profile
yanssou
21
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 833
visites since opening : 1693510
yanssou > blog
all
[AlloCiné] Féodor Atkine la voix de Jafar, Elrond et du Dr. House


Féodor Atkine est la voix française de Jafar dans Aladdin, Hugo Weaving (Elrond dans le Seigneur des anneaux), Hugh Laurie (Dr. House), Jonathan Banks (Mike dans Breaking Bad), Askelaad dans Vinland Saga ou Renoir dans Clair Obscur : Expedition 33.

Pour AlloCiné, le comédien se prête au jeu du redoublage et du questionnaire Voix Ouf !
https://m.youtube.com/watch?v=IwSdRCvlrgk&t=19s
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 10/16/2025 at 11:47 AM by yanssou
    comments (3)
    bladagun posted the 10/16/2025 at 11:54 AM
    Mdr je savais pas que c'était le même pour tout ça
    marcelpatulacci posted the 10/16/2025 at 11:59 AM
    Je lui tire mon chapeau pour la série Dr.House surtout, une série impossible pour moi de regardé en VO tellement le langage médical est technique. Il a du en chié pour le doublage.
    aozora78 posted the 10/16/2025 at 12:29 PM
    Qu'elle coincidence, je n'avais jaimais regardé Dr House (justedes morceaux d'épisodes) et j'ai commencé hier soir et j'aime tellement!

    J'adore aussi son rôle de narrateur dans le Table Quest de Alphacast et dans "El Dorado de Dreamworks

    Et en regardant des react de "L'addition s'il vous plait!" j'entend sa voix charasmatique en voix off
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo