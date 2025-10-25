- Alan Wake sorti en 2010 sur Xbox 360 est un jeu de Remedy Studios, à qui on doit les deux premiers Max Payne. Vous incarner Alan Wake, écrivain de renom, qui part en vacances quelques semaines avec sa femme dans un lieu nommé Bright Falls, pour se "reposer" mais les vacances seront de très courtes durées puisque la femme de Alan, Alice, disparaît dans des circonstances étranges, poussant Alan Wake à partir à sa recherche.Alan Wake est pas un jeu comme les autres et c'est ce que j'ai beaucoup aimé en y jouant. Déjà, graphiquement c'est vraiment impeccable, la DA est magnifique et j'ai rarement vu d'aussi belles forêts dans un jeu vidéo que dans ce Alan Wake. Bien que le jeu à un peu vieilli puisque 2010, j'ai trouvé ça particulièrement propre même si les visages des personnages accusent un peu le coup mais rien de dramatique. Le jeu est beau tout simplement, et la DA y est également pour beaucoup.Il faut savoir que Alan Wake est un jeu qui se passe quasi 80 % de nuit, et heureusement la nuit c'est toujours aussi beau. L'espèce de brume dans les arbres et qui fait un bruit assourdissant est du plus bel effet, la pleine lune cachée entre les forêts de pins, le vent qui souffle, les habitations délabrées et à l'abandon. Niveau ambiance c'est le perfect, bien que le jeu ne fasse pas peur, il est parfois oppressant, et que dire aussi de ses splendides effets de lumière, que ce soit avec la lampe de Alan ou dans les environnements.(La lampe torche sera votre meilleure amie dans les ténèbres)Le jeu rappelle les romans de Stephen King dont il s'en inspire beaucoup, n'hésitant même pas à le mentionner au début du jeu. Les ténèbres seront vos principaux ennemis dans le jeu, puisqu'ils feront apparaître des entités appelés possédés, des êtres fantomatiques qui ne peuvent être vaincus que grâce à la lumière.Il faudra braquer votre lampe torche sur eux, ou tout autre sources de lumière à votre disposition pour les vaincre, notamment des fusées éclairantes, des grenades flash ou autre projecteur, et tirer dessus avec des armes comme le pistolet, fusil de chasse, à pompe etc...Les combats contre les entités sont sympa mais un peu répétitif a force, surtout qu'il ne varie pas vraiment tout au long du jeu, et le bestiaire reste très stagnant, et c'est pas les oiseaux qui changeront la donne. Un bouton d'esquive au bon moment permettra d'éviter de se prendre un coup, mais n'espérez pas en abuser, de même qui fuir les ennemis car notre écrivain a le cardio d'un asmathique.Dommage que le gameplay n'évolue pas où très peu, parfois quelques idées émergent comme la possibilité de vaincre les ennemis grâce aux sources de lumières qui nous entourent mais en dehors de ça le gameplay est malheureusement vite limité, les affrontements sont toujours pareils et qu'on se le dise, parfois on marche pendant plusieurs minutes sans qu'il ne se passe rien, donnant parfois l'impression de juste faire une randonnée en forêt, et parfois c'est même assez long avant qu'on nous attaque.(Qu'est ce que je fais ? J'y vais ou j'y vais pas ?)Il faudra bien penser à fouiller les environnements pour repérer des cachettes qui nous réapprovisionne en munitions, piles pour la lampe torche nécessaire pour les entités car il faudra au préalable les éblouir et une fois bien "eclairés" les terminer au fusil ou pistolet.Si l'idée est très originale malgré tout, ce combat entre l'ombre et la lumière que le jeu met non seulement bien en pratique dans son gameplay mais aussi son scénario qui disons le d'emblée est très réussi même si j'ai eu quelques réserves sur la fin du jeu. Tout le long, j'avais envie d'en apprendre plus, l'histoire est intriguante, mystérieuse et presque déroutante, on a sans cesse envie de voir ce qu'il va se passer.Mais cela, c'est aussi grâce à une excellente écriture, une des meilleures que j'ai pu voir dans un jeu vidéo. Alan Wake est un excellent personnage, torturé, perdu, vu tout ce qu'il lui arrive et j'ai pris plaisir à lire les nombreuses notes à récupérés dans le jeu qui permettent d'en apprendre plus sur l'histoire et du point de vue de Alan. C'est d'ailleurs le seul truc à récupérés d'intéressant parce que les 100 thermos à café euh comment dire... osef/20.Des radios seront également à trouvés dans les niveaux et bien que sympathique ça reste malgré tout assez anecdotique. Dommage que le jeu n'ait pas des "à côtés" plus intéressant que des saloperies de collectibles à choper et qui servent à rien.Heureusement qu'il ya les pages !(Quelques phases de jour sont aussi de la partie)En plus de l'écriture et du scénario, les personnages secondaires sont également très sympa. Je pense notamment à Barry le meilleur ami de Alan, et de la fliquette même si on échappe pas à quelques clichés comme le flic ripou qui veut nous nuire, vu des milliers de fois dans des films ou autre. Mais globalement, les personnages tiennent assez bien la route, Alan et Barry en tête.Si l'ambiance est folle, l'OST du jeu n'est pas en reste. J'ai adoré certains thème comme celui des combats par exemple qui met bien la pression, ou certaines musiques de fin de chapitre vraiment très très cool à écouter. Bref, l'OST c'est du tout bon, il n'y a quasi rien à jeter, et le jeu arrive parfois vraiment à nous surprendre mention spéciale à la scène de spectacle qui était vraiment intense j'ai adoré ce passage.Niveau durée de vie, j'ai mis 15 h en ligne droite en fouillant un peu partout ce qui est une bonne durée de vie pour un jeu de ce genre, c'est ni trop ni pas assez et j'ai eu du fun tout le long malgré des combats assez répétitif, surtout sur la fin.(Les ennemis ne varient pas du début à la fin...)Conclusion : Alan Wake est un jeu qui m'a bien plu, original que ce soit dans ses mécaniques de gameplay que son scénario. Son histoire est intriguante et fascinante et le jeu bénéficie d'une écriture solide dans une ambiance et une DA particulièrement réussie. Il pèche cependant un petit peu par ses combats trop répétitif sur le long terme, et sur un bestiaire qui fait du surplace mais ça reste un vrai bon jeu, j'ai hâte de découvrir le 2 !Les + :- Graphiquement impeccable (mon dieu ces forêts !)- Une DA magnifique, surtout de nuit- Oppressante, l'ambiance est tout bonnement incroyable- Alan Wake et Barry- Original dans ses mécaniques de gameplay- L'ombre et la lumière une idée intéressante- Scénario et écriture solide- Des affrontements fun (au début)- De superbes effets de lumière et d'ombreLes - :- Des combats trop répétitif- Des collectibles inutiles- Un gameplay assez limité- Faut aimer le footing en forêt...- Toujours les même ennemis...8/10