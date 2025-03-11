accueil
profile
14
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
,
junaldinho
ouroboros4
articles :
521
visites since opening :
1073292
ouroboros4
> blog
La Publication "cocasse" de Xbox UK
Un publication de Xbox UK qui même si elle n'a pas la même compréhension chez nous, fait quand même sourire
Le message à été supprimé....
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 11/03/2025 at 07:07 PM by
ouroboros4
comments (
9
)
cyr
posted
the 11/03/2025 at 07:21 PM
????? C'est une nouvelle version?
akimbot
posted
the 11/03/2025 at 07:23 PM
C'est réel ? Je croyais que c'était fake
ouroboros4
posted
the 11/03/2025 at 07:25 PM
akimbot
Ah non non ce n'est pas une blague !
altendorf
posted
the 11/03/2025 at 07:25 PM
MAIS
taiko
posted
the 11/03/2025 at 07:26 PM
Cette erreur de marketing...
Personne de francophone pour leur dire...
keiku
posted
the 11/03/2025 at 07:27 PM
si eux même le dise on va pas les contredire
marcelpatulacci
posted
the 11/03/2025 at 07:35 PM
keiku
walterwhite
posted
the 11/03/2025 at 07:36 PM
Ils l’admettent enfin
cyr
posted
the 11/03/2025 at 07:42 PM
La photo qui ressemble a rien, et le nom.....
Ça sent le piratage a plein nez
Personne de francophone pour leur dire...
Ça sent le piratage a plein nez