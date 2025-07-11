C’est moi ou Ryu Hayabusa est juste complètement pété dans ce jeu ?
Je suis en train de faire mon run Maître Ninja avec lui, et franchement, il est beaucoup trop puissant. À tel point que j’ai activé l’option Désir de mort (pas d’accessoires, et garde qui se brise en trois coups).
Je n’utilise aucun objet non plus, mais tout ça pour dire que c’est clairement le mode Maître Ninja le plus facile de la saga. Franchement, j’ai vu des guides trophées qui notent la difficulté à 8/10, mais pour moi, le jeu mérite 6/10 maximum.
Avec Ryu, durant les boss, vous vous placez à distance et vous spammez le Ninpo vortex noir (flèche du bas), la plupart des boss ne tiennent pas plus de cinq minutes contre ce Ninpo. Bien sûr, certaines vagues d’ennemis sont ultra violentes, mais comparé à la sauvagerie du 1 et du 2 sur Xbox, il n’y a rien d’insurmontable.
Perso, je me suis volontairement mis des bâtons dans les roues, et forcément, je prends beaucoup plus de plaisir à faire le mode Maître Ninja comme ça, en tant que fan de la première heure.
Ce qui est cool avec l’option Désir de mort activée, c’est qu’on est obligé d’être une vraie pile électrique, comme à l’ancienne, vu que notre garde se brise en trois coups.
Je vous partage mon gameplay contre un des boss les plus plaisants à affronter du jeu : le char d’assaut D-1018.
Ce boss demande de le pourchasser en permanence tout en restant en mouvement pour éviter les dégâts. C’est du pur gameplay de Ninja Gaiden, comme on l’aime. Par contre, en phase 2, j’ai bombardé de Ninpo, parce que c’est digne d’un shoot’em up. Laser, mines au sol, mitrailleuse… un vrai bordel le truc.
Et vous, vous le trouvez aussi pété que moi, Ryu, dans le jeu ?
Oui prends Ryu, c’est l’équivalent de Vergil dans DMC. Il a moins de coups que Yakumo mais qu’est-ce qu’il fait mal… Et les Ninpo infinies, c’est complètement abusé. C'est du God mode le perso.
Le 2 c'était chaud le master ninja.
Alors je l'ai pas encore pris sur ps5, je l'ai tout juste téléchargé sur series x mais pas encore eu le temps de le lancer mais merci pour ces infos en tout cas
Dis-toi juste que tu as les Ninpo de Ninja Gaiden 2 à l’infini avec Ryu. Les Ninpo se rechargent avec le temps et rapidement. C’est un pur carnage si tu ne veux pas la jouer fair-play.
d'ailleurs dans la structure d el histoire ça me faisait penser a dmc4 ou nero se battait contre les demons et dante dans le sens inverse les finissait
Platine ce soir ou demain normalement. J'avoue hormis les trial c'est fastoche pour les anciens.
grimraven
C'est triste ça quand-même, les mêmes boss avec Ryu sauf un.