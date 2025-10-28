Je parle bien entendu de lade Microsoft quand ils ont créé la XboxC’est même l’un des fils rouges les plus sous-estimés de la stratégie Microsoft depuis le début des années 2000. Mettre Windows dans le salon, c’était comme glisser discrètement un PC dans la vie quotidienne des gens… sans qu’ils s’en rendent compte.déjà basée sur une. L’interface était masquée, mais le cœur était Windows. L’objectif ? Familiariser les développeurs et les utilisateurs avec l’environnement Microsoft, même dans le jeu vidéo.intégration plus poussée avec(Messenger, Windows Media Center). On commence à voir le salon comme une extension du PC.: là, c’est explicite. L’, avec une volonté de convergence entre PC, tablette et console. Microsoft pousse l’idée d’un “hub multimédia” unifié.: On parle d’une interface console qui cache un, avec accès à Steam, Epic, Office, Photoshop… et même les jeux PlayStation portés sur PC.En résumé, la Xbox n’a jamais été une console “à part” : c’est une extension stratégique de Windows, maquillée en machine de jeu. Et aujourd’hui, Microsoft ne se cache plus : la prochaine Xbox sera un PC.