superpanda > blog
Je sors mon 1er livre de photographie
Hello Gamekyo !
Présent ici depuis quasiment le début (jeux France), je vous ai de temps en temps parlé de ma passion pour la photo.
Je sors aujourd'hui mon premier livre de street photography en auto-édition.
Le livre est soutenu par Harry Gruyaert (agence Magnum), que j'ai rencontré à deux reprises et qui en a fait la relecture.
Il y aura aussi un article dans Réponses photo du mois d'octobre.
Le livre sera livré en novembre donc n'hésitez pas à me soutenir, ça fait un chouette cadeau de noel plutôt qu'une boîte de chocolats ????.
Le lien : https://fr.ulule.com/livre-street-photography-en-lumiere/
Merci beaucoup !
    posted the 09/18/2025 at 05:33 PM by superpanda
    comments (8)
    skk posted the 09/18/2025 at 05:41 PM
    Cool
    malroth posted the 09/18/2025 at 06:32 PM
    bravo pour ce travail
    superpanda posted the 09/18/2025 at 06:43 PM
    malroth skk merci ????
    skk posted the 09/18/2025 at 07:41 PM
    Je suis allé voir ton site et je ne suis pas client mais ca a l air tres cool
    superpanda posted the 09/18/2025 at 08:05 PM
    skk cool sympa merci
    abookhouseboy posted the 09/18/2025 at 10:06 PM
    Félicitations, c'est très stylé et ça a dû demander beaucoup de patience pour saisir les poses opportunes !
    taiko posted the 09/19/2025 at 06:41 AM
    J'irais pas acheter un livre de photos...
    Mais tes photos sont incroyable.
    superpanda posted the 09/19/2025 at 11:35 AM
    taiko merci beaucoup, idéal pour un cadeau de noël à des amateurs d'art ????
    abookhouseboy merci, saisir le bon moment dans la bonne lumière ????
