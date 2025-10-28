Je parle bien entendu de la vision initiale
de Microsoft quand ils ont créé la Xbox
Imposer Windows dans le salon : La Xbox utilisait une version modifiée de Windows, et Microsoft espérait ainsi familiariser les utilisateurs avec son environnement, même en dehors du PC
C’est même l’un des fils rouges les plus sous-estimés de la stratégie Microsoft depuis le début des années 2000. Mettre Windows dans le salon, c’était comme glisser discrètement un PC dans la vie quotidienne des gens… sans qu’ils s’en rendent compte.
Xbox première du nom (2001) :
déjà basée sur une version modifiée de Windows 2000
. L’interface était masquée, mais le cœur était Windows. L’objectif ? Familiariser les développeurs et les utilisateurs avec l’environnement Microsoft, même dans le jeu vidéo.
Xbox 360 (2005) :
intégration plus poussée avec les services Microsoft
(Messenger, Windows Media Center). On commence à voir le salon comme une extension du PC.
Xbox One (2013) et Series X/S (2020)
: là, c’est explicite. L’OS est basé sur Windows 8 et 10
, avec une volonté de convergence entre PC, tablette et console. Microsoft pousse l’idée d’un “hub multimédia” unifié.
Xbox next 2027
: On parle d’une interface console qui cache un Windows complet
, avec accès à Steam, Epic, Office, Photoshop… et même les jeux PlayStation portés sur PC.
En résumé, la Xbox n’a jamais été une console “à part” : c’est une extension stratégique de Windows, maquillée en machine de jeu. Et aujourd’hui, Microsoft ne se cache plus : la prochaine Xbox sera un PC.
Microsoft est en train de refermer une boucle entamée il y a plus de 20 ans et je pense même qu'on pourrait parler de Windows Box
Aujourdhui c'est très simple ceux qui ont une xbox se ne sont pas des ados ou du casual, se sont des gens qui ont un certain pouvoir d'achat pour pouvoir s'abonner a un service par exemple.
Donc leur future console est réservée a eux puis a ceux qui trouvent l'idée géniale d'avoir un pc mais que tu mets sur une tv et qui fonctionne comme une console.
Perso je trouve sa innovant par rapport au marché ultra verrouillé et classique des consoles.
Si ça reste un Windows orienté jeux/multimédia (stores alternatifs, apps TV, un peu de domotique pourquoi pas), ça me va très bien.
Par contre, si c’est encore pour nous la faire à l’envers avec Copilot IA partout et toutes leurs métriques pour récolter toujours plus de données, non merci. J’ai pas envie de revivre la même galère qu’on subit déjà sur PC.
Y a que les jeux qui rapporterons de l'argent, à moins qu'après l'échec de la future console, Microsoft décide de lâcher prise et mettre en vente la branche XBOX.
Après ça peut être une bonne solution pour un joueur console intéressé par certains jeux PC mais qui ne souhaite pas directement entrer dans le monde PC pour différentes raisons.
