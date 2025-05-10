profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 701
visites since opening : 1607948
skuldleif > blog
[leak] Silent hill 2 remake bientot sur Switch 2 et Xbox Series
https://x.com/Mr_Rebs_/status/1974879946830131421
la page Web de Silent hill 2 remake à été UPDATE pour inclure 2 nouvelles plateformes , sans doute la PS6 et la PS7 mais soyons prudent...



https://x.com/Mr_Rebs_/status/1974879946830131421
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 10/05/2025 at 07:18 PM by skuldleif
    comments (12)
    icebergbrulant posted the 10/05/2025 at 07:23 PM
    Logique vu que le jeu est sorti en exclu temporaire d’un an sur PS5 le 8 octobre 2024

    Bref, aucune surprise
    skuldleif posted the 10/05/2025 at 07:24 PM
    icebergbrulant a priori on part sur une annonce PS6 et PS7 ca me parait plus plausible
    kratoszeus posted the 10/05/2025 at 07:33 PM
    Et il fera 3 ventes
    vieuxconsoleux posted the 10/05/2025 at 07:33 PM
    Ah si c’est vrai ça serait une bonne nouvelle, c’est le seul jeu ps5 que je voulais vraiment voir venir sur switch 2 ( avec Astrobot mais celui là on peut toujours rêver ????).
    negan posted the 10/05/2025 at 07:36 PM
    kratoszeus Ça fera toujours plus de vente que Concord
    tripy73 posted the 10/05/2025 at 07:41 PM
    skuldleif : vu la déclaration du PDG du studio qui disait vouloir ramener des jeux d'horreur sur la Switch 2 comme c'était le cas de la GameCube, en plus de la sortie de Cronos dernièrement qui continue à recevoir des mises à jour d'ailleurs, il ne fait aucun doute que cela concernant la Switch 2 et les Xbox Series.
    vyse posted the 10/05/2025 at 07:49 PM
    La gueule du jeu sur Switch 2.. très gourmand..
    nicolasgourry posted the 10/05/2025 at 07:58 PM
    vyse les retours sur Resident Evil Requiem sur NS2 sont positifs, donc à voir.
    jenicris posted the 10/05/2025 at 07:59 PM
    nicolasgourry pas comparable
    vieuxconsoleux posted the 10/05/2025 at 08:03 PM
    Vyse j’ai un peu peur aussi, alors que la bécane devrait pouvoir le faire très bien tourner. Mais bloober c’est pas un studio très populeux et surtout le jeu tourne sous unreal engine 5… Chronos sur switch tourne très bien mais y’a quand même pas mal de concessions ( surtout sur certains jeux de lumière)
    vyse posted the 10/05/2025 at 08:12 PM
    jenicris c'est pas l'UE5 sur Resident evil ; l'UE est une vraie boucherie d'optimisation..
    playshtayshen posted the 10/05/2025 at 08:43 PM
    Sur switch 2 il aurait la même tronche que chronos c'est-à-dire médiocre
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo