Forza Horizon 5
6
Likers
name : Forza Horizon 5
platform : PC
editor : Microsoft
developer : Playground Games
genre : course
multiplayer : oui (en ligne)
other versions : Xbox One - Xbox Series X
yanssou
21
Likes
Likers
yanssou
articles : 808
visites since opening : 1621903
Forza Horizon 6 : direction le Japon ?


Durant le Xbox Showcase qui s'est déroulé en juin, Phil Spencer à évoqué les 25 ans de la marque Xbox en 2026, une année ou on espère plein de surprises et peut être une annonce sur le prochain épisode de la série Forza Horizon.

Récemment, une marque bien établie dans le secteur automobile aurait accidentellement révélé une information clé dans un communiqué sur Instagram qui a ensuite été supprimée.

L'importateur Cult and Classic a évoqué, à travers une image, un shooting lié au futur jeu Forza Horizon, et parle entre autres de la voiture Kei, une automobile japonaise très populaire au Japon.

"Grande nouvelle, Cody de @forzahorizonofficial est parmi nous pour photographier des voitures pour le prochain volet de la série. Comme il n’y a pas de modèles récents de voitures Kei en Amérique, il a pris l’avion depuis les États-Unis pour utiliser nos voitures comme base pour leurs versions numériques.

Chez Cult and Classic, nous sommes de grands amateurs de jeux vidéo, et c’est un honneur pour nous de soutenir Forza et de rendre les voitures Kei accessibles virtuellement pour ceux qui ne peuvent pas les avoir dans la vraie vie. Si vous achetez une voiture qu’ils ont scannée, nous vous offrons également un prix. C’est génial !"


On sait que beaucoup de rumeurs vont dans ce sens, et un cadre au Japon serai plutôt idéal pour au mieux maximiser les ventes sur toutes les plates-formes mais aussi toucher d'autres publics.
https://www.xboxygen.com/News/53725-Foza-Horizon-6-une-fuite-inattendue-pourrait-avoir-revele-la-nouvelle-destination
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/21/2025 at 10:23 PM by yanssou
    comments (12)
    gareauxloups posted the 08/21/2025 at 10:34 PM
    Direction Switch 2, surtout
    malroth posted the 08/21/2025 at 10:50 PM
    meme moi ça me tenterai alors que je ne suis pas tres jeu de voiture.

    si la SA est top au Japon, franchement ça peux me plaire. juste se balader dedans ça serait super
    draven86 posted the 08/21/2025 at 11:03 PM
    Dommage.
    ravyxxs posted the 08/21/2025 at 11:17 PM
    draven86 Dommage ? Je pense qu'on a fait le tour niveau paysage avec la série exotique, européen etc.. Il serait temps d'aller sur un terrain difficile et ultra ambitieux !!! Ville énorme + campagne ! Et la série manque cruellement de VRAI duel et tuning à fond ! Japon c'est la quintessence du tuning !
    ioda posted the 08/22/2025 at 07:16 AM
    2026 : Microsoft revend sa branche Xbox à Sega, car 2026 c'est aussi les 25 ans de la fin de production de la Dreamcast
    romgamer6859 posted the 08/22/2025 at 07:55 AM
    Suite logique
    rogeraf posted the 08/22/2025 at 08:21 AM
    Forza Horizon 6 : comme Forza une grosse interrogation

    - Quid de la durée supplémentaire de développement pour passer au nouveau moteur 3D
    - Quid du rendu graphique sachant que pour Forza, le dernier était moins beau que le précédent : Forza 8 !
    Ca fouterait encore les boules d'avoir un nouveau moteur pour un rendu graphique inférieur ... Mais ca sera pourtant le cas .. en attendant que la prochaine GEN de consoles arrivent, pour tirer parti et bien exploiter le nouveau moteur 3D

    L'Asie / Japon ca donne envie, pour le prochain épisode .. En espérant fin 2026 sinon ca sera 2027, peu être pour la prochaine XBOX/PS6 en launch aussi
    naoshige11 posted the 08/22/2025 at 10:00 AM
    Le Japon ont nous le tease depuis deux épisodes, ça finira par arriver..
    shambala93 posted the 08/22/2025 at 12:28 PM
    Ça fait depuis le 2 que je vois ça… et à chaque fois, déception.
    sonilka posted the 08/22/2025 at 01:11 PM
    La rumeur du Japon qui ressort comme à chaque nouvel épisode depuis FH2. A force les mecs finiront bien par avoir raison.
    yanssou posted the 08/22/2025 at 01:13 PM
    shambala93 sonilka sauf que là ils ont fait une bourde.
    belmoncul posted the 08/22/2025 at 07:15 PM
    gareauxloups Impossible, la Switch 2 ne peut accueillir que les jeux de conduite arcade dû à son manque de gâchettes analogiques.
