir le film d’Alex Pilot et participer à cette aventure, c’est par ici :