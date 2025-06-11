Michael dresse le portrait cinématographique de la vie et de l’héritage de l’un des artistes les plus influents de notre époque. Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde.
Mettant en lumière sa vie hors scène et ses performances les plus emblématiques de ses débuts en solo, le film offre au public une place au premier rang pour découvrir Michael Jackson comme jamais auparavant.
C’est ici que son histoire commence.
Michael met en vedette Jaafar Jackson dans son premier rôle au cinéma, Nia Long (Empire, The Best Man), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) et Juliano Krue Valdi (The Loud House, Arco), aux côtés de Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) et du double nommé aux Oscars® Colman Domingo (Sing Sing, Rustin).
Réalisé par Antoine Fuqua, cinéaste primé connu pour Training Day, La Chute de la Maison Blanche et la franchise Equalizer, sur un scénario du triple nommé aux Oscars® John Logan (Gladiator, Aviator), le film est produit par le lauréat d’un Oscar® Graham King (Les Infiltrés, Bohemian Rhapsody), John Branca (producteur exécutif de This Is It, Thriller 40) et John McClain (producteur exécutif de This Is It, Michael Jackson Live at Wembley 16 juillet 1988 ).
Ce mec j ai grandi avec , chaque fois c etait une claque audio . Encore aujourd'hui pas une semaine se passe sans que j ai besoin de ma dose ,la liste est longue de tube a n'en finir
Le début avec ses frères n'était pas très joyeux non plus hein...
ma cassette de Moonwalker était usée jusqu'au trognon
Apparemment il n y aura que sa carrière musicale qui sera traité, ils n évoqueront pas la partie judiciere