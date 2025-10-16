Féodor Atkine est la voix française de Jafar dans Aladdin, Hugo Weaving (Elrond dans le Seigneur des anneaux), Hugh Laurie (Dr. House), Jonathan Banks (Mike dans Breaking Bad), Askelaad dans Vinland Saga ou Renoir dans Clair Obscur : Expedition 33.



Pour AlloCiné, le comédien se prête au jeu du redoublage et du questionnaire Voix Ouf !