Je me dis que l'histoire c'est la même que le dernier Assassin's Creed lol.
Le jeu est magnifique, c'est sympa de retourner dans ce Japon. Mais je pense que Sucker Punch a dû pester en découvrant l'histoire d'assassin Creed basé sur une vengeance et une liste.
Sony offre une suite a un grand jeu aujourd'hui, Nintendo offre un remaster a prix exorbitant et Microsoft nous offre une augmentation... C'est n'importe quoi l'univers du Gaming de nos jours.
Quelqu'un à lancé le jeu ?
tags :
posted the 10/02/2025 at 04:26 PM by liberty
Là je me fais Silent Hill 2 Remake, ensuite j'aurai Mina The Hollower mi-octobre, puis je ferai Ghost Of Yotei en éspérant que pas longtemps après l'avoir fini, je puisse faire Hades II en boîte sur PS5 entre janvier et mars avant SAROS.
aozora78 c'est fou tout les jeux de qualité qu'on a et dans le même temps des constructeurs qui font des choix de merde