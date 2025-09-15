profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 686
visites since opening : 1580427
skuldleif > blog
pour ceux qui hésitent a prendre Borderlands 4
je suis aller faire un petit tour sur l'historique des promo xbox , j'etais curieux de voir en combien de temps la super deluxe edition a mis pour atteindre -50%

eh bien figurez vous qu'elle a mis seulement 5 mois et pareil pour le jeu de base

des le 11 fevrier 2020 en fait
https://www.trueachievements.com/n40641/xbox-one-sale-roundup-february-11th-2020

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/15/2025 at 08:42 PM by skuldleif
    comments (11)
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 08:47 PM
    en somme n'achetez surtout pas la super deluxe edition maintenant
    negan posted the 09/15/2025 at 08:48 PM
    C'est pas qu'une question de budget ou de prix, moi j'ai mis 130 Euros ( 75 Euros en partage) en soutien a une licence que je kiffe depuis la 360.

    Puis B4 semble bien partir coté vente donc la Super Deluxe mettra peu être plus de temp a baisser de prix.

    C'est un achat un peu déraisonné car on sait tous qu'au launch il y aura des bugs etc , mais personnellement je regrette pas
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 08:54 PM
    negan ok en partage ta creer ta promo on va dire

    c'est juste prevenir quoi.. il est tout a fait envisageable que ca mette un peu + de temps
    zekk posted the 09/15/2025 at 08:56 PM
    negan
    liberty posted the 09/15/2025 at 09:18 PM
    negan skuldleif Yes, le 3 n a pas eu le succès du 4 d'où les promos ou bac a soldes.... celui la est un succès.... donc pas de promo avant un ralentissement des ventes, ou la sortie d'un gros Dlc
    losz posted the 09/15/2025 at 09:45 PM
    Il est pas déjà soldé au nigeria ?
    guiguif posted the 09/15/2025 at 10:09 PM
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 10:19 PM
    losz
    akinen posted the 09/15/2025 at 10:23 PM
    Mieux vaut soutenir les licences que vous aimez, plutôt que de pousser les gens à acheter sous promo ou en occasion.
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 10:30 PM
    akinen ta des gens qui peuvent se sentir flouer aussi ca existe , ta des gens qui peuvent faire des achats compulsifs
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 10:32 PM
    parceque la peut etre qu' on parle pas d'attendre 2 ans ni meme 1 an et au final je parle vraiment de la super deluxe edition
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo