Bonjour à tous, nouveau top 10 et on va parler de Super Mario Odyssey, voici selon moi les 10 meilleurs mondes (appelés pays dans le jeu) du dernier Mario en 3D.10)- Le Pays des Chapeaux arrive en dixième position. Sa DA tout droit sorti d'un film de Tim Burton est juste sublime avec la lune en fond. C'est le tout premier monde du jeu, donc forcément il est très facile et relativement court mais rien que pour sa DA et sa musique toute douce, il mérite sa place dans mon top.9)- Bien qu'il fasse très Domaine Zora de Zelda dans sa DA, ce niveau est juste magnifique avec sa musique calme et reposante et ses graphismes. La petite bulle sous marine ou on peut voir à l'extérieur c'est juste somptueux. J'ai beaucoup aimé la transformation en cheep cheep d'ailleurs, qui permet de se mouvoir "comme un poisson dans l'eau" c'est le cas de le dire !8 )- Bien que j'aime pas trop la DA que je trouve assez vilaine, ce mélange de jardin et de mécanique bof... c'est l'un des meilleurs monde pour ce qui est du gameplay pur puisque c'est un des rares niveaux où la verticalité est présente. C'est aussi un des pays les plus difficiles du jeu et un des plus nombreux en nombres de lunes. J'adore la musique bien entraînante bien que très répétitive à force, et la transformation en genre de graine avec des échasses est très sympa aussi ! Il aurait pu être plus haut si la DA était moins repoussante...7)- Le Pays Perdu fait très niveaux à la Donkey Kong vu qu'il se passe dans un genre de jungle paumée au milieu de nulle part. La DA j'aime bien même si je peux comprendre qu'elle soit pas au goût de tout le monde. La transformation en Wiggler est très sympa, la musique aussi bien qu'encore une fois assez répétitive à force. C'est un monde qui paye pas de mine comme ça mais qui se révèle au final plutôt cool à parcourir. Et j'aime bien l'idée du Mario paumé au milieu de nulle part après le crash de son vaisseau ^^6)- Beaucoup de joueurs on critiqué ce monde le trouvant trop petit, juste un carré et un village et bien que oui je suis d'accord pour dire qu'il est trop petit mais moi j'ai adoré. Peut être aussi grâce au Flonflons ces espèces de morse et PNJ de ce monde que je trouve super réussi et qui font pas du tout tâche dans un Mario comparé à certains. La course Flonflon est très sympa aussi bien que plutôt difficile, et l'arrivée dans le pays en plein blizzard c'était très cool. J'ai adoré aussi le village Flonflon qui fait très Noël.5)- Monde caché disponible après la fin du jeu. Le Château de Peach m'a forcément fait vibrer la corde nostalgique vu mon amour pour Mario 64. Ici remis au goût du jour dans une sublime DA au soleil couchant. Puis Yoshi forcément, le dinosaure tant aimé que j'ai adoré re-découvrir dans ce monde. Dommage qu'il ya quand même pas mal de remplissage de lunes avec Toadette ou il suffit d'accomplir des défis.4)- Bien que je regrette l'absence d'un vrai château de Bowser dans le jeu, je dois quand même avouer que ce monde est l'un des meilleurs du jeu. Son ambiance asiatique avec sa musique, et son fond étoilé fait que j'ai adoré la DA. C'est un des mondes les plus difficiles du jeu mais quel régal, j'ai adoré la transformation en pic vert, très fun à utiliser. La course Koopa ou il faut redescendre tout en bas avec des sauts en longueur de fou furieux était également jouissif.3)- Non seulement c'est un des plus grand niveaux du jeu, surtout la partie sous marine, mais c'est aussi l'un des plus beau et avec en prime l'une des meilleurs transformation du jeu, l'espèce de poisson. La musique est calme et reposante, le boss quand on arrive au début et très sympa à affronter en utilisant la transformation pour filer à toute allure. Oui, j'ai galéré comme tout le monde pour l'épreuve de beach volley j'avoue, mais à part ça c'est un putain de monde très réussi. De nombreuses lunes sont cachées donc ça sera loin d'être simple de toute les choper.2)- Bien que la DA fasse pas du tout Mario, c'est mon deuxième monde préféré du jeu, et ce même si les humains font tâche. C'est clairement l'un des plus réussi que ce soit en terme de gameplay, level design, et difficulté. Déjà, quand on arrive avec la pluie et l'orage qui rend super bien ça tabasse. Pouvoir aller sur les immeubles, faire du scooter, de la voiture télécommandée et même de la corde à sauter c'est trop cool.1)- Je peux pas en mettre un autre, ce Pays coche toute les cases et est quasi parfait. DA, difficulté, taille du monde tout est réussi. Le village mexicain est top, le désert plutôt grand l'est également. J'ai pas grand chose d'autre à dire, j'ai adoré et c'est le meilleur pour moi. Même le boss je l'ai trouvé très sympa à affronter. Alors oui par contre c'est clairement là où vous allez le plus galérer pour trouver toutes les lunes car c'est tout simplement ce Pays où yen a le plus, plus de 90 je crois ! Mais quel régal de la parcourir, de trouver tous ses secrets etc...Je trouve qu'on a pas encore fait mieux niveau level dans le désert que ce Pays des Sables pour l'instant dans un jeu de ce style.