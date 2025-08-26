1996 – 2026 : Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.
Silent Hill f
3
name : Silent Hill f
platform : PC
editor : Konami
developer : Neobards Entertainment
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
52
Likes
marchand2sable
articles : 858
visites since opening : 2167161
marchand2sable > blog
Silent Hill f : la carte complète dévoilée


À l’occasion de la Gamescom, les visiteurs ayant pu s’essayer à la démo de Silent Hill f sont repartis avec un goodies pour le moins original, un tissu imprimé représentant la carte complète du jeu.

Un objet collector qui, derrière son élégance, révèle la topographie de cette nouvelle aventure cauchemardesque. Quatre grandes zones se distinguent, avec un champ d’épouvantails inquiétant au sud-est, une ville noyée dans la brume au centre, un sanctuaire mystérieux au nord et une région rocheuse à l'ouest.

Silent Hill f ne proposera toutefois pas d’expérience en monde ouvert. Fidèle à l’esprit des épisodes classiques, le jeu misera toujours sur une progression semi-ouverte en extérieur, enveloppée de brume, et sur des environnements intérieurs plus cloisonnés et oppressants.

Le jeu est toujours attendu pour le 25 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC
    1
    Like
    burningcrimson
    posted the 08/26/2025 at 11:26 AM by marchand2sable
    comments (5)
    fan2jeux posted the 08/26/2025 at 11:28 AM
    Je ne sais pas mais celui là me rend curieux
    lazer posted the 08/26/2025 at 11:38 AM
    rogeraf posted the 08/26/2025 at 01:10 PM
    Sympa cette carte, juste que j'aurais aimé un style différent de " Projet Zero "
    benichou posted the 08/26/2025 at 03:23 PM
    Joli parc d’attractions
    syfer posted the 08/27/2025 at 12:14 PM
    test commentaire pour voir si Bennj le harceleur passe par là
