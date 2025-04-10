profile
Metacritic : le top des jeux de 2025 jusqu'à maintenant
Depuis plus de 25 ans, Metacritic regroupe les critiques professionnelles venues des quatre coins du monde. Les jeux vidéo y occupent une place de choix — à tel point que certains éditeurs surveillent ces notes de très près, allant même jusqu’à lier des primes de performance aux résultats obtenus.

L’un des exemples les plus célèbres est celui de Bethesda et Obsidian avec Fallout: New Vegas. Si le jeu atteignait une moyenne de 85 ou plus, les développeurs se voyaient offrir une prime d’un million de dollars. Résultat : la note finale s’est arrêtée à 84, privant l’équipe de cette récompense pourtant très convoitée.

Anecdote mise à part, voici les 12 jeux les mieux notés de 2025 sur Metacritic à ce jour. Combien d’entre eux avez-vous déjà essayés?

1- Hades II (94)
2- Clair Obscur: Expedition 33 (93)
3- Blue Prince (92)
4- Donkey Kong Bananza (91)
5- Split Fiction (91)
6- Hollow Knight: Silksong (91)
7- Death Stranding 2: On the Beach (89)
8- Monster Hunter Wilds (88 )
9- Kingdom Come: Deliverance II (88 )
10- Ghost of Yotei (87)
11- Shinobi: Art of Vengeance (87)
12- Monster Train 2 (87)
GJ - https://www.generationjeu.com/metacritic-les-jeux-les-mieux-notes-de-lannee-jusqua-maintenant/
    posted the 10/04/2025 at 05:40 PM by tefnut
    comments (3)
    jofe posted the 10/04/2025 at 05:44 PM
    Trois indés dans le top 6.
    Mais j'imagine très mal le bon Geoff ne pas suc--, je veux dire, ne pas laisser une place à son best bro complètement platonique Kojima dans la catégorie du GOTY.
    noishe posted the 10/04/2025 at 06:02 PM
    Faut préciser que le top n'inclus pas les remaster/remake, et inclus uniquement les jeux avec au moins 30 notes. Parce que sinon, Trails in the Sky 1st Chapter et The Talos Principle Reawakened sont à 89, Final Fantasy Tactics et Mario Galaxy 1+2 sont à 88, etc.
    sonilka posted the 10/04/2025 at 06:04 PM
    MHW avec son optimisation à la ramasse et son accessibilité caricaturale au point d'en gouter meme ceux débarqués sur la licence avec World a quand meme réussi à taper un très bon score
