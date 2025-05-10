accueil
skuldleif
[leak] Silent hill 2 remake bientot sur Switch 2 et Xbox Series
https://x.com/Mr_Rebs_/status/1974879946830131421
la page Web de Silent hill 2 remake à été UPDATE pour inclure 2 nouvelles plateformes , sans doute la PS6 et la PS7 mais soyons prudent...
https://x.com/Mr_Rebs_/status/1974879946830131421
posted the 10/05/2025 at 07:18 PM by skuldleif
skuldleif
comments (12)
12
)
icebergbrulant
posted
the 10/05/2025 at 07:23 PM
Logique vu que le jeu est sorti en exclu temporaire d’un an sur PS5 le 8 octobre 2024
Bref, aucune surprise
skuldleif
posted
the 10/05/2025 at 07:24 PM
icebergbrulant
a priori on part sur une annonce PS6 et PS7 ca me parait plus plausible
kratoszeus
posted
the 10/05/2025 at 07:33 PM
Et il fera 3 ventes
vieuxconsoleux
posted
the 10/05/2025 at 07:33 PM
Ah si c’est vrai ça serait une bonne nouvelle, c’est le seul jeu ps5 que je voulais vraiment voir venir sur switch 2 ( avec Astrobot mais celui là on peut toujours rêver ????).
negan
posted
the 10/05/2025 at 07:36 PM
kratoszeus
Ça fera toujours plus de vente que Concord
tripy73
posted
the 10/05/2025 at 07:41 PM
skuldleif
: vu la déclaration du PDG du studio qui disait vouloir ramener des jeux d'horreur sur la Switch 2 comme c'était le cas de la GameCube, en plus de la sortie de Cronos dernièrement qui continue à recevoir des mises à jour d'ailleurs, il ne fait aucun doute que cela concernant la Switch 2 et les Xbox Series.
vyse
posted
the 10/05/2025 at 07:49 PM
La gueule du jeu sur Switch 2.. très gourmand..
nicolasgourry
posted
the 10/05/2025 at 07:58 PM
vyse
les retours sur Resident Evil Requiem sur NS2 sont positifs, donc à voir.
jenicris
posted
the 10/05/2025 at 07:59 PM
nicolasgourry
pas comparable
vieuxconsoleux
posted
the 10/05/2025 at 08:03 PM
Vyse
j’ai un peu peur aussi, alors que la bécane devrait pouvoir le faire très bien tourner. Mais bloober c’est pas un studio très populeux et surtout le jeu tourne sous unreal engine 5… Chronos sur switch tourne très bien mais y’a quand même pas mal de concessions ( surtout sur certains jeux de lumière)
vyse
posted
the 10/05/2025 at 08:12 PM
jenicris
c'est pas l'UE5 sur Resident evil ; l'UE est une vraie boucherie d'optimisation..
playshtayshen
posted
the 10/05/2025 at 08:43 PM
Sur switch 2 il aurait la même tronche que chronos c'est-à-dire médiocre
Bref, aucune surprise