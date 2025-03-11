profile
La Publication "cocasse" de Xbox UK
Un publication de Xbox UK qui même si elle n'a pas la même compréhension chez nous, fait quand même sourire

Le message à été supprimé....


    posted the 11/03/2025 at 07:07 PM by ouroboros4
    comments (9)
    cyr posted the 11/03/2025 at 07:21 PM
    ????? C'est une nouvelle version?
    akimbot posted the 11/03/2025 at 07:23 PM
    C'est réel ? Je croyais que c'était fake
    ouroboros4 posted the 11/03/2025 at 07:25 PM
    akimbot Ah non non ce n'est pas une blague !
    altendorf posted the 11/03/2025 at 07:25 PM
    MAIS
    taiko posted the 11/03/2025 at 07:26 PM
    Cette erreur de marketing...
    Personne de francophone pour leur dire...
    keiku posted the 11/03/2025 at 07:27 PM
    si eux même le dise on va pas les contredire
    marcelpatulacci posted the 11/03/2025 at 07:35 PM
    keiku
    walterwhite posted the 11/03/2025 at 07:36 PM
    Ils l’admettent enfin
    cyr posted the 11/03/2025 at 07:42 PM
    La photo qui ressemble a rien, et le nom.....

    Ça sent le piratage a plein nez
