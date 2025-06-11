Sirote cet ost en lisant cet article ci-dessous mon ami ! Axlenz vous régale
Je ne me considère pas comme étant un pro tel constructeur. Je prends du plaisir sur chacun de mes supports.
all
Michael - Teaser VOSTFR
Cinéma : 1 , 2 , 3 ... Action
Michael dresse le portrait cinématographique de la vie et de l’héritage de l’un des artistes les plus influents de notre époque. Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde.

Mettant en lumière sa vie hors scène et ses performances les plus emblématiques de ses débuts en solo, le film offre au public une place au premier rang pour découvrir Michael Jackson comme jamais auparavant.

C’est ici que son histoire commence.




Michael met en vedette Jaafar Jackson dans son premier rôle au cinéma, Nia Long (Empire, The Best Man), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) et Juliano Krue Valdi (The Loud House, Arco), aux côtés de Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) et du double nommé aux Oscars® Colman Domingo (Sing Sing, Rustin).

Réalisé par Antoine Fuqua, cinéaste primé connu pour Training Day, La Chute de la Maison Blanche et la franchise Equalizer, sur un scénario du triple nommé aux Oscars® John Logan (Gladiator, Aviator), le film est produit par le lauréat d’un Oscar® Graham King (Les Infiltrés, Bohemian Rhapsody), John Branca (producteur exécutif de This Is It, Thriller 40) et John McClain (producteur exécutif de This Is It, Michael Jackson Live at Wembley 16 juillet 1988 ).
Universal Pictures
    bisba, tynokarts, micheljackson
    posted the 11/06/2025 at 06:39 PM by axlenz
    comments (6)
    bisba posted the 11/06/2025 at 06:47 PM
    Meme si le film est faux et sans ames , j irais le voir pour les musiques. J ai toujours eté deçu de n'avoir jamais pu assister a un de ses concerts .
    Ce mec j ai grandi avec , chaque fois c etait une claque audio . Encore aujourd'hui pas une semaine se passe sans que j ai besoin de ma dose ,la liste est longue de tube a n'en finir
    tab posted the 11/06/2025 at 07:14 PM
    Ca va surement traité la « belle » apogée, en laissant derrière elle la fin plus glauque… bah pourquoi pas !? ya deja trop de tristesse dans ce monde!
    micheljackson posted the 11/06/2025 at 07:17 PM
    tab
    Le début avec ses frères n'était pas très joyeux non plus hein...
    tynokarts posted the 11/06/2025 at 07:36 PM
    Ma-ma-se, ma-ma-sa, ma-ma-coo-sa
    micheljackson posted the 11/06/2025 at 07:39 PM
    J'aurais tellement voulu voir ce film quand j'étais gamin,
    ma cassette de Moonwalker était usée jusqu'au trognon
    shockadelica posted the 11/06/2025 at 07:58 PM
    J étais sceptique mais ça peut être sympas ( la vf par contre est degueu, et commencer le trailer sur Manu Dibango plutôt que sur du Michael jackson...)
    Apparemment il n y aura que sa carrière musicale qui sera traité, ils n évoqueront pas la partie judiciere
