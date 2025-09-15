je suis aller faire un petit tour sur l'historique des promo xbox , j'etais curieux de voir en combien de temps la super deluxe edition a mis pour atteindre -50%
eh bien figurez vous qu'elle a mis seulement 5 mois et pareil pour le jeu de base
des le 11 fevrier 2020 en fait
https://www.trueachievements.com/n40641/xbox-one-sale-roundup-february-11th-2020
posted the 09/15/2025 at 08:42 PM by skuldleif
Puis B4 semble bien partir coté vente donc la Super Deluxe mettra peu être plus de temp a baisser de prix.
C'est un achat un peu déraisonné car on sait tous qu'au launch il y aura des bugs etc , mais personnellement je regrette pas
c'est juste prevenir quoi.. il est tout a fait envisageable que ca mette un peu + de temps