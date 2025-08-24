Windows Central a vu des documents suggérant que Forza Horizon 6 sera annoncé lors du Tokyo Game Show de cette année.
NateTheHate confirme l'information
- L'intention est d'annoncer Forza Horizon 6 au Tokyo Game Show de cette année qui aura lieu fin septembre.
- Le jeu se déroule au Japon -- ce qui fait du TGS un lieu idéal pour sa révélation.
- Avant que vous ne posiez la question : Non. Je n’ai pas entendu parler d’une version Switch 2.
posted the 08/24/2025 at 06:16 PM by negan
S’il sort day one ps5 je le prendrai dessus, pc sinon.
Ce serait bête de ne pas le day one ps5
Je vois plus un show spécial XBOX avec le jeu en vitrine, TGS depuis quand les annonces de Microsoft ont du poids là bas ? Surtout pour un jeu de course dont les nippons n'en auront rien à battre. Et les jeux de course qui s'inspire de leur culture y en a des milliers, donc perso, non j'y crois pas.
La licence a trop de poids pour être présenté à un show qui s'en bat les cojones de la marque en partie.
Maintenant pour l'atmosphère du jeu, comme beaucoup, c'est ce qu'on veut, mais bon, on disait la même pour FH5.....on nous a donné le Mexique frère.....
Je vais pas me hype pour rien comme mes compatriotes gat escobar negan
fritesmayo76 Le 4 c'est du caviar
Ils sont obligés de faire des annonces maintenant car tu va pas faire les annonces de ces jeux et tout sortir la même année.
Pour moi septembre annonce de FH6 au TGS , octobre annonce de Halo Remake au Halo Championnat et je mise sur une date + trailer au TGA en novembre pour Fable ou Gears .
Met de coté je prend le pari