Hello Gamekyo !

Présent ici depuis quasiment le début (jeux France), je vous ai de temps en temps parlé de ma passion pour la photo.

Je sors aujourd'hui mon premier livre de street photography en auto-édition.

Le livre est soutenu par Harry Gruyaert (agence Magnum), que j'ai rencontré à deux reprises et qui en a fait la relecture.

Il y aura aussi un article dans Réponses photo du mois d'octobre.

Le livre sera livré en novembre donc n'hésitez pas à me soutenir, ça fait un chouette cadeau de noel plutôt qu'une boîte de chocolats ????.

Le lien : https://fr.ulule.com/livre-street-photography-en-lumiere/

Merci beaucoup !