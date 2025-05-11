- Rendu célèbre par le Silence des Agneaux en 2001, Hannibal Lecter est terrifiant à cause de son intelligence, comme une forme d'horreur intellectuelle. Il en est même parfois presque "élégant", de sa façon de parler. C'était à la base un ancien psychiatre, puis devenu tueur en série avec un goût prononcer (c'est le cas de le dire) pour le cannibalisme.
Anthony Hopkins son plus fidèle interprète le joue à merveille !
Hannibal est un manipulateur redoutable capable d'entrer dans "l'esprit des gens" et de les retourner complètement, comme il essaye de le faire dans le premier film avec l'agent du FBI Clarice Starling.
9) Pinhead de Hellraiser
Survenu en 1987, Hellraiser est une figure emblématique et iconique du cinéma d'horreur. Il est froid, charismatique et profondément inquiétant. C'est le genre de type que t'aimerai pas croiser en rentrant du taf le soir quoi... Il a le crâne rasé et la peau pâle transpercé par des clous, qui lui donne un air de sadomasochiste. Il a la capacité également à invoquer des chaînes et des crochets pour capturer ses victimes. Mais contrairement à un Jason ou un Leatherface, Pinhead ne tue pas par cruauté, mais préfère "punir" selon sa logique. Déjà, il faut savoir qu'il faut faire appel à lui, comme une "convocation" mais le sort qu'il réserve est bien souvent pire que la mort elle même !
8 ) Norman Bates de Psychose
- Il apparaît Psychose en 1959 dans le roman culte de Alfred Hitchcock. C'est un tueur psychotique ayant une double personnalité. Il souffre d'un trouble dissociatif sévère, étant persuadé de vivre avec la personnalité de mère morte. Sauf que vu son apparence, on se doute pas que c'est un véritable psychopathe derrière, vu qu'il a l'air "gentil" souriant et un peu maladroit. C'est dans ce film qu'on voit la fameuse scène de la douche, dorénavant culte. Le film a connu plusieurs suite et même un Remake en 1998.
7) Chucky
- Sous ses airs de jouet mignon se cache l'un des tueur les plus sadique du cinéma. Même si personnellement je ne l'ai jamais trouvé "mignon" x) C'est une figure emblématique des années 80-90 et un mélange d'horreur et d'humour noir car oui, Chucky use et en abuse. Avant d'être une poupée, Chucky était Charles Lee Ray, un tueur en série. Pour échapper à la mort il utilise un rituel vaudou pour transférer son âme dans une poupée avant de se faire abattre par la police. Le résultat ?
Une poupée pour enfant, cheveux roux, sauvage et meurtrière, et vulgaire aussi. Son plus grand but ? Retrouver un esprit humain. Une scène qui m'avait particulièrement choqué étant jeune, c'est la scène où il étouffe le mec dans la voiture avec un sac plastique, j'en ai fait des "cauchemars" j'avais trouvé cette scène bien trauma... Dommage que par la suite il ait "une copine" et que à force ça devient complètement crétin.
6) Scream
- L'un des tueurs (ou tueuse) les plus emblématique du Slasher moderne, créé par Wes Craven en 1996. Contrairement à un Chucky ou Jason, Ghostface est un "rôle" plus qu'une personnalité unique. En effet, plusieurs personnes peuvent être des Ghostface, le souci c'est qu'on sait jamais qui se cache derrière le masque, alors ça peut très bien être votre voisin. Ce qui rend Ghostface particulièrement insaisissable. Son masque blanc est inspiré du tableau "Le Cri d'Edvard Munch" avec la même capuche noir et la longue robe. Souvent, les meurtres de Ghostface sont causés pour des raisons personnelles ou histoire de vengeance. Son arme est un couteau de cuisine.
Ghostface harcèle souvent sa victime avant de la tuer, que ce soit par téléphone ou autre. Pour l'anecdote, le premier Scream est l'un de mes films d'horreur préféré de tous les temps, je le regarde au moins une fois par an. Jamais les suites n'ont réussi à faire mieux.
5) Freddy Kruger des Griffes de la Nuit
- Bon évidemment il est l'un des tueurs les plus célèbres du cinéma d'horreur. Il se distingue néanmoins des autres parce que lui, il terrorise dans les rêves plutôt que dans la réalité, avant de tuer. Il a aussi été créé par Wes Craven en 1984. La véritable histoire de Freddy est que c'était un ancien gardien d'école pédophile que les parents de ses victimes ont brûlés vif en incendiant sa maison. Mais il revient dans le monde des rêves pour se venger. Son gant lames, arme avec laquelle il tue ses victimes avec les griffes, est particulièrement culte. Freddy est souvent associé au croquemitaine monstre qui hante les enfants pas sage pour les punir, bien que contrairement à Freddy, il ne tue pas. Quelque part, Freddy pourrait être associé à un croquemitaine pour ado/adulte.
4) Pennywise de Ça
- Pennywise alias Grippe Sous est un clown maléfique qui joue sur la peur les plus profondes des enfants, afin de les terroriser à l'extrême et finir par les tuer. Il est le symbole de la Peur incarnée dans le roman culte de Stephen King, "Ça" sorti en 1986. Par la suite, il a été adapté en mini série en 1990, puis en film avec les Remake It de 2017 et 2019 quand les enfants sont adultes. Puis là actuellement en série avec Bienvenue à Derry, de cette année.
C'est une entité surnaturelle et métamorphe, il peut prendre la forme de peur la plus profonde de sa victime. Il est immortel et quasi indestructible, il revient tous les 27 ans pour se "nourrir". Il se délecte de la peur et du désespoir, poussant sa victime jusqu'à la folie avant de tuer. C'est une belle saloperie en somme, et j'imagine qu'il a été responsable de nombreuses coulrophobie (la peur des clowns) Dans Ça, Pennywise hante la ville de Derry, se cachant dans les égouts et attire les enfants pour les terroriser et les tuer. "Tu flotteras aussi" est une de ses phrases culte.
3) Leatherface de Massacre à La Tronçonneuse
- C'est un slasher typique du gore et de l'horreur brut, issu du classique Massacre à la Tronçonneuse. Sa première apparition est en 1974 (The Texas Chain Saw Massacre) c'est un tueur en série et membre d'une famille cannibale. Il porte des masques fait de peau humaine, changeant son humeur. Ses vêtements de travail sont maculés de sang et sa manière de se mouvoir et désarticulé et intimidante.
Son arme préféré est bien évidemment la tronçonneuse mais il peut également manipuler des marteaux ou des haches. Sa violence est plutôt viscérale, brute et instinctive mais pas "sophistiqué" comme un Jason par exemple. Il pousse parfois des cris d'animaux, hurle et ricane, bref il ressemble à un gros taré en somme. Il a influencé de nombreux film d'horreur ou slasher des années 70 à aujourd'hui. C'est même parfois les jeux vidéos qui reprennent son "concept" de tuer avec une tronçonneuse comme on peut le voir dans Resident Evil 4.
2) Jason Voorhees de Vendredi 13
C'est le symbole du slasheur pur et dure, avec son masque de hocket et sa machette. Il est devenue l'incarnation du tueur indestructible et qui revient tout le temps, du premier film Vendredi 13 sorti en A la base, Jason était un jeune garçon défiguré et handicapé, mort noyé dans un camp de vacances à Crystal lake.
Sa mère, Pamela Voorhees se venge, c'est d'ailleurs elle la tueuse dans le premier Vendredi 13 en 1980. Par la suite, Jason "revient d'entre les morts" pour poursuivre sa vengeance perpétuelle. Jason c'est une armoire à glace, silencieux et increvable, il peut supporter la douleur comme personne et un bon nombre de coups donné ne le font presque pas flanché. Il tue principalement ses victimes à la machette, mais tout ce qu'il peut avoir sous la main peut également lui servir. Jason est muet, il est comparable à Michael Myers de Halloween dont on va parler juste après.
1) Michael Myers de Halloween
- Il est le plus emblématique des tueurs masqués du cinéma d'horreur, une véritable incarnation du mal pur. Il apparaît dans le tout premier film Halloween de 1978 par John Carpenter. A l'âge de six ans, Michael assassine sa sœur aînée Judith dans leur maison, sans motif. Interné pendant 15 ans en hôpital psychiatrique, il s'évade à l'âge adulte la veille de Halloween pour faire un massacre dans sa ville natale.
Il tue sans parler, sans émotion et sans raison. Tout comme Voorhees, il est grand, imposant et dissimule son visage sous un masque blanc. Il avance lentement mais rattrape toujours ses victimes. Son masque blanc pourrait symboliser l'absence d'humanité et de remord, il tue sans aucune émotion, rien, le néant.
Voilà pour ce top, j'espère qu'il vous aura plu autant que j'ai eu plaisir à l'écrire. Je suis un véritable passionné de film d'horreur et de slasher, mais non je vous rassure je ne suis pas un psychopathe :P