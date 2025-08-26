À l’occasion de la, les visiteurs ayant pu s’essayer à la démo desont repartis avec un goodies pour le moins original, un tissu imprimé représentant la carte complète du jeu.Un objet collector qui, derrière son élégance, révèle la topographie de cette nouvelle aventure cauchemardesque. Quatre grandes zones se distinguent, avec un champ d’épouvantails inquiétant au sud-est, une ville noyée dans la brume au centre, un sanctuaire mystérieux au nord et une région rocheuse à l'ouest.ne proposera toutefois pas d’expérience en monde ouvert. Fidèle à l’esprit des épisodes classiques, le jeu misera toujours sur une progression semi-ouverte en extérieur, enveloppée de brume, et sur des environnements intérieurs plus cloisonnés et oppressants.Le jeu est toujours attendu pour lesur