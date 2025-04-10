Depuis plus de 25 ans, Metacritic regroupe les critiques professionnelles venues des quatre coins du monde. Les jeux vidéo y occupent une place de choix — à tel point que certains éditeurs surveillent ces notes de très près, allant même jusqu’à lier des primes de performance aux résultats obtenus.



L’un des exemples les plus célèbres est celui de Bethesda et Obsidian avec Fallout: New Vegas. Si le jeu atteignait une moyenne de 85 ou plus, les développeurs se voyaient offrir une prime d’un million de dollars. Résultat : la note finale s’est arrêtée à 84, privant l’équipe de cette récompense pourtant très convoitée.



Anecdote mise à part, voici les 12 jeux les mieux notés de 2025 sur Metacritic à ce jour. Combien d’entre eux avez-vous déjà essayés?



1- Hades II (94)

2- Clair Obscur: Expedition 33 (93)

3- Blue Prince (92)

4- Donkey Kong Bananza (91)

5- Split Fiction (91)

6- Hollow Knight: Silksong (91)

7- Death Stranding 2: On the Beach (89)

8- Monster Hunter Wilds (88 )

9- Kingdom Come: Deliverance II (88 )

10- Ghost of Yotei (87)

11- Shinobi: Art of Vengeance (87)

12- Monster Train 2 (87)