Franchement, j’étais pas du tout chaud pour Resident Evil Requiem.

Les trailers m’avaient laissé totalement de marbre, rien de bien fou à première vue.



Et puis, je tombe par hasard sur une vidéo de gameplay.

Là, c’est le choc.

Graphismes photo-réalistes, ambiance incroyable, Leon S. Kennedy plus charismatique que jamais, un peu plus âgé, plus humain, plus vrai.

Animations impeccables, immersion totale, tout y était.



Je me rends compte que je suis littéralement en train d’appeler mon banquier pour vider mon PEL et précommander la version ultra collector.

Je me voyais déjà passer mes soirées à explorer chaque recoin du jeu.



Mais plus la vidéo avance, plus un doute s’installe.

C’est trop beau.

Trop parfait.

Et là, la vérité me frappe : ce n’est pas un leak, ce n’est même pas un gameplay officiel… c’est une vidéo générée par IA.



Fin de l’histoire.

Tous mes rêves se sont effondrés en 4K.

Je vous laisse quand même la vidéo, histoire que vous voyiez à quel point on peut se faire piéger.

Et dites-moi franchement : vous aussi, vous seriez tombés dans le panneau, non ?



[video]http://https://youtube.com/shorts/5JTpbeExxqI?si=WWWE1pNJyZn3FUmI[/video]