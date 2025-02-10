profile
Ghost of Yotei
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
liberty
liberty
Ghost Of Yoteî après une heure
Je me dis que l'histoire c'est la même que le dernier Assassin's Creed lol.

Le jeu est magnifique, c'est sympa de retourner dans ce Japon. Mais je pense que Sucker Punch a dû pester en découvrant l'histoire d'assassin Creed basé sur une vengeance et une liste.

Sony offre une suite a un grand jeu aujourd'hui, Nintendo offre un remaster a prix exorbitant et Microsoft nous offre une augmentation... C'est n'importe quoi l'univers du Gaming de nos jours.

Quelqu'un à lancé le jeu ?
    posted the 10/02/2025 at 04:26 PM by liberty
    comments (4)
    ratchet posted the 10/02/2025 at 04:32 PM
    Digimon arrive demain fallait aller sur celui-là
    aozora78 posted the 10/02/2025 at 04:32 PM
    J'attends qu'ils baisse un peu de prix, j'ai très hate de le faire mais je ne suis plus adepte du day one en dehors de rares cas.

    Là je me fais Silent Hill 2 Remake, ensuite j'aurai Mina The Hollower mi-octobre, puis je ferai Ghost Of Yotei en éspérant que pas longtemps après l'avoir fini, je puisse faire Hades II en boîte sur PS5 entre janvier et mars avant SAROS.
    malroth posted the 10/02/2025 at 04:39 PM
    j'attends le portage pc
    liberty posted the 10/02/2025 at 04:52 PM
    ratchet il y a tellement de jeu que faut faire des choix. Puis je préfère Digimon sur Switch 2
    aozora78 c'est fou tout les jeux de qualité qu'on a et dans le même temps des constructeurs qui font des choix de merde
