Forza Horizon 6 ( au Japon) annoncer au Tokyo Games Show ?


Windows Central a vu des documents suggérant que Forza Horizon 6 sera annoncé lors du Tokyo Game Show de cette année.

NateTheHate confirme l'information

- L'intention est d'annoncer Forza Horizon 6 au Tokyo Game Show de cette année qui aura lieu fin septembre.

- Le jeu se déroule au Japon -- ce qui fait du TGS un lieu idéal pour sa révélation.

- Avant que vous ne posiez la question : Non. Je n’ai pas entendu parler d’une version Switch 2.



    posted the 08/24/2025 at 06:16 PM by negan
    comments (15)
    mooplol posted the 08/24/2025 at 07:07 PM
    En physique sur ps5 ????
    negan posted the 08/24/2025 at 07:08 PM
    mooplol surement oui
    jenicris posted the 08/24/2025 at 07:12 PM
    mooplol a voir s'il sort day one ou genre 6 mois/1 ans après
    iglooo posted the 08/24/2025 at 07:13 PM
    Ce serait sympa de l'annoncer là-bas effectivement
    negan posted the 08/24/2025 at 07:13 PM
    jenicris Il sortira Day One c'est quasi certain
    wickette posted the 08/24/2025 at 07:29 PM
    Très hâte.

    S’il sort day one ps5 je le prendrai dessus, pc sinon.
    Ce serait bête de ne pas le day one ps5
    gat posted the 08/24/2025 at 07:44 PM
    Putain need
    malroth posted the 08/24/2025 at 07:46 PM
    Ça serait le meilleur endroit en vrai et je pense meme qu'il sortira sur PS5 day one celui ci
    fritesmayo76 posted the 08/24/2025 at 07:51 PM
    J'ai de grosses attentes après un 4 peu apprécié et un 5 qui remontait le niveau; si la bonification se poursuit on peut être sur un très grand cru. En espérant la sortie simultanée sur ps5.
    romgamer6859 posted the 08/24/2025 at 07:52 PM
    nice
    escobar posted the 08/24/2025 at 08:33 PM
    Je dis oui
    ravyxxs posted the 08/24/2025 at 08:59 PM
    J'y crois mais tellement pas.....C'est trop prévisible.

    Je vois plus un show spécial XBOX avec le jeu en vitrine, TGS depuis quand les annonces de Microsoft ont du poids là bas ? Surtout pour un jeu de course dont les nippons n'en auront rien à battre. Et les jeux de course qui s'inspire de leur culture y en a des milliers, donc perso, non j'y crois pas.

    La licence a trop de poids pour être présenté à un show qui s'en bat les cojones de la marque en partie.

    Maintenant pour l'atmosphère du jeu, comme beaucoup, c'est ce qu'on veut, mais bon, on disait la même pour FH5.....on nous a donné le Mexique frère.....

    Je vais pas me hype pour rien comme mes compatriotes gat escobar negan

    fritesmayo76 Le 4 c'est du caviar
    negan posted the 08/24/2025 at 09:07 PM
    ravyxxs Spencer a annoncer que Fable, Gears, FH et Halo aller être la en 2026 .

    Ils sont obligés de faire des annonces maintenant car tu va pas faire les annonces de ces jeux et tout sortir la même année.

    Pour moi septembre annonce de FH6 au TGS , octobre annonce de Halo Remake au Halo Championnat et je mise sur une date + trailer au TGA en novembre pour Fable ou Gears .

    Met de coté je prend le pari
    altendorf posted the 08/24/2025 at 09:59 PM
    negan ravyxxs Tom Henderson vient de confirmer que c'est vrai. Il a des documents depuis plus d'une semaine et chez Xbox, cela gueule déjà concernant la fuite.
    negan posted the 08/24/2025 at 10:18 PM
    altendorf Tu m'étonnes que ca gueule car ca aurait fait son effet sil y avait pas eux de leak .
