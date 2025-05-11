profile
Resident Evil Requiem : la claque qui n’existe pas
Franchement, j’étais pas du tout chaud pour Resident Evil Requiem.
Les trailers m’avaient laissé totalement de marbre, rien de bien fou à première vue.

Et puis, je tombe par hasard sur une vidéo de gameplay.
Là, c’est le choc.
Graphismes photo-réalistes, ambiance incroyable, Leon S. Kennedy plus charismatique que jamais, un peu plus âgé, plus humain, plus vrai.
Animations impeccables, immersion totale, tout y était.

Je me rends compte que je suis littéralement en train d’appeler mon banquier pour vider mon PEL et précommander la version ultra collector.
Je me voyais déjà passer mes soirées à explorer chaque recoin du jeu.

Mais plus la vidéo avance, plus un doute s’installe.
C’est trop beau.
Trop parfait.
Et là, la vérité me frappe : ce n’est pas un leak, ce n’est même pas un gameplay officiel… c’est une vidéo générée par IA.

Fin de l’histoire.
Tous mes rêves se sont effondrés en 4K.
Je vous laisse quand même la vidéo, histoire que vous voyiez à quel point on peut se faire piéger.
Et dites-moi franchement : vous aussi, vous seriez tombés dans le panneau, non ?

[video]http://https://youtube.com/shorts/5JTpbeExxqI?si=WWWE1pNJyZn3FUmI[/video]
YouTube - https://youtube.com/shorts/5JTpbeExxqI?si=WWWE1pNJyZn3FUmI
    tags : resident evil requiem
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/05/2025 at 09:59 PM by oo7
    comments (6)
    mrpopulus posted the 11/05/2025 at 10:03 PM
    Non. Ça se voit direct que c'est un putain de fake
    victornewman posted the 11/05/2025 at 10:04 PM
    même pas besoin d'avancer dans la video pour savoir que c'est de l'ia
    skk posted the 11/05/2025 at 10:12 PM
    Beurk
    nigel posted the 11/05/2025 at 10:15 PM
    Ce que je trouve vraiment ouf, c'est que y a des gens qui trouvent ça impressionnant.

    J'ai même pas lu l'article, il m'a fallu à peu près 2 secondes de vidéo pour savoir que c'était généré par AI et c'est franchement pas très beau. Je trouve le vrai Requiem bien plus ouf graphiquement
    mercure7 posted the 11/05/2025 at 10:16 PM
    guiguif posted the 11/05/2025 at 10:49 PM
    Et dites-moi franchement : vous aussi, vous seriez tombés dans le panneau, non ?
    Bah non, ça se voit que c'est fake
