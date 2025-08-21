"Grande nouvelle, Cody de @forzahorizonofficial est parmi nous pour photographier des voitures pour le prochain volet de la série. Comme il n’y a pas de modèles récents de voitures Kei en Amérique, il a pris l’avion depuis les États-Unis pour utiliser nos voitures comme base pour leurs versions numériques.



Chez Cult and Classic, nous sommes de grands amateurs de jeux vidéo, et c’est un honneur pour nous de soutenir Forza et de rendre les voitures Kei accessibles virtuellement pour ceux qui ne peuvent pas les avoir dans la vraie vie. Si vous achetez une voiture qu’ils ont scannée, nous vous offrons également un prix. C’est génial !"