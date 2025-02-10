Je me dis que l'histoire c'est la même que le dernier Assassin's Creed lol.



Le jeu est magnifique, c'est sympa de retourner dans ce Japon. Mais je pense que Sucker Punch a dû pester en découvrant l'histoire d'assassin Creed basé sur une vengeance et une liste.



Sony offre une suite a un grand jeu aujourd'hui, Nintendo offre un remaster a prix exorbitant et Microsoft nous offre une augmentation... C'est n'importe quoi l'univers du Gaming de nos jours.



Quelqu'un à lancé le jeu ?