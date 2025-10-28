profile
jaysennnin
Xbox n'a pas changé ses plans et la boucle sera enfin bouclée en 2027


Je parle bien entendu de la vision initiale de Microsoft quand ils ont créé la Xbox

Imposer Windows dans le salon : La Xbox utilisait une version modifiée de Windows, et Microsoft espérait ainsi familiariser les utilisateurs avec son environnement, même en dehors du PC

C’est même l’un des fils rouges les plus sous-estimés de la stratégie Microsoft depuis le début des années 2000. Mettre Windows dans le salon, c’était comme glisser discrètement un PC dans la vie quotidienne des gens… sans qu’ils s’en rendent compte.

Xbox première du nom (2001) : déjà basée sur une version modifiée de Windows 2000. L’interface était masquée, mais le cœur était Windows. L’objectif ? Familiariser les développeurs et les utilisateurs avec l’environnement Microsoft, même dans le jeu vidéo.

Xbox 360 (2005) : intégration plus poussée avec les services Microsoft (Messenger, Windows Media Center). On commence à voir le salon comme une extension du PC.

Xbox One (2013) et Series X/S (2020): là, c’est explicite. L’OS est basé sur Windows 8 et 10, avec une volonté de convergence entre PC, tablette et console. Microsoft pousse l’idée d’un “hub multimédia” unifié.




Xbox next 2027 : On parle d’une interface console qui cache un Windows complet, avec accès à Steam, Epic, Office, Photoshop… et même les jeux PlayStation portés sur PC.

En résumé, la Xbox n’a jamais été une console “à part” : c’est une extension stratégique de Windows, maquillée en machine de jeu. Et aujourd’hui, Microsoft ne se cache plus : la prochaine Xbox sera un PC.

Microsoft est en train de refermer une boucle entamée il y a plus de 20 ans et je pense même qu'on pourrait parler de Windows Box
    raoh38
    posted the 10/28/2025 at 02:28 PM by jaysennnin
    comments (26)
    akinen posted the 10/28/2025 at 02:33 PM
    Tout s’est passé comme prévu.

    C’est ce que l’on pourrait sortir après avoir fait le mariole près d’un point de vue touristique et s’est mangé une chute de 300m et en etre sorti vivant.

    Sortir en interview « tout s’est passé comme prévu », c’est ce qu’on appelle la crédibilité absolu. (Débilité ?)
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 02:35 PM
    titre : "Xbox"
    invocation pro S de type .... 3 2 1..
    jaysennnin posted the 10/28/2025 at 02:36 PM
    akinen comme le gars qui chute de plusieurs étages et qui dit (jusqu'ici tout va bien )
    oracle972 posted the 10/28/2025 at 02:37 PM
    skuldleif
    titre "Xbox"
    invocation pro MS de type malaisant ... 3 2 1..
    jaysennnin posted the 10/28/2025 at 02:38 PM
    oracle972 je n'ai pas accès ton profil (je sais pas pourquoi), donc je me dis que t'es peut être un bug ou script malveillant et c'est pour ça que j'ai supprimé ton coms à deux reprises
    oracle972 posted the 10/28/2025 at 02:41 PM
    jaysennnin
    il est privé, comme le reste de ma vie sur le net, je ne donne pas mon fiak a une quelconque multinationale.
    tu peux supprimer mes coms si tu veux, ils sont destinés à Microsoft pas à toi.
    rogeraf posted the 10/28/2025 at 02:43 PM
    Ah Windows Millenium, la belle époque
    rogeraf posted the 10/28/2025 at 02:46 PM
    Ils auraient au moins pu faire leur console portable au lieu de l'annuler. Et le PROJET KEYSTONE, c'était la finalité de leur stratégie aussi ... A la poubelle.
    jaysennnin posted the 10/28/2025 at 02:47 PM
    rogeraf tu veux dire windows centenium tellement c'était buggué as fuck
    jaysennnin posted the 10/28/2025 at 02:49 PM
    oracle972 ah c'est possible de mettre en privé? gamekyo est tellement limité en fonctionnalités que je savais pas
    raoh38 posted the 10/28/2025 at 02:50 PM
    Sa fait des mois et des mois qu'ils disent qu'ils vont vers le multiplateforme et maintenant que c'est confirmé sa critique ...alors que c'est leur seul stratégie viable... vous voulez qu'ils sortent une ps6 bis et que forcement elle se vendra moins bien pour continuer votre routine de moquerie ?
    Aujourdhui c'est très simple ceux qui ont une xbox se ne sont pas des ados ou du casual, se sont des gens qui ont un certain pouvoir d'achat pour pouvoir s'abonner a un service par exemple.
    Donc leur future console est réservée a eux puis a ceux qui trouvent l'idée géniale d'avoir un pc mais que tu mets sur une tv et qui fonctionne comme une console.
    Perso je trouve sa innovant par rapport au marché ultra verrouillé et classique des consoles.
    jaysennnin posted the 10/28/2025 at 02:53 PM
    raoh38 en même temps ça a toujours était la vision initiale, avoir windows dans le salon, même si il y a eu des couacs et détours, ça a toujours été le but final
    raoh38 posted the 10/28/2025 at 02:56 PM
    jaysennnin ils n'ont plus d’intérêt aujourd’hui a avoir une plateforme propriétaire exclusive.Ils sont pas dans la situation de sony ou nintendo leader, mais leurs chances c'est le pc donc tout lier est la bonne idée qui leur reste pour garder une console en plus du multiplateforme.
    oracle972 posted the 10/28/2025 at 03:08 PM
    jaysennnin
    Si ça reste un Windows orienté jeux/multimédia (stores alternatifs, apps TV, un peu de domotique pourquoi pas), ça me va très bien.
    Par contre, si c’est encore pour nous la faire à l’envers avec Copilot IA partout et toutes leurs métriques pour récolter toujours plus de données, non merci. J’ai pas envie de revivre la même galère qu’on subit déjà sur PC.
    gamerdome posted the 10/28/2025 at 03:10 PM
    26 ans pour réussir leur plan (ou pas)
    jaysennnin posted the 10/28/2025 at 03:10 PM
    oracle972 je pense qu'ils vont faire un peu comme sur les consoles xbox actuelle un mode console retail et un mode developpeur / destkop full windows, reste à voir si on peut switcher entre les deux à la volée, ou si il faut reboot comme sur les consoles séries x/s et one
    jaysennnin posted the 10/28/2025 at 03:14 PM
    gamerdome ils y a eu plusieurs couacs et aléas, et même des détours, mais bon ils y sont presque
    rogeraf posted the 10/28/2025 at 03:24 PM
    jaysennnin Ah le millénaire et son bug de l'an 2000
    ravyxxs posted the 10/28/2025 at 03:27 PM
    La fin de XBOX, je vois personne mais PERSONNE, intéréssé par la suite de cette compagnie,nous sommes vraiment arrivé à un point de non retour avec eux, là c'est la fin.

    Y a que les jeux qui rapporterons de l'argent, à moins qu'après l'échec de la future console, Microsoft décide de lâcher prise et mettre en vente la branche XBOX.
    jaysennnin posted the 10/28/2025 at 03:29 PM
    rogeraf c'était l'hystérie collective à l'époque hein, genre tout le système bancaire va crasher, les missiles nucléaires vont se déclencher touts seul etc, bref tout ça cause du système de date à 2 chiffres pour les années plutôt que 4, les entreprises ont dépensé des millions et des milliards pour mettre à jour les système, j'imagine qu'il y'aura dans quelques millénaires le bug de l'an 10000
    zboubi480 posted the 10/28/2025 at 03:30 PM
    ravyxxs bah si, moi je suis impatient d'acheter cette nouvelle Xbox
    cyr posted the 10/28/2025 at 03:35 PM
    zboubi480 peut-être pas acheter. Mais de voir ce quel propose, a quel prix et surtous si le online gratis est vrai.
    nyseko posted the 10/28/2025 at 03:35 PM
    Disons que cela peut être intéressant pour jouer à ses jeux PC sur TV mais je pense que le prix risque d'être plutôt dissuasif pour complémenter un PC.

    Après ça peut être une bonne solution pour un joueur console intéressé par certains jeux PC mais qui ne souhaite pas directement entrer dans le monde PC pour différentes raisons.
    jaysennnin posted the 10/28/2025 at 03:42 PM
    nyseko cyr ça va déjà intéressé les près de 70 à 80 millions de joueurs encore sur xbox (sur séries x/s et one combinés) qui vont transitionner en douceur sur pc sans perdre leur bibliothèque existante, et surtout ceux qui n'ont pas fait le saut de la one à la series X
    idd posted the 10/28/2025 at 03:52 PM
    En effet, ce qui a été pris comme une guerre de console n'a été pour Microsoft qu'une étape intermédiaire dans leur stratégie. Puis maintenant on peut jouer à la xbox avec juste une smarttv compatible xbox cloud et un pad.
    rogeraf posted the 10/28/2025 at 04:07 PM
    jaysennnin
    Le pire c'est que c'était la panique au nouvel an de l'an 2000
