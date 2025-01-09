accueil
name :
007 First Light
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
IO Interactive
genre :
action-infiltration
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
Sony annonce un State of Play pour ce Mecredi
Spécial 007 d'une durée de 30 minutes, avec du Gameplay.
https://blog.playstation.com/2025/09/01/state-of-play-presents-0
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 09/01/2025 at 01:26 PM by rider288
rider288
comments (
13
)
sosky
posted
the 09/01/2025 at 01:33 PM
Grosse hype pour ce jeu ! Hâte
pharrell
posted
the 09/01/2025 at 01:35 PM
Just pour ce jeu?... Un jeu Multi-platforme.... ?
Et bin... on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent... Cette gen est vraiment décevante.
gasmok2
posted
the 09/01/2025 at 01:49 PM
Nintendo qui fait un 45 minutes sur Kirby
Sony qui fait un 30 min sur James Bond (multi)
Putain la tristesse quand même (le 007 me botte bien cela-dit)
nuage
posted
the 09/01/2025 at 01:56 PM
gasmok2
+ 1
rogeraf
posted
the 09/01/2025 at 02:26 PM
Enfin
malroth
posted
the 09/01/2025 at 02:26 PM
pharrell
parceque tu raisonnes en terme d'exclu et pas en terme de bon jeux.
perso ici c'est le jeu l'attraction, si la presentation du jeu est bonne, bah c'est top et aucune tristesse pour la gen, vu que le jeu en question c'est sur cette gen s'il est bon.
encore une fois, faut vous sortir de cette emprise d'exclu, un tres bon jeu sera bon pour tous peu importe la plateforme.
keiku
posted
the 09/01/2025 at 02:34 PM
malroth
bah écoute, si je peux l'avoir sur pc, je vais pas me dire chouette ma playstation 5 va avoir un jeu de plus... ma playstation a ce jour, outre ma collection de jeu ps4, elle a 3 jeux (dont un free to play)... donc on peut dire que c'est une gen de merde, oui et donc pas de ps6 pour la prochaine gen, celle ci m'aura trop décu
pharrell
posted
the 09/01/2025 at 03:17 PM
malroth
: quel intérêt de faire plusieurs plateformes du coup...?
djfab
posted
the 09/01/2025 at 03:41 PM
Pharrell
: " Cette gen est vraiment décevante" : tu dis alors qu'en ce moment c'est la folie niveau sortie ! Certes Lost Soul Aside est moyen, mais quand même, y a de quoi faire ! Comme dit
Malroth
, peu importe que ce soit exclu ou pas, tant que le jeu sort sur ta console et qu'il est bon, t'as de quoi jouer ! L'année dernière il y a eu Black Myth Wukong, il se trouve qu'il a eu une exclu de 1 an, mais si ça n'avait pas été le cas, ça n'aurait rien changé, on a eu du lourd ! Après je te rejoindrais juste sur le fait que les first party Sony sont tellement bon en général, qu'on aimerait en avoir plus, mais bon c'est comme ça, c'est très long à faire un jeu, faut faire avec !
djfab
posted
the 09/01/2025 at 03:44 PM
Keiku
: là
tu parles d'un autre problème
, de l'intérêt d'avoir un PC et une PS5. Mais si t'as juste une PS5 (ou avec une Switch), bein y a rien de décevant, t'as largement de quoi faire en bons jeux !
keiku
posted
the 09/01/2025 at 03:51 PM
djfab
bah j'ai toujours eu les 2 et j'ai toujours fait avec sans problème, jusqu'a cette gen
bein y a rien de décevant, t'as largement de quoi faire en bons jeux !
largement c'est un grand mot, silksong sera mon 2 eme bon jeu cette année
bigsnake
posted
the 09/01/2025 at 04:24 PM
djfab
obi69
posted
the 09/01/2025 at 05:26 PM
rider288
