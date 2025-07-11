C’est moi ouest juste complètement pété dans ce jeu ?Je suis en train de faire mon runavec lui, et franchement, il est beaucoup trop puissant. À tel point que j’ai activé l’option(pas d’accessoires, et garde qui se brise en trois coups).Je n’utilise aucun objet non plus, mais tout ça pour dire que c’est clairement le modele plus facile de la saga. Franchement, j’ai vu des guides trophées qui notent la difficulté à, mais pour moi, le jeu méritemaximum.Avec Ryu, durant les boss, vous vous placez à distance et vous spammez le Ninpo vortex noir (flèche du bas), la plupart des boss ne tiennent pas plus de cinq minutes contre ce Ninpo. Bien sûr, certaines vagues d’ennemis sont ultra violentes, mais comparé à la sauvagerie du 1 et du 2 sur Xbox, il n’y a rien d’insurmontable.Perso, je me suis volontairement mis des bâtons dans les roues, et forcément, je prends beaucoup plus de plaisir à faire le modecomme ça, en tant que fan de la première heure.Ce qui est cool avec l’optionactivée, c’est qu’on est obligé d’être une vraie pile électrique, comme à l’ancienne, vu que notre garde se brise en trois coups.Je vous partage mon gameplay contre un des boss les plus plaisants à affronter du jeu :Ce boss demande de le pourchasser en permanence tout en restant en mouvement pour éviter les dégâts. C’est du pur gameplay de, comme on l’aime. Par contre, en phase 2, j’ai bombardé de Ninpo, parce que c’est digne d’un shoot’em up. Laser, mines au sol, mitrailleuse… un vrai bordel le truc.Et vous, vous le trouvez aussi pété que moi,, dans le jeu ?