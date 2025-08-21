Durant le Xbox Showcase qui s'est déroulé en juin, Phil Spencer à évoqué les 25 ans de la marque Xbox en 2026, une année ou on espère plein de surprises et peut être une annonce sur le prochain épisode de la série Forza Horizon.
Récemment, une marque bien établie dans le secteur automobile aurait accidentellement révélé une information clé dans un communiqué sur Instagram qui a ensuite été supprimée.
L'importateur Cult and Classic a évoqué, à travers une image, un shooting lié au futur jeu Forza Horizon, et parle entre autres de la voiture Kei, une automobile japonaise très populaire au Japon.
"Grande nouvelle, Cody de @forzahorizonofficial est parmi nous pour photographier des voitures pour le prochain volet de la série. Comme il n’y a pas de modèles récents de voitures Kei en Amérique, il a pris l’avion depuis les États-Unis pour utiliser nos voitures comme base pour leurs versions numériques.
Chez Cult and Classic, nous sommes de grands amateurs de jeux vidéo, et c’est un honneur pour nous de soutenir Forza et de rendre les voitures Kei accessibles virtuellement pour ceux qui ne peuvent pas les avoir dans la vraie vie. Si vous achetez une voiture qu’ils ont scannée, nous vous offrons également un prix. C’est génial !"
On sait que beaucoup de rumeurs vont dans ce sens, et un cadre au Japon serai plutôt idéal pour au mieux maximiser les ventes sur toutes les plates-formes mais aussi toucher d'autres publics.
si la SA est top au Japon, franchement ça peux me plaire. juste se balader dedans ça serait super
- Quid de la durée supplémentaire de développement pour passer au nouveau moteur 3D
- Quid du rendu graphique sachant que pour Forza, le dernier était moins beau que le précédent : Forza 8 !
Ca fouterait encore les boules d'avoir un nouveau moteur pour un rendu graphique inférieur ... Mais ca sera pourtant le cas .. en attendant que la prochaine GEN de consoles arrivent, pour tirer parti et bien exploiter le nouveau moteur 3D
L'Asie / Japon ca donne envie, pour le prochain épisode .. En espérant fin 2026 sinon ca sera 2027, peu être pour la prochaine XBOX/PS6 en launch aussi